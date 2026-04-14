मुंबईकरांनो लक्ष द्या! 16 व 17 एप्रिल रोजी या भागात पाणी पुरवठा होणार नाही
Published : April 14, 2026 at 8:58 PM IST
मुंबई : मुंबईकरांसाठी अतिशय महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. ती म्हणजे गुरुवारी (16 एप्रिल) आणि शुक्रवारी (17 एप्रिल) रोजी मुंबईतील ए, बी, सी, ई, एफ दक्षिण विभागातील काही भागांचा पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. तर काही भागात होणारा पाणीपुरवठा हा कमी दाबानं होणार आहे.
मुंबई महानगरपालिकेतर्फे शिवडी येथील टनल भंडारवाडा टेकडी जलाशय वाहिनीवर हजीबंदर मार्ग एफ दक्षिण विभागात 2 नग 1500 मिलिमीटर व्यासाचं बटरफ्लाय व्हॉल्व बसवण्याचं काम हाती घेतलं जाणार आहे. हे काम भंडारवाडा टेकडी जलाशय, फॉसबेरी टेकडी जलाशय, गोलनजी टेकडी जलाशय यांचा पाणीपुरवठा व्यवस्थित करण्यासाठी केलं जाणार आहे. हे काम 16 एप्रिल सकाळी 10 वाजेपासून शुक्रवारी (17 एप्रिल) पहाटे 4 वाजेपर्यंत एकूण 18 तास सुरू राहणार आहे. यामुळे मुंबईतील काही भागांचा पाणीपुरवठा बंद राहणार असून काही भागात कमी दाबानं पाणीपुरवठा होणार आहे. तरी संबंधित विभागातील नागरिकांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून आवश्यक तितका पाणीसाठा जमवून ठेवावा व काटकसरीनं वापरावा असं आवाहन महापालिकेनं केलं आहे.
पाणीपुरवठा बंद व कमी दाबाने :
‘ए’ विभाग :
पी. डि’मेलो मार्ग परिसर, रामगड झोपडपट्टी, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी), सेंट जॉर्ज रुग्णालय, शासकीय दंत महाविद्यालय, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय), नौदल डॉकयार्ड
पाणी पुरवठ्याची नियमित वेळ : दुपारी 1.40 ते 4 वा. व रात्री 9.40 ते मध्यरात्री 2 वा.
स्थिती : गुरुवार, 16 एप्रिल 2026 रोजी पाणीपुरवठा बंद
‘बी’ विभाग :
1) परिसर :
उमरखाडी, नूरबॉं, चिंचबंदर, वालपाखाडी, कारागृह मार्ग (जेल रोड), रामचंद्र भट्ट मार्ग, आनंदराव सुर्वे मार्ग, समंतभाई नांजी मार्ग, डॉ. महेश्वरी मार्ग, केशवजी नाईक मार्ग, एस. व्ही. पी. परिसर, शायदा मार्ग, फ्लँक रोड, नवरोजी हिल, टंडेल (उ), निशाणपाडा स्ट्रीट
पाणी पुरवठ्याची नियमित वेळ नियमित वेळ : रात्री 8.30 ते 10 वा.
स्थिती : गुरुवारी, 16 एप्रिल 2026 रोजी पाणीपुरवठा बंद
2) परिसर :
टँडेल, तंतनपुरा, सॅम्युएल मोहम्मद उमर कोकील मार्ग, आय. एम. एम., वाय. एम. रोड, डोंटाड, खडक, इस्तायल मोहल्ला, धोबी, शेरिफ देवजी, व्ही. व्ही. चंदन, दारियास्थान, काजी सय्यद, सय्यद मुखरी, इस्साजी, नृसिंहनाथ, जंजीकार, रघुनाथ महाराज, जुना बंगालिपुरा, भंडारी, अभयचंद गांधी मार्ग, लोकमान्य टिळक मार्ग (एल. टी. रोड), निशाणपाडा, मशिद बंदर
पाणी पुरवठ्याची नियमित वेळ नियमित वेळ : पहाटे 4.40 ते सकाळी 6.10 वा.
स्थिती : शुक्रवार, 17 एप्रिल 2026 रोजी पाणीपुरवठा बंद
3) परिसर :
इमामवाडा, आय. आर. रोड, मोहम्मद अली रोड, मेमनवाडा, पिरु गल्ली, कंबेकर स्ट्रीट, नखोडा, कोलसा, नारायण धुरु स्ट्रीट, अब्दुल रहमान स्ट्रीट
नियमित वेळ : पहाटे 5 ते सकाळी 6.30 वा.
स्थिती : शुक्रवार, 17 एप्रिल 2026 रोजी कमी दाबाने पाणीपुरवठा
4) परिसर :
नंदलाल जानी मार्ग, लीलाधर साह मार्ग, दाणाबंदर, संत तुकाराम मार्ग, पी. डि’मेलो मार्ग, वाडीबंदर
नियमित वेळ : पहाटे 4.20 ते 5.30 वा.
स्थिती : गुरुवार, 16 एप्रिल 2026 रोजी पाणीपुरवठा बंद
5) रेल्वे परिसर :
नियमित वेळ : सायंकाळी 7.15 ते रात्री 8.00 वा.
स्थिती : गुरुवार, 16 एप्रिल 2026 रोजी पाणीपुरवठा बंद
6) बीपीटी परिसर :
नियमित वेळ : सायंकाळी 4.45 ते 5.55 वा. व रात्री 11.40 ते 12.45 वा.
स्थिती : गुरुवार, 16 एप्रिल 2026 रोजी पाणीपुरवठा बंद
‘सी’ विभाग :
परिसर :
बॅनियन स्ट्रीट, इस्माईल कर्टे रोड, एसबीयूट क्षेत्र, बोरा बाजार रस्ता, सरदार वल्लभभाई रस्ता, काजी रस्ता, अली उमर रस्ता, बापू कोटे मार्ग, झाम रस्ता, मशीद रस्ता, चिमना बुचर रस्ता, मटन रस्ता, धाबू रस्ता, पाकमोडिया स्ट्रीट
नियमित वेळ : पहाटे 4.45 ते सकाळी 6 वा.
स्थिती : शुक्रवार, 17 एप्रिल 2026 रोजी पाणीपुरवठा बंद
‘ई’ विभाग :
1) परिसर :
नेसबिट रोड, एन. एम. जोशी मार्ग, मदनपुरा, बदलूपुरा, नागपाडा, शेख हाफिझुद्दीन मार्ग, मेघराज शेट्टी मार्ग, गणेश हरि पारुंडेकर मार्ग, पाईस रस्ता, मुसा किल्लेदार रस्ता, सोफिया जुबेर मार्ग, डिमटिमकार मार्ग, एम. ए. मार्ग, टँकपाखाडी मार्ग, क्लिअर रोड, बी. जे. मार्ग, के. के. रोड
नियमित वेळ : पहाटे 5 ते सकाळी 6.30 वा.
स्थिती : शुक्रवार, 17 एप्रिल 2026 रोजी कमी दाबाने पाणीपुरवठा
2) परिसर :
डिमटिमकर मार्ग, उंद्रिया रस्ता, खंडिया रस्ता, टेमकर रस्ता, शेख कमरुद्धीन रस्ता, मस्तान टँक मार्ग, टँक रस्ता, काझीपुरा, डंकन मार्ग, जे. जे. रोड
नियमित वेळ : पहाटे 5 ते सकाळी 6.30 वा.
स्थिती : शुक्रवार, 17 एप्रिल 2026 रोजी कमी दाबाने पाणीपुरवठा
3) परिसर :
म्हातारपाखाडी मार्ग, सेंट मेरी रोड, नेसबिट रोड, ताडवाडी, रेल्वे संकुल, शिवदास चापसी मार्ग
नियमित वेळ : सकाळी 6.35 ते 8.15 वा.
स्थिती : शुक्रवार, 17 एप्रिल 2026 रोजी कमी दाबाने पाणीपुरवठा
4) परिसर :
एम. एस. अली मार्ग, बेलासिस मार्ग, कामाठीपुरा, एस. पी. मार्ग, शुक्लाजी रस्ता, मनाजी राजूजी मार्ग, आग्रीपाडा
नियमित वेळ : पहाटे 4 ते सकाळी 6.30 वा.
स्थिती : शुक्रवार, 17 एप्रिल 2026 रोजी कमी दाबाने पाणीपुरवठा
5) परिसर :
दत्ताराम लाड मार्ग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्ग (बी. ए. रोड), भाई बाल मुकुंद मार्ग, काळाचौकी, चिंचपोकळी, टी. बी. कदम मार्ग
नियमित वेळ : पहाटे 5 ते सकाळी 6.30 वा.
स्थिती : शुक्रवार, 17 एप्रिल 2026 रोजी कमी दाबाने पाणीपुरवठा
6) परिसर :
माझगाव कोळीवाडा, नरसू नाखवा विठोबा मार्ग, ब्रह्मदेव खोद मार्ग, दरगाह गली, बॅ. नाथ पै मार्ग, दिलीमा स्ट्रीट, रुग्णालय गल्ली, चर्च लेन, बेकर्स लेन, नवाब टँक पूल, गन पावडर मार्ग, नवा नगर, डॉकयार्ड रोड
नियमित वेळ : दुपारी 12.20 ते 2.50 वा.
स्थिती : गुरुवार, 16 एप्रिल 2026 रोजी पाणीपुरवठा बंद
7) परिसर :
हाथीबाग जागा, शेठ मोतिशाह गल्ली
नियमित वेळ : दुपारी 3.20 ते सायंकाळी 5 वा.
स्थिती : गुरुवार, 16 एप्रिल 2026 रोजी पाणीपुरवठा बंद
8) बीपीटी क्षेत्र :
नियमित वेळ : सायंकाळी 4.45 ते 5.55 वा.
स्थिती : गुरुवार, १६ एप्रिल २०२६ रोजी पाणीपुरवठा बंद
6) जे. जे. रुग्णालय :
नियमित वेळ : 24 तास
स्थिती : कमी दाबाने पाणीपुरवठा
10) परिसर :
रामभाऊ भोगले मार्ग, फरबंदर नाका, वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान व प्राणिसंग्रहालय, घोडपदेव नाका, म्हाडा संकुल, शेठ मोतिशाह गल्ली, टी. बी. कदम मार्ग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्ग, डॉ. मस्कारहन्स मार्ग, डी. पी. वाडी, काळाचौकी, नारियल वाडी, संत सावता मार्ग, चंपी भिमजी मार्ग, ए. जी. पवार गल्ली, वीर तानाजी मालुसरे मार्ग
नियमित वेळ : सायंकाळी 7 ते रात्री 9 वा.
स्थिती : गुरुवार, 16 एप्रिल 2026 रोजी पाणीपुरवठा बंद
11) परिसर :
बॅ. नाथ पै मार्ग, मोदी कंपाउंड, अँटलस मिल कंपाउंड, घोडपदेव क्षेत्र
नियमित वेळ : सायंकाळी 7 ते रात्री 8.15 वा.
स्थिती : गुरुवार, 16 एप्रिल 2026 रोजी पाणीपुरवठा बंद
12) परिसर :
शिवदास चापशी मार्ग
नियमित वेळ : रात्री 8 ते 10 वा.
स्थिती : गुरुवार, 16 एप्रिल 2026 रोजी पाणीपुरवठा बंद
13) परिसर :
दारूखाना, लाकूड बंदर, कोळसा बंदर, दरगाह गली, क्वे स्ट्रीट
नियमित वेळ : सायंकाळी 6.30 ते रात्री 9 वा.
स्थिती : गुरुवार, 16 एप्रिल 2026 रोजी पाणीपुरवठा बंद
14) कस्तुरबा रुग्णालय :
नियमित वेळ : पहाटे 4 ते सकाळी 9 वा. व सायंकाळी 7.30 ते रात्री 9 वा.
स्थिती : कमी दाबाने पाणीपुरवठा
15) नायर रुग्णालय :
नियमित वेळ :पहाटे 4 ते सकाळी 9 वा. व सायंकाळी 7.30 ते रात्री 9 वा.
स्थिती : कमी दाबाने पाणीपुरवठा
‘एफ दक्षिण’ विभाग
1) अभ्युदय नगर :
नियमित वेळ : मध्यरात्री 2.15 ते सकाळी 6 वा.
स्थिती : शुक्रवार, १७ एप्रिल २०२६ रोजी पाणीपुरवठा बंद
2) शिवडी, वडाळा (पूर्व) :
नियमित वेळ : सकाळी 6.30 ते 10 वा.
स्थिती : शुक्रवार, 17 एप्रिल 2026 रोजी पाणीपुरवठा बंद
3) डॉ. ई. बॉर्जेस रोड, बुस्टिंग :
नियमित वेळ : सकाळी 6.30 ते 10 वा.
स्थिती : शुक्रवार, 17 एप्रिल 2026 रोजी पाणीपुरवठा बंद
4) परिसर :
लालबाग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्ग, चिवडा गल्ली, डॉ. एस. एस. राव मार्ग, दत्ताराम लाड मार्ग, जिजीभॉय गल्ली, महादेव पालव मार्ग, साने गुरुजी मार्ग, गॅस कंपनी गल्ली
नियमित वेळ : पहाटे 4 ते सकाळी 7 वा.
स्थिती : शुक्रवार, 17 एप्रिल 2026 रोजी कमी दाबाने पाणीपुरवठा
5) परिसर :
दादर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्ग, जगन्नाथ भातणकर मार्ग, बी. जे. देवरुखकर मार्ग, गोविंदजी केणी मार्ग, हिंदमाता
नियमित वेळ : सकाळी 7 ते 10 वा.
स्थिती : शुक्रवार, 17 एप्रिल 2026 रोजी कमी दाबाने पाणीपुरवठा
6) परिसर :
जेरबाई वाडिया मार्ग, स्प्रिंग मिल चाळ, गं. द. आंबेकर मार्ग, गोविंदजी केणी मार्ग, शेटे मार्केट, भोईवाडा गाव, हाफकीन इन्स्टिट्यूट
नियमित वेळ : काळी 7 ते 10 वा.
स्थिती : शुक्रवार, 17 एप्रिल 2026 रोजी कमी दाबाने पाणीपुरवठा
7) परिसर :
गं. द. आंबेकर मार्ग ते 50 टेनामेंट्स, एकनाथ घाडी मार्ग, परळ गाव मार्ग, नानाभाई परळकर मार्ग, भगवानराव परळकर मार्ग, विजयकुमार वाळींबे मार्ग, एस. पी. कंपाऊंड (काही भाग)
नियमित वेळ : दुपारी 1.45 ते सायंकाळी 4.45 वा.
स्थिती : गुरुवार, 16 एप्रिल 2026 रोजी पाणीपुरवठा बंद
8) परिसर :
आचार्य दोंदे मार्ग, टी. जे. रोड, झकेरिया बंदर मार्ग, शिवडी छेद मार्ग
नियमित वेळ : सायंकाळी 4.30 ते 7 वा.
स्थिती : गुरुवार, 16 एप्रिल 2026 रोजी पाणीपुरवठा बंद
9) परिसर :
शिवडी किल्ला मार्ग, गाडी अड्डा, शिवडी कोळीवाडा
नियमित वेळ : सायंकाळी 7 ते रात्री 9.30 वा.
स्थिती : रुवार, 16 एप्रिल 2026 रोजी पाणीपुरवठा बंद
10) बीपीटी परिसर :
नियमित वेळ : सायंकाळी 6 ते रात्री 8.30 वा.
स्थिती : रुवार, 16 एप्रिल 2026 रोजी पाणीपुरवठा बंद
11) परिसर :
परशुराम नगर, जिजामाता नगर, अंबेवाडी (काही भाग), साईबाबा मार्ग, मिंट वसाहत, राम टेकडी
नियमित वेळ : रात्री 8.30 ते 11.30 वा.
स्थिती : गुरुवार, 16 एप्रिल 2026 रोजी पाणीपुरवठा बंद
12) रुग्णालये :
के. ई. एम. रुग्णालय, टाटा रुग्णालय, जेरबाई वाडिया रुग्णालय, एमजीएम रुग्णालय
नियमित वेळ : 24 तास
स्थिती : गुरुवार, 16 एप्रिल २०२६ सकाळी 10 ते शुक्रवार, 17 एप्रिल 2026 पहाटे 4 पर्यंत कमी दाबाने पाणीपुरवठा
मुंबई महानगरपालिकेच्या सूचनेनुसार सोसायटीतील सदस्यांना आवश्यक तेवढा पाण्याचा साठा करून ठेवण्याचं तसेच पाणी जपून वापरण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.