अनोखा उपक्रम : बारा हजार पुस्तकं जमा झाली, विद्यार्थ्यांना वाचनाची गोडी लागली, अभ्यासाचा ताणही झाला कमी
मुंबई बुकिजच्या पुस्तकदानाची कहाणी. ईटीव्ही भारत प्रतिनिधी प्रतिज्ञा पवार शेटे यांचा स्पेशल रिपोर्ट.
Published : October 29, 2026 at 7:19 PM IST
मुंबई - रविवारची सकाळ, हातात आवडीचं पुस्तक आणि दोन तास शांतपणे वाचन! मुंबईच्या धावपळीच्या आयुष्यात स्वतःसाठी असा निवांत वेळ काढणाऱ्या पुस्तकप्रेमींनी आता आपला हा आनंद शाळकरी मुलांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. 'मुंबई बुकिज' (Mumbai Bookies) या वाचनगटाच्या माध्यमातून आतापर्यंत बारा हजारांहून अधिक पुस्तकं जमा करून शाळांच्या ग्रंथालयांपर्यंत पोहोचवण्यात आली आहेत. उपक्रमाचे होस्ट प्रीतेश सिंग यांनी ही माहिती दिली.
वाचनाची गोडी लागली, अभ्यासाचा ताणही झाला कमी - पूर्वा कुंभार या विद्यार्थिनीने सांगितलं की, अभ्यासाव्यतिरिक्त गोष्टींची आणि वेगवेगळी माहिती देणारी पुस्तकं या उपक्रमामुळे वाचायला मिळतात. त्यामुळे दहावीच्या अभ्यासाचा ताण थोडासा कमी होण्यासही मदत होते. अनुष्का गोंडे, गौरी कुराडे आणि नंदिनी सणस या विद्यार्थिनींनी सांगितलं की, या उपक्रमात कॉमिक पुस्तकंही वाचायला मिळतात. त्यामुळे लहानपणीचे क्षण पुन्हा अनुभवायला मिळतात.
सेठ ईश्वरदास हरिदास भाटिया हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेजचे सहाय्यक शिक्षक एकनाथ लुबाळ यांनीही या उपक्रमाचा विद्यार्थ्यांना होत असलेला फायदा सांगितला. मुंबई बुकिजच्या माध्यमातून शाळेतील मुलांना आणि विद्यार्थिनींना दर रविवारी वाचनाच्या तासासाठी नेलं जातं. तिथे त्यांना वाचनाबद्दल माहिती दिली जाते. पुस्तक वाचताना मनात येणारे प्रश्न विचारायला सांगितलं जातं. मुलांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरंही त्यांना समजतील अशा साध्या आणि सोप्या भाषेत दिली जातात.
या उपक्रमातून परत आल्यानंतर विद्यार्थ्यांना वाचनाची गोडी वाढल्याचं शिक्षक एकनाथ लुबाळ यांनी सांगितलं. मुंबई बुकिज आणि टीच फॉर इंडिया यांच्या उपक्रमांतर्गत शाळेला साधारण एक हजारांहून अधिक पुस्तकं मिळाली आहेत. यामध्ये विज्ञान साहित्य, सांस्कृतिक माहिती देणारी पुस्तकं, ऐतिहासिक पुस्तकं आणि कॉमिक्स अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या पुस्तकांचा समावेश आहे. पुस्तकांचा प्रकार कोणताही असला, तरी मुलांना पुस्तकं वाचण्याची गोडी लागली, हेच सर्वांत महत्त्वाचं असल्याचं लुबाळ यांनी सांगितलं.
एका शाळेपासून सुरू झालेला उपक्रम पोहोचला अनेक शाळांपर्यंत
उपक्रमाचे होस्ट प्रीतेश सिंग यांनी सांगितलं की, मुंबईतील एका शाळेपासून सुरू झालेला हा उपक्रम आता अनेक शाळांपर्यंत पोहोचला आहे. सुरुवातीला एका सरकारी शाळेत ग्रंथालय उभारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यानंतर मुंबई आणि पुण्यातील शाळांसाठी आठ हजारांहून अधिक पुस्तकं जमा झाली. एका शाळेपुरता मर्यादित असलेला हा उपक्रम पुढे 10 ते 12 शाळांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
अनेक शाळांमध्ये पुस्तकं ठेवण्यासाठी स्वतंत्र खोली नव्हती. काही शाळांमध्ये पुस्तकं ठेवण्यासाठी कपाटंही नव्हती. त्यामुळे स्वयंसेवकांनी पुढाकार घेतला. कॉलेज आणि कामातून वेळ काढून ते शाळांमध्ये जाऊ लागले. त्यांनी पुस्तकं ठेवण्यासाठी जागा तयार केली, पुस्तकांची कपाटं उभारली आणि शाळांमध्ये छोटी लायब्ररी तयार करण्यासाठी मदत केली.
पुस्तकदानासाठी साधं आवाहन, लोकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
या उपक्रमासाठी पुस्तकं जमा करण्याची कल्पनाही अगदी साधी होती. लोकांना आवडलेली आणि इतरांनीही वाचावीत असं वाटणारी पुस्तकं दान करण्याचं आवाहन करण्यात आलं. शांतपणे एकत्र बसून वाचन करण्याच्या कार्यक्रमात पुस्तकं जमा करण्यासाठी मोठे बॉक्स ठेवण्यात आले. सहभागी लोकांनी आपल्याकडची पुस्तकं या बॉक्समध्ये आणून टाकावीत, एवढंच आवाहन करण्यात आलं.
या आवाहनाला लोकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. अनेकांनी आपल्या गाड्यांमधून पुस्तकांचे बॉक्स भरून आणले. अशा प्रकारे जमा झालेली पुस्तकं शाळांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम सुरू झालं.
आतापर्यंत मुंबईतील जवळपास 15 ते 20 शाळांमध्ये पुस्तकं पोहोचवण्यात आली आहेत. बोरीवलीपासून घाटकोपर आणि मलाडपर्यंतच्या अनेक शाळांमध्ये हा उपक्रम राबवण्यात आला. यामध्ये महापालिकेच्या शाळांबरोबरच कमी उत्पन्न गटातील कुटुंबांमधील मुलं शिकत असलेल्या खासगी शाळांचाही समावेश आहे.
वर्गाच्या कोपऱ्यातच तयार झाली छोटी लायब्ररी
या शाळांमध्ये अनेकदा वर्गखोल्यांमध्ये जागेची कमतरता असते. काही ठिकाणी तर स्वतंत्र लायब्ररीच नसते. अशावेळी प्रत्येक शाळेत लायब्ररीसाठी स्वतंत्र खोली उभारण्याऐवजी वर्गाच्या कोपऱ्यात पुस्तकांचं कपाट ठेवण्याची कल्पना राबवण्यात आली.
यामुळे मुलांना त्यांच्या वर्गातच पुस्तकं उपलब्ध झाली. वर्गखोलीच्या एका कोपऱ्यात त्यांच्यासाठी छोटीशी लायब्ररी तयार झाली. आता पुस्तकं वाचण्यासाठी मुलांना वेगळ्या खोलीत जाण्याची गरज नाही. त्यांच्या वर्गातच पुस्तकं असल्यामुळे त्यांना हवी ती पुस्तकं निवडून वाचता येतात.
पुस्तकं जमा करणं सोपं, मुलांना वाचनाची गोडी लावणं कठीण
मुंबई बुकिजचे शांतनू नायडू यांनी सांगितलं की, पुस्तकं जमा करणं हे सोपं काम आहे; पण मुलांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण करणं हे त्यापेक्षा कितीतरी कठीण आहे.
ते म्हणाले, आम्ही कितीही पुस्तकं जमा करू शकतो, लायब्ररी उभारू शकतो. आमची कम्युनिटी जवळपास 25 हजार लोकांची आहे. हे लोक कधीही लायब्ररी उभारण्यासाठी किंवा पुस्तकं जमा करण्यासाठी मदत करतील. मात्र, मुलांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण झाली नाही, तर त्यांचं लक्ष लगेच दुसरीकडे जातं. एकदा वाचनापासून दूर गेलेल्या मुलांना पुन्हा वाचनाकडे वळवणं खूप कठीण असतं.
त्यामुळे केवळ पुस्तकं जमा करून ती मुलांपर्यंत पोहोचवणं एवढ्यावरच हा उपक्रम थांबला नाही. स्वयंसेवकांनी मुलांसोबत लायब्ररीमध्ये बसून पुस्तकं वाचली. टीच फॉर इंडियाच्या शिक्षकांचीही मदत घेतली. मुलांना पुस्तकांची गोडी लावण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्यात वाचनाची आवड निर्माण होऊ लागल्यानंतरच या लायब्ररींचा प्रत्यक्ष वापर वाढू लागला.
मोबाईल बाजूला ठेवा, पुस्तक हातात घ्या
उपक्रमाच्या होस्ट गार्गी सांडू यांच्या म्हणण्यानुसार, मुंबई बुकिज ही भारतातील सर्वात मोठ्या शांतपणे एकत्र बसून वाचन करणाऱ्या कम्युनिटींपैकी एक आहे. या उपक्रमाची कल्पना अगदी साधी आहे. आपण आपला फोन बाजूला ठेवून वाचनाकडे थोडं अधिक लक्ष द्यायला हवं.
सतत फोन वापरणं, इंटरनेटवर वेळ घालवणं आणि स्क्रोलिंग करण्याच्या नादात वाचनातून मिळणारा आनंद आपण कुठेतरी विसरत चाललो आहोत. मात्र, फोन बाजूला ठेवून एखादं पुस्तक किंवा आपल्या आवडीचं वाचन साहित्य हातात घेतलं, तर त्यातून वेगळाच आनंद मिळतो. वाचनामुळे मनालाही शांतता मिळते.
हाच अनुभव लोकांना देता यावा आणि त्यांच्यात वाचनाची आवड निर्माण व्हावी, या उद्देशाने मुंबई बुकिज ही कम्युनिटी सुरू करण्यात आली. या उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी कोणतंही पुस्तक किंवा वाचन साहित्य आणता येतं. त्यानंतर इतरांसोबत शांतपणे बसून वाचता येतं. वाचनाची आवड जोपासण्यासाठी आणि मोबाईलपासून थोडा वेळ दूर राहण्यासाठी लोकांना एकत्र आणणं, हीच या उपक्रमामागची मुख्य कल्पना आहे.
वाचकांची चळवळ, आता विद्यार्थ्यांसाठीही
मोबाईलच्या स्क्रीनवर सतत बदलणाऱ्या व्हिडिओंच्या काळात पुस्तक हातात घेऊन शांतपणे वाचणं हीच एक वेगळी गोष्ट झाली आहे. अशा परिस्थितीत मुंबईत सुरू झालेल्या 'मुंबई बुकिज' या वाचनगटाने अनेक पुस्तकप्रेमींना एकत्र आणलं आहे. या उपक्रमात सहभागी होणारे लोक दर रविवारी एकत्र येतात आणि सुमारे दोन तास आपापल्या आवडीची पुस्तकं वाचतात.
या वाचनगटाचं वैशिष्ट्य म्हणजे हा उपक्रम केवळ पुस्तक वाचण्यापुरता मर्यादित नाही. आपण वाचलेली पुस्तकं इतरांनाही वाचता यावीत, यासाठी पुस्तकदान मोहिमा राबवल्या जातात. संस्थेच्या माहितीनुसार, या मोहिमांमधून जमा झालेली पुस्तकं मुंबईतील शाळांच्या वर्गखोल्या आणि ग्रंथालयांपर्यंत पोहोचवली जातात. त्यामुळे एखाद्या वाचकाच्या कपाटात पडून राहिलेलं पुस्तक दुसऱ्या मुलासाठी ज्ञानाची नवी खिडकी ठरू शकतं.
वाचनापुरताच नाही, पुस्तकं पोहोचवण्याचाही प्रयत्न
'मुंबई बुकिज'चा उद्देश केवळ स्वतः वाचन करण्यापुरता मर्यादित नाही. या उपक्रमाच्या माहितीनुसार, शाळांच्या ग्रंथालयांसाठी सात हजारांहून अधिक पुस्तकं जमा करून वितरित करण्यात आली आहेत. त्यामुळे पुस्तकांचा आनंद स्वतःपुरता न ठेवता तो इतरांपर्यंत पोहोचवण्याचाही प्रयत्न या माध्यमातून केला जात आहे.
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