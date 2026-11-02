कचरा टाकायला जाल तर कॅमेरा बोलेल; मुंबई स्वच्छ ठेवण्यासाठी पालिकेकडून 'AI' तंत्रज्ञानाचा वापर
मोठ्या प्रमाणात कचरा साचण्याची शक्यता असलेल्या ठिकाणी महापालिकेकडून AI आधारित कॅमेरे बसवण्यात येत आहेत.
Published : November 2, 2026 at 5:55 PM IST
मुंबई : कोणतंही शहर स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी केवळ महानगरपालिकेची नसून प्रत्येक नागरिकाची आहे. मात्र, शहरातील अनेक ठिकाणी रस्त्यांच्या कडेला कचऱ्याचे ढीग साचल्याचे चित्र पाहायला मिळते. या समस्येवर उपाय म्हणून मुंबई महानगरपालिकेने आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर करण्यास सुरुवात केली आहे.
मोठ्या प्रमाणात कचरा साचण्याची शक्यता असलेल्या ठिकाणी महापालिकेकडून AI आधारित कॅमेरे बसवण्यात येत आहेत. याच उपक्रमांतर्गत महापालिकेच्या जी उत्तर प्रशासकीय विभागाकडून माहीम येथील गजानन वाटिका परिसरात AI कॅमेरा बसवण्यात आला आहे.
या कॅमेऱ्यासोबत स्पीकरही जोडण्यात आला असून, परिसरात कचरा टाकण्यासाठी येणाऱ्या व्यक्तीच्या हालचाली ओळखून त्यांना स्वच्छतेचा संदेश दिला जात आहे. परिसरात कचरा टाकू नये आणि स्वच्छता राखावी, असे आवाहन स्पीकरच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. या तंत्रज्ञानामुळे कचरा टाकण्यासाठी येणाऱ्या व्यक्तींना वेळीच सूचना मिळून संबंधित ठिकाणी कचरा टाकण्यास आळा बसेल, अशी अपेक्षा महापालिकेला आहे. दरम्यान, या प्रयोगानंतर गजानन वाटिका परिसर कचरामुक्त आणि स्वच्छ झाल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे.
विविध ठिकाणी बसवणार AI यंत्रणा :
या प्रयोगाच्या परिणामकारकतेचा आढावा घेतल्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेकडून आगामी काळात शहरातील विविध ठिकाणी ही AI आधारित यंत्रणा बसवण्यात येणार आहे. नागरिकांनी रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी उघड्यावर कचरा टाकू नये आणि मुंबई स्वच्छ ठेवण्यासाठी प्रशासनाच्या प्रयत्नांना सहकार्य करावं, असं आवाहन महापालिका प्रशासनानं केलं आहे.
मात्र डोअर टू डोअर कचरा संकलनावर विरोधकांचा भर :
या उपक्रमाबाबत मनसेचे गटनेते यशवंत किल्लेदार म्हणाले की, महापालिकेचा हा प्रकल्प कौतुकास्पद आहे. या प्रयोगामुळे मुंबईतील कचरा टाकण्याची ठिकाणं (डम्पिंग स्पॉट) कमी होण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, हा उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी नागरिकांना कचरा टाकण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देणंही आवश्यक आहे. नागरिकांना डोअर टू डोअर कचरा संकलनाची सुविधा मिळाली नाही, तर डम्पिंग स्पॉट कमी करण्यात महापालिकेला यश मिळणार नाही. त्यामुळे घराघरांतून कचरा संकलनाची सेवा प्रभावीपणे राबवणं महत्त्वाचं असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
काँग्रेसचे गटनेते अश्रफ आझमी यांनीही डोअर टू डोअर कचरा संकलनाची व्यवस्था सुधारण्याची गरज व्यक्त केली. एखाद्या ठिकाणी कचरा टाकू नये, असं सांगणं योग्य आहे. मात्र, त्यासाठी पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देणंही तितकेच आवश्यक आहे. पर्यायी व्यवस्था नसेल, तर महापालिकेचा हा प्रयोग यशस्वी होणार नाही, असं त्यांनी सांगितलं.
'परिसरातील दुर्गंधी आणि कचऱ्याची समस्या कमी, स्थानिकांकडून कौतुक' :
मुंबई महानगरपालिकेच्या या उपक्रमाला स्थानिक नागरिकांकडूनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. स्थानिक नागरिक जमील सोरथिया यांनी या उपक्रमाचे समर्थन केले. त्यांच्या मते, महापालिकेच्या या निर्णयामुळे परिसरातील कचरा कमी झाला असून दुर्गंधीची समस्याही दूर झाली आहे. नागरिक आता घंटागाडीची वाट पाहून त्यामध्येच कचरा टाकत आहेत. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत घंटागाड्या येत असल्याने कचरा संकलनाची प्रक्रिया सुलभ झाली आहे. परिसर स्वच्छ झाल्यामुळे नागरिकांनाही येथे वावरताना आनंद होत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
स्थानिक नागरिक रोशन जाधव यांनीही AI कॅमेऱ्याच्या प्रयोगाचं कौतुक केलं. संपूर्ण मुंबईत अशा प्रकारचे कॅमेरे बसवण्यात आले, तर शहर स्वच्छ ठेवण्यास नक्कीच मदत होईल. आमचा परिसर ज्याप्रमाणे स्वच्छ दिसत आहे, त्याचप्रमाणे संपूर्ण मुंबई स्वच्छ दिसेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
तर स्थानिक नागरिक गोपाल गायकर यांनी सांगितलं की, यापूर्वी रात्रीच्या वेळी काही समाजकंटकांकडून नागरिकांना त्रास दिला जात होता. परिसरात मंदिर असल्याने कचऱ्यामुळे नागरिकांच्या धार्मिक भावनाही दुखावल्या जात होत्या. मात्र, आता संपूर्ण परिसर स्वच्छ आणि चकाचक झाला असून दुर्गंधी व कचऱ्याची समस्याही राहिलेली नाही. स्थानिक नागरिक म्हणून या उपक्रमाचे समर्थन करत असून मुंबई महानगरपालिकेचं अभिनंदन आणि आभार मानत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.