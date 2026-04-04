मुंबईतील ऐतिहासिक 'एलफिन्स्टन' पूल इतिहासजमा! आठवणी आणि विकासाचा साक्षीदार आता नव्या युगाला देणार जागा

मुंबईच्या परळ/प्रभादेवीला जोडणारा 113 वर्ष जुना एलफिन्स्टन पूल अखेर जमीनदोस्त होत आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 4, 2026 at 7:25 PM IST

मुंबई - मुंबईच्या परळ/प्रभादेवीला जोडणारा 113 वर्ष जुना एलफिन्स्टन पूल अखेर जमीनदोस्त होत आहे. ब्रिटिशकालीन वारसा, स्थानिकांच्या आठवणी आणि शहराच्या विकासाचा साक्षीदार असलेला हा पूल आता नव्या युगाला जागा करून देत आहे. मात्र, हा पहिलाच प्रसंग नाही. मुंबईत याआधीही अनेक जुने पूल पाडून नव्याने उभारण्यात आले आहेत.

एलफिन्स्टन पूल : इतिहास आणि महत्त्व - 1913 साली बांधलेला हा पूल परळ आणि प्रभादेवी दरम्यान मध्य व पश्चिम रेल्वे मार्गावर महत्त्वाचा दुवा होता. लोअर परेल, लालबाग, दादर, नायगाव या भागांना जोडत, औद्योगिक मुंबईच्या वाढीत त्यानं मोठी भूमिका बजावली.

1913 मध्ये ग्रेट इंडियन पेनिन्सुला रेल्वेनं (GIPR) बांधलेला मुंबईतील एलफिन्स्टन पूल हा तत्कालीन मर्यादित रहदारीसाठी बेसॉल्ट दगडांचा वापर करून उभारला होता. या पुलाच्या बांधकामाचा नेमका आर्थिक आकडा सार्वजनिक डोमेनमध्ये फारसा उपलब्ध नसला तरी, तत्कालीन ब्रिटिशकालीन रेल्वे अभियांत्रिकीचा एक मजबूत नमुना म्हणून तो ओळखला जात असे.

या पुलाची रचना परळ परिसराला प्रभादेवी-वर्ली भागाशी जोडण्यासाठी करण्यात आली होती. पुलावर दगडात 'परेल ब्रिज' हे नाव कोरलेलं होतं. तसंच लोखंडी गर्डरवर 'GIPR, Parel Bridge, 1913, Contractor Bomanji Rustomji' असं शिलालेख कोरलेलं होतं, ज्यातून त्या काळातील बांधकामाची माहिती आणि ठेकेदाराचं नाव स्पष्टपणे दिसून येत असे.

एल्फिन्स्टन पूल हा ब्रिटीशकालीन ऐतिहासिक वास्तू म्हणून प्रसिद्ध होता. 1853 ते 1860 दरम्यान मुंबईचे गव्हर्नर राहिलेले 'जॉन एल्फिन्स्टन' यांच्या नावावरून या पुलाचं नाव 'एल्फिन्स्टन पूल' पडलं.

चित्रपटातील पुलाच्या आठवणी -

1975 साली प्रदर्शित झालेल्या ‘दीवार’ या गाजलेल्या चित्रपटातील अमिताभ बच्चन आणि शशी कपूर यांचा 'उफ, तुम्हारे उसूल, आदर्श...' हा प्रसिद्ध सीन मुंबईतील प्रभादेवी स्थानकाजवळील पुलाखाली चित्रीत करण्यात आला होता.

पाडण्याची वेळ का आली? -

फक्त 3 लेन

आजच्या वाहतुकीसाठी अपुरा

वाढलेला ताण आणि वाहतूक कोंडी

संरचनात्मकदृष्ट्या जुना आणि धोकादायक

शिवडी वरळी कनेक्टर प्रकल्पासाठी अडथळा

तज्ज्ञांच्या मते, 'रिपेअरपेक्षा रिबिल्ड' हा एकमेव पर्याय उरला होता.

आता नवीन पूल कसा असेल?

येणारा खर्च 167 कोटी रुपये

या ठिकाणी आता डबल डेकर (दोन मजली) पूल उभारला जाणार आहे.

वर आणि खाली प्रत्येकी 4 लेन

मोठे लोखंडी स्पॅन

आधुनिक 'पूश-पूल' तंत्रज्ञान

शिवडी वरळी एलिव्हेटेड कॉरिडॉरशी जोड

भविष्यात अटल सेतू, कोस्टल रोड आणि वांद्रे सी-लिंककडे जाणं अधिक सोपं

मुंबईतील आधी पाडले गेलेले महत्त्वाचे पूल - मुंबईत जुने पूल पाडून नवे बांधण्याची प्रक्रिया नवीन नाही.

1. ज्ञानेश्वर पूल, लालबाग (2008-09)

जुना आणि अरुंद पूल पाडण्यात आला

नव्या पुलाच्या उंची नियोजनात त्रुटी

गणेशोत्सवात उंच मूर्ती वाहतुकीला अडचण

हा अनुभव प्रशासनासाठी महत्त्वाचा धडा ठरला

2. करी रोड पूल (पुनर्बांधणी)

जुन्या पुलाची संरचना कमकुवत झाल्याने पुनर्बांधणी

वाहतुकीसाठी काही काळ मोठे वळसे, आजही पर्यायी मार्ग म्हणून महत्त्वाचा

3. चिंचपोकळी पूल (टप्प्याटप्प्याने बदल)

रेल्वे क्रॉसिंगवरील जुना पूल

वाढत्या वाहतुकीमुळे बदल आणि मजबुतीकरण

सध्या एलफिन्स्टन बंद असताना प्रमुख पर्याय

4. हॅनकॉक पूल, माझगाव (2016)

1879 मधील ऐतिहासिक पूल

पूर्णपणे पाडून नव्याने उभारणी

वारसा जपावा की विकास करावा यावर मोठी चर्चा

5. कार्नाक पूल (सीएसएमटी परिसर)

ब्रिटिशकालीन पूल

अलीकडच्या काळात पाडकाम आणि पुनर्बांधणी प्रक्रिया

दक्षिण मुंबईतील वाहतुकीसाठी महत्त्वाचा दुवा

नाव आणि इतिहासाचा वाद - एलफिन्स्टन नावावरून वाद यापूर्वीही झाला होता. एलफिन्स्टन रोड स्टेशनचं नाव बदलून प्रभादेवी करण्यात आलं.

सध्याचे वाहतूक बदल :

1) पूर्व ते पश्चिम

दादर - टिळक पूल

परळ - करी रोड

भायखळा - चिंचपोकळी

2) पश्चिम ते पूर्व

प्रभादेवी -करी रोड

वरळी/सी-लिंक - चिंचपोकळी

प्रवास वेळ वाढण्याची शक्यता

प्रभादेवी आरओबी पाडकामामुळे लोकल सेवा बंद :

परळ आणि करी रोडदरम्यान प्रभादेवी येथील आरओबीचे पॅनल्स काढण्यासाठी 4 एप्रिल रोजी रात्री 11.15 ते 5 एप्रिल रोजी पहाटे 5.45 पर्यंत ब्लॉक घेण्यात आला. त्यामुळे 4 एप्रिल रोजी रात्री 10.30 ते 5 एप्रिल रोजी सकाळी 6 या कालावधीत छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते दादरदरम्यान उपनगरीय सेवा पूर्णपणे बंद राहतील. ब्लॉकदरम्यान जलद मार्गावरील गाड्यांना कळवा, मुंब्रा आणि दिवा येथे अतिरिक्त थांबे देण्यात येतील. बहुतांश गाड्या सुमारे 15 मिनिटे उशिराने धावतील.

या ब्लॉकमुळे काही मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांचे दादर येथेच शॉर्ट टर्मिनेशन करण्यात आले आहे. काही गाड्या दादरहूनच सुटतील, तर काही गाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आला आहे. वंदे भारत, जनशताब्दी, तेजस, इंद्रायणी, मांडवी आणि तपोवन एक्स्प्रेससह काही गाड्या रिशेड्यूल करण्यात आल्या आहेत. तसेच काही गाड्या २० ते ४० मिनिटे उशिराने धावतील, असे मध्य रेल्वेकडून स्पष्ट करण्यात आले. कृपया एल्फिन्स्टन ब्रीज बातमीमध्ये हा भाग देखील घ्या.

मुंबईत बदल अटळ आहे. त्यामुळं जुने पूल जातील, नवे येतील. पण, सांस्कृतिक आणि भावनिक जोड असलेले एलफिन्स्टन पूलसारखे साक्षीदार शहराच्या आठवणीत कायम राहतील, कारण मुंबईत पूल फक्त रस्ते जोडत नाहीत, तर ते काळ, माणसं आणि भावना जोडतात.

