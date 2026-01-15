महापालिका निवडणूक; मतदान केंद्र शोधण्यासाठी मतदारांची कसरत: बोगस मतदान रोखण्यासाठी 'ठाकरें'कडून भगवागार्ड तैनात
राज्यातील 29 महानगरपालिकांसाठी आज मतदान पार पडत आहे. मात्र, अनेक मतदान केंद्रांवरून एक विचित्र तक्रार समोर येत आहे.
Published : January 15, 2026 at 12:07 PM IST
मुंबई : महापालिका निवडणुकांसाठी राज्यभरात आज सकाळी 7.30 वाजता मतदान प्रक्रियेला सुरुवात झाली. मुंबईत मात्र, अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष मतदान करण्यापेक्षा मतदान केंद्र शोधण्यातच मतदारांचा मोठा वेळ वाया गेल्याचं दिसून आलं. काही मतदारांना तब्बल दोन तास मतदान केंद्र शोधावं लागलं, तर काही ठिकाणी मतदान प्रक्रिया सुलभरीत्या पार पडली. अनेक प्रभागांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या मतदारांची नावं इतर प्रभागांतील मतदान केंद्रांच्या यादीत असल्याचं आढळून आलं. यामुळे मतदारांमध्ये गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. योग्य माहितीच्या अभावामुळे अनेक मतदारांना एका केंद्रावरून दुसऱ्या केंद्रावर फिरावं लागलं. या गैरसोयीमुळे अनेक मतदारांनी नाराजी व्यक्त केली, तर काहींनी मतदान न करताच घरी परतण्याचा निर्णय घेतला. या प्रकारामुळे निवडणूक आयोगाच्या एकूण नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे.
मतदारंच्या बोटावर यंदा शाई ऐवजी मार्कर पेन : दरम्यान, मतदारांच्या बोटावर यंदा शाईऐवजी मार्कर पेनचा वापर करण्यात आला आहे. यंदा मुंबईतील मतदान प्रक्रियेत पारंपरिक बोटावरची शाई न वापरता मार्कर पेनचा वापर करण्यात आल्यानं काही तक्रारीदेखील समोर आल्या. बोटावर मार्कर लावताना नखावरील शाई पुसली जात असल्याच्या अनेक तक्रारी मतदारांकडून करण्यात आल्या. ही बाब जिल्हा मुख्य निवडणूक अधिकारी तसेच, मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी मान्य केली आहे. यंदा पारंपरिक शाईऐवजी मार्कर पेनचे किट राज्य निवडणूक आयोगाकडून उपलब्ध करून देण्यात आल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. तसेच हा मार्कर सन 2012 पासून प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत वापरण्यात येत असल्याची माहिती निवडणूक आयोगाकडून देण्यात आली आहे.
बोगस आणि दुबार मतदान रोखण्यासाठी मनसेकडून 'भगवा गार्ड'तैनात : बोगस व दुबार मतदान रोखण्यासाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्ष आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीनं मतदानाच्या दिवशी, 15 जानेवारी रोजी मतदान केंद्रांबाहेर ‘भगवा गार्ड’ तैनात करण्यात आला आहे. मतचोरी, दुबार मतदार आणि बोगस मतदान यांसारखे गैरप्रकार रोखण्यासाठी सुमारे 2000 भगवा गार्ड कार्यरत असून ते या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवत आहेत. शिवाजी पार्क इथं झालेल्या दोन्ही पक्षांच्या संयुक्त मेळाव्यात राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी बोगस मतदानाविरोधात सज्ज राहण्याचे आदेश कार्यकर्त्यांना दिले होते. त्यानंतर भगवा गार्डची जबाबदारी देण्यात आलेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठका गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असून त्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात आलं आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी मुंबई पोलिसांनी या 'भगवा गार्ड'च्या कार्यकर्त्यांना अटकाव केल्याचं चित्र पाहायला मिळालं आहे.
सेलिब्रेटींनी बजावला मतदानाचा हक्क : वांद्रे, जुहू परिसरात बॉलिवूडमधील अनेक नामवंत कलाकारांनी मतदानाचा अधिकार बजावला. सकाळच्या सत्रात सर्वसामान्य मतदारांसह अनेक सेलिब्रिटी मतदानासाठी मतदान केंद्रांवर दाखल झाले. यामध्ये सचिन तेंडुलकर, हेमा मालिनी, गुलझार, सुनील शेट्टी, दिव्या दत्ता, किरण राव यांच्यासह अनेक कलाकारांचा सहभाग होता. यावेळी या सेलिब्रिटींनी सर्वसामान्य मुंबईकरांनाही मतदानासाठी घराबाहेर पडण्याचे आवाहन केले.
