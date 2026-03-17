टँकर आणि पाणी टंचाईच्या प्रश्नांमुळे गाजली मुंबई महापालिकेची सभा
मुंबई महानगरपालिकेची महासभा पाणी टंचाईच्या विषयाने गाजली. यावेळी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी मुंबईचा पाणी प्रश्न अतिशय गंभीर असल्याचं मत मांडलं.
Published : March 17, 2026 at 7:19 PM IST
मुंबई - शहरात होणाऱ्या पाणीपुरवठ्याविषयी रितेश राय यांनी आजच्या महासभेत महत्त्वाची टिप्पणी केली. टँकर प्रश्न आणि मुंबईत होणाऱ्या अनियमित पाणीपुरवड्यावर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. शहरीकरण, जुन्या झालेल्या पाईपलाईन, लिकेजेस आणि व्यवस्थित न होणारा पाणीपुरवठा याकडे प्रशासन दुर्लक्ष करत आहे. यामुळे पाणीपुरवठा सुरळीत होत नाही, असं ते यावेळी म्हणाले.
याविषयी बोलताना एम आय एम पक्षाचे गटनेते विजय उबाळे म्हणाले की, माझ्या प्रभागामध्ये 18 लाख लोकसंख्या आहे. आम्हाला दर दिवशी अपुरं पाणी मिळतं. ज्या प्रमाणात पाणी गरजेचं आहे तेवढं पाणी मिळत नाही. प्रशासनाला याविषयी कित्येकदा जाब विचारला मात्र कोणतंही उत्तर मिळालेलं नाही. मुंबईत पाईपलाईन जुनी झाल्यानं त्यातून गळती होते. त्याही व्यवस्थित करण्याचं काम प्रशासन करत नाही. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. एका बाजूला प्रशासन म्हणतं की माझ्या प्रभागातले लोक पाणीपट्टी भरत नाहीत. मात्र पाच वर्षाने एकत्र त्यांना पाणीपट्टी देता. अशावेळी हातावर पोट असणारे नागरिक नक्की कशाप्रकारे ही पाणीपट्टी भरतील असा सवाल यावेळी विचारण्यात आला.
पुढे बोलताना भाजपाचे नगरसेवक प्रवीण छेडा म्हणाले की, मुंबई महानगरपालिकेचा नियोजन विभाग अतिशय वाईट काम करतोय. कारण मुंबईमध्ये नक्की कुठे कुठे जलवाहिन्या आहेत हे या विभागाला माहीत नाही. माझ्या संपूर्ण प्रभागात कमीत कमी 20 लाख रुपये देऊन लोक टँकरने पाणी विकत आणत आहेत. याची जबाबदारी कोण घेणार आहे? प्रशासनाने ही बाब अतिशय गांभीर्याने घेऊन संबंधित पाणी विभागावर कारवाई करावी अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
याचबरोबर पाणीटंचाईवर बोलताना शिवसेनेच्या नगरसेविका यामिनी जाधव म्हणाल्या की, पिण्याचं पाणी बिल्डिंगच्या बांधकामावेळी किंवा शौचालयांमध्ये वापरण्यापेक्षा प्रक्रिया केलेलं पाणी त्या ठिकाणी वापरांवं पिण्याचं पाणी हे केवळ पिण्यासाठीच वापरावं, यामुळे पाणीटंचाईचा प्रश्न काही प्रमाणात सुटू शकतो.
पुढे बोलताना नगरसेवक वकार खान म्हणाले की, मुंबईत सुरू असलेली कित्येक बांधकामं ही चोरीच्या पाण्यावर बांधली जात आहेत. याकडे प्रशासनानं लक्ष देण्याची गरज आहे. आज पाहिलं तर मुंबईत कित्येक चाळी आहेत, ज्याला महानगरपालिका पाणीपुरवठा करत आहे. मात्र भविष्यात या चाळींचा पुनर्विकास झाला आणि या चाळींवर बिल्डिंग बनल्या तर त्या बिल्डिंगला नक्की पाणीपुरवठा करणार कसा, याविषयी महानगरपालिकेकीकडे काही उत्तर आहे का? अशावेळी महानगरपालिका प्रशासनाने मुंबईकरांसाठीचे पाण्याचे साठे वाढवण्याची गरज आहे.
या प्रश्नावर बोलताना नगरसेवक अश्रफ आझमी म्हणाले की, माझ्या प्रभागामध्येही पुरेसं पाणी मिळत नाही. प्रशासन नवीन नळ जोडणी करताना आम्हाला विचारत नाही. यामुळे स्थानिकांना त्रास होत आहे. वॉटर लिकेजमुळे रोज संपूर्ण मुंबईतील मोठ्या प्रमाणावर पाणी वाया जात आहे, याकडे प्रशासनाने लक्ष द्यावं.
मुंबई महानगरपालिकेकडे पाणीपुरवठा करण्यासाठी जर स्वतःचे टँकर आहेत तर अशावेळी मुंबई महानगरपालिकेला कारण नसताना खासगी टँकरवर अवलंबून का राहावं लागत आहे, असा संतप्त सवाल भाजपा नगरसेविका प्रीती साटम यांनी उपस्थित केला.
भाजपा नगरसेवक प्रकाश दरेकर म्हणाले की, मुंबईची नोंद आंतरराष्ट्रीय शहर म्हणून होते. तरीदेखील इथे पाण्यासाठी नागरिकांचे हाल होत आहेत. ही दुर्दैवाची बाब आहे. प्रशासनाने पाणीटंचाईच्या समस्येकडे गांभीर्याने बघण्याची गरज आहे. टँकर माफीयांचा विषय अतिशय गंभीर असून याकडे प्रशासनानं गांभीर्यानं लक्ष देणं गरजेचं आहे. टँकर माफिया जर संपवायचे असतील तर कठोर कारवाई ही झालीच पाहिजे. यात मुंबई महानगरपालिकेचे एक-दोन अधिकारी निलंबित झाले तरी चालतील. असं सभागृह नेते गणेश खणकर म्हणाले, अशा रीतीनं मुंबई महानगरपालिकेची सभा चांगली गाजली.
