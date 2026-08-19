22 डेपो लीजवर देणार, 5 हजार बस खरेदी करणार; बेस्टच्या PPP प्रस्तावाला BMC महासभेची मंजुरी, विरोधकांचा कडाडून विरोध
बेस्टच्या 22 डेपोंच्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारीचा (PPP) प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर महासभेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार आरोप-प्रत्यारोप झाले.
Published : August 19, 2026 at 7:07 AM IST
मुंबई : आर्थिक संकटात सापडलेल्या बेस्ट उपक्रमाच्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारीचा (PPP) प्रस्ताव मंगळवारी (18 ऑगस्ट) मुंबई महापालिकेच्या महासभेच्या पटलावर मांडण्यात आला. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आणि मनसेनं या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला. मात्र बहुमताच्या जोरावर सत्ताधारी भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं हा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला.
या प्रस्तावाला विरोध करताना शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे ज्येष्ठ नगरसेवक यशोधन फणसे यांनी बेस्टच्या 22 डेपोंचं खासगीकरण करण्यास विरोध केला. बेस्टच्या जागा खासगी संस्थांना देणं चुकीचे असून, त्यातून मुंबई महापालिकेला आर्थिक फायदा होणार नसल्याचे त्यांनी सांगितलं.
“बेस्टचे खासगीकरण करण्याऐवजी महापालिकेनं पुढाकार घेऊन बेस्टचा विकास केला पाहिजे. बेस्टच्या हक्काच्या जागा कोणाला तरी देऊन टाकणं अतिशय चुकीचे आहे. आम्ही तीन डेपो दिले म्हणून तुम्ही 22 डेपो देणार का?” असा सवाल फणसेंनी केला. तसेच, गेल्या 25 वर्षांत बेस्टसाठी काय केले? यावर विशेष सभा घेऊन सविस्तर चर्चा करावी, असं आव्हानही फणसेंनी सत्ताधाऱ्यांना दिलं.
बेस्टच्या खासगीकरणावर महासभेत आरोप-प्रत्यारोप : बेस्टच्या 22 डेपोंच्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारीचा (PPP) प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर महासभेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार आरोप-प्रत्यारोप झाले. विरोधकांनी बेस्टच्या खासगीकरणाला विरोध करत हा प्रस्ताव प्रशासनाकडे पुन्हा पाठवण्याची मागणी केली. तर सत्ताधाऱ्यांनी बेस्टची जागा विकली जात नसून लीजवर देण्यात येत असल्याचं स्पष्ट करत या निर्णयाचे समर्थन केलं.
‘चार डेपो देऊन मुंबईला काय मिळालं?’ : काँग्रेसचे गटनेते अश्रफ आजमी यांनी यापूर्वी चार डेपो देण्याचा निर्णय झाला, त्यातून मुंबईला काय मिळाले? याचा व्हाईट पेपर सादर करण्याची मागणी केली. “आधी झालेली चूक पुन्हा करू नका. जगातील सर्व परिवहन संस्था तोट्यात आहेत. मग आपण बेस्टचे डेपो का देत आहोत?” असा सवालही त्यांनी केला. बेस्टचे खासगीकरण होत असल्यानं मुंबईकरांना दुःख होत असल्याचं सांगत त्यांनी प्रस्तावाला विरोध केला.
मुंबई विकली’ असा इतिहास लिहिला जाईल - सचिन पडवळ : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नगरसेवक सचिन पडवळ यांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली. “भविष्यात जेव्हा मुंबईचा इतिहास लिहिला जाईल, तेव्हा आताच्या सत्ताधाऱ्यांनी मुंबई विकली, असं लिहिलं जाईल आणि त्यांचं नाव काळ्या यादीत येईल,” असा आरोप त्यांनी केला. बेस्टचे खासगीकरण न करता बेस्टला मुंबई महापालिकेत घेण्याची गरज असून, हा प्रस्ताव प्रशासनाकडे पुन्हा पाठवावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
आपण बेस्टचा तोटा करत आहोत - सचिन पाटील : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नगरसेवक सचिन पाटील यांनीही प्रस्तावाला विरोध केला. “बेस्टची जमीन दुसऱ्या व्यक्तीला वापरायला देऊन आपण बेस्टचा तोटा करत आहोत. बेस्टला सक्षम केलं पाहिजे,” असं ते म्हणाले.
जागा विकत नाही, लीजवर देत आहोत - प्रवीण छेडा : विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना भाजपा नगरसेवक प्रवीण छेडा यांनी बेस्टची कोणतीही जागा विकली जात नसल्याचं स्पष्ट केलं. “सरकारची जागा विकता येत नाही, हा नियम आहे. आपण जागा लीजवर देत आहोत. त्यातून बसची खरेदी केली जाणार आहे,” असं त्यांनी सांगितलं. भाजपा नगरसेवक प्रकाश दरेकर यांनीही बेस्टची मालकी कोणालाही दिली जात नसल्याचं स्पष्ट केलं.
बेस्टच्या ताब्यात केवळ 249 मालकीच्या बसेस - प्रभाकर शिंदे : स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी बेस्टच्या आर्थिक स्थितीचा मुद्दा उपस्थित केला. “आज बेस्टच्या ताब्यात केवळ 249 मालकीच्या बसेस आहेत. बेस्टची आर्थिक तूट मोठी आहे. बससेवेची व्याप्ती वाढवायची असेल, तर असे निर्णय घ्यावेच लागतील,” असं ते म्हणाले. मुंबईतील मराठी माणसाचा आमच्यावर विश्वास असल्यानेच त्यांनी आम्हाला निवडून दिलं असल्याचंही शिंदे यांनी सांगितलं.
आपण केवळ बेस्टचा विकास करत आहोत - तृष्णा विश्वासराव : बेस्ट समितीच्या अध्यक्षा तृष्णा विश्वासराव यांनी बेस्ट कामगारांच्या प्रश्नांचा दाखला देत निर्णयाचं समर्थन केलं. “बेस्ट कामगारांना अजूनही ग्रॅज्युएटी मिळत नाही. त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळत नाहीत, कारण बेस्ट तोट्यात आहे. याला जबाबदार कोण, यापेक्षा आता बेस्टला या संकटातून बाहेर काढणे गरजेचं आहे,” असे त्या म्हणाल्या.
“आपण कोणताही बेस्ट डेपो विकत नाही, तर बेस्टचा विकास करत आहोत. बेस्ट कामगारांसाठीच हा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे. त्यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर पीपीपीचा पर्याय निवडण्यात आला,” असंही विश्वासरावांनी यांनी स्पष्ट केलं.
'बेस्टच्या PPP प्रस्तावावर पुढे पुन्हा चर्चा होणार' : बेस्टच्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारीचा (PPP) प्रस्ताव महासभेत मंजूर झाल्यानंतर यावर पुढील टप्प्यात पुन्हा चर्चा होणार असल्याचं सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी स्पष्ट केलं. प्रस्ताव कॅबिनेटकडे गेल्यानंतर पुन्हा महासभेसमोर येणार असून, त्यावेळी प्रस्तावातील त्रुटींवर चर्चा केली जाईल, असं त्यांनी सांगितलं.
खणकर म्हणाले, “मुंबईच्या विकासाच्या मुद्द्यांवर विरोधकांनी यापूर्वीही राजकारण करून विकासाला विरोध केला आहे. मेट्रो आणि ट्विन टनललाही विरोध करण्यात आला. मात्र बेस्ट विकली जात नाही. ती केवळ लीजवर देण्यात येत आहे. आज केवळ हा प्रस्ताव मंजूर होत आहे. पुढे तो कॅबिनेटकडे जाईल आणि त्यानंतर पुन्हा महासभेसमोर येईल.”
“आम्ही मराठी माणूस आणि बेस्ट कर्मचाऱ्यांसोबत आहोत. पीपीपी मॉडेलच्या माध्यमातून बेस्टला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून आधुनिक बेस्टचं स्वप्न पूर्ण करणार आहोत. यात कोणत्याही प्रकारचे खासगीकरण किंवा बेस्ट डेपोची विक्री होत नाही,” असंही खणकरांनी स्पष्ट केलं.
बेस्ट प्रशासनाची भूमिका : बेस्टच्या महासंचालक सोनिया सेठी यांनी प्रस्तावाची माहिती देताना बेस्टच्या विस्तारासाठी डेपोचं आधुनिकीकरण गरजेचं असल्याचं सांगितलं. सध्या मुंबईत सुमारे 2,800 बेस्ट बसेस धावत असून, त्यापैकी केवळ 249 बसेस बेस्टच्या मालकीच्या आहेत. मुंबईची गरज सुमारे 10 हजार बसेसची असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
5 हजार बसेस खरेदी करण्याचं नियोजन : भविष्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढणार असल्यानं इलेक्ट्रिक चार्जिंगची सुविधा असलेले आधुनिक डेपो उभारणं आवश्यक आहे. मात्र त्यासाठी लागणारा निधी बेस्ट प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही. बेस्टच्या डेपोंचीही दुरवस्था झाली असून, महापालिकेकडून मिळणारा निधी पुरेसा नसल्याचं सेठी यांनी सांगितलं.
बेस्टसाठी स्वतःचं उत्पन्नाचं स्रोत निर्माण करण्याच्या उद्देशानं पीपीपी मॉडेलचा अवलंब करण्यात येत आहे. या माध्यमातून 5 हजार बसेस खरेदी करण्याचं नियोजन असून, बेस्टला सुमारे 28 हजार कोटी रुपयांचं उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा आहे. या उत्पन्नातून बेस्ट कर्मचाऱ्यांसाठी वसाहत उभारण्याचेंही नियोजन असल्याचं सोनिया सेठी यांनी सांगितलं.