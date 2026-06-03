मुंबईत रक्तपेढ्यांमध्ये रक्तसाठ्याचा तुटवडा; O निगेटिव्ह रक्तगट सर्वाधिक चिंतेचा विषय
मुंबईतील रक्तपेढ्यांमध्ये सध्या रक्तसाठ्याचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. O निगेटिव्ह रक्ताचा तुटवडा सध्या सर्वाधिक चिंतेचा विषय ठरला आहे.
Published : June 3, 2026 at 8:49 PM IST
मुंबई - देशभरातील रक्तपेढ्यांमध्ये रक्तसाठ्याच्या कमतरतेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, उन्हाळ्याच्या हंगामात रक्तदानाचं प्रमाण घटल्यानं मुंबईमध्ये देखील रुग्णालयं आणि रक्तपेढ्यांवर ताण वाढला आहे. एप्रिल ते जून 2026 या कालावधीत मुंबईतील डॉक्टर, रुग्णालयं आणि राज्य रक्त संक्रमण परिषदांनी रक्तसाठ्याच्या अपुऱ्या उपलब्धतेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. विशेषतः दुर्मीळ आणि Rh-निगेटिव्ह रक्तगटांच्या उपलब्धतेचा प्रश्न गंभीर बनला असून O निगेटिव्ह रक्तगटाचा तुटवडा सर्वाधिक चिंतेचा विषय ठरत आहे.
रजनी गुप्ता या फुफ्फुसाच्या कर्करोगानं ग्रस्त असलेल्या रुग्णावर मुंबईतील नानावटी मॅक्स सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यांचा रक्तगट O Negative (O-ve) असून त्यांना उपचारासाठी 2 युनिट रक्ताची तातडीची आवश्यकता होती. मात्र, मुंबईतील कोणत्याही रक्तपेढीवर रक्त उपलब्ध होत नव्हतं. त्यामुळे रक्तदात्यांना रक्तदान करण्याचं आवाहन करण्यात आलं. यानंतर रक्तदात्यांनी केलेल्या रक्तदानामुळे माझ्या आईचे वेळेत उपचार झाले अशी माहिती रजनी गुप्ता यांचा मुलगा उदय गुप्ता यांनी दिली.
'रक्तदान शिबिरं आयोजित करावीत' : मुंबईमधील महात्मा गांधी रक्तपेढीचे संचालक डॉ. किशोर झा यांनी सांगितलं की, मुंबईमध्ये रक्ताचा तुटवडा असून रुग्णांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अनेक सर्जरी पुढे ढकलाव्या लागत आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक मंडळ, कॉर्पोरेट ऑफिसेस वेगवेगळी सरकारी कार्यालय यांनी रक्तदान शिबिरांचं आयोजन करावं, असं आवाहन झा यांनी केलं आहे.
दरवर्षी 1.46 कोटी युनिट रक्ताची आवश्यकता : राज्य रक्त संक्रमण परिषदेच्या आकडेवारीनुसार, भारताला दरवर्षी सुमारे 14.6 दशलक्ष (1.46 कोटी) युनिट रक्ताची आवश्यकता असते. मात्र स्वेच्छा रक्तदानाचं प्रमाण सर्व भागांत समान नसल्यानं मागणी आणि पुरवठ्यामध्ये मोठी दरी निर्माण होत असल्याचं महापालिका रुग्णालयातील डॉक्टर दीपक दामले यांचं म्हणणं आहे. मुंबईमधील सुमारे 10 टक्के रक्तकेंद्रांमध्ये रक्तसाठ्याच्या वितरणावर परिणाम होत आहे.
उन्हाळ्यात रक्तदान घटल्यानं साठ्यावर परिणाम : राज्य रक्त संक्रमण परिषदेचे सहसंचालक डॉ. सुहास मोहनाळकर यांच्या मते, उन्हाळ्यात वाढलेल्या तापमानामुळे नियमित रक्तदाते रक्तदानासाठी कमी प्रमाणात पुढे येतात. परिणामी अनेक रक्तपेढ्यांमधील उपलब्ध साठा झपाट्याने कमी होत आहे. काही रुग्णालयांमध्ये तर केवळ एका आठवड्यापुरता रक्तसाठा शिल्लक असल्याचे चित्र समोर आले आहे. याच काळात अपघात, प्रसूती, कर्करोग उपचार, मोठ्या शस्त्रक्रिया आणि अतिदक्षता विभागातील रुग्णांसाठी रक्ताची मागणी वाढत असल्याने रक्तपेढ्यांवरील दबाव आणखी वाढत आहे. रक्ताची कृत्रिम निर्मिती करता येत नाही आणि ते दीर्घकाळ साठवून ठेवणंही शक्य नसतं. त्यामुळे रक्तदानाची प्रक्रिया सातत्यानं सुरू राहणं आवश्यक आहे.
स्वेच्छा रक्तदानात घट झाली तर स्थानिक पातळीवर तुटवड्याचे संकट निर्माण होऊ शकते. अपघात, प्रसूती किंवा गंभीर शस्त्रक्रियांच्या वेळी वेळेवर रक्त उपलब्ध न झाल्यास रुग्णाच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे नियमित रक्तदान हाच या समस्येवरील सर्वात प्रभावी उपाय आहे, असं डॉ. मोहनाळकर यांचं म्हणणं आहे.
O निगेटिव्ह रक्तगटाचा सर्वाधिक तुटवडा : रक्त संक्रमण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, भारतात O निगेटिव्ह (O-) हा सर्वाधिक महत्त्वाचा आणि सर्वाधिक तुटवडा भासणारा रक्तगट आहे.
O निगेटिव्ह रक्तगटाला "युनिव्हर्सल डोनर" म्हणून ओळखलं जातं. आपत्कालीन परिस्थितीत कोणत्याही रक्तगटाच्या रुग्णाला हे रक्त देता येतं. त्यामुळे अपघात, प्रसूती, मोठ्या शस्त्रक्रिया आणि अतिदक्षता विभागातील रुग्णांसाठी या रक्तगटाची मागणी सातत्याने जास्त असते, असं डॉ मोहनळकर सांगतात. भारतातील लोकसंख्येपैकी केवळ 1 ते 2 टक्के लोकांमध्ये O निगेटिव्ह रक्तगट आढळतो. कमी प्रमाणात उपलब्धता आणि जास्त मागणी यामुळे अनेक रक्तपेढ्या O निगेटिव्ह रक्तगटाला "क्रिटिकल शॉर्टेज" श्रेणीत ठेवतात.
AB निगेटिव्ह सर्वात दुर्मीळ : AB निगेटिव्ह (AB-) हा भारतातील सर्वात दुर्मीळ रक्तगटांपैकी एक मानला जातो. लोकसंख्येत त्याचे प्रमाण 0.5 टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. त्यामुळे या रक्तगटासाठी योग्य दाता शोधणे अनेकदा आव्हानात्मक ठरतं. अनेक रुग्णालयांना आपत्कालीन शस्त्रक्रियांच्या वेळी स्थानिक पातळीवर दाते शोधण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतात.
A निगेटिव्ह आणि B निगेटिव्ह गटांचीही मर्यादित उपलब्धता : A निगेटिव्ह (A-) आणि B निगेटिव्ह (B-) हे देखील Rh-निगेटिव्ह रक्तगट असल्यानं त्यांची उपलब्धता तुलनेनं कमी असते. ग्रामीण आणि लहान शहरांमध्ये या रक्तगटांचे नियमित दाते कमी प्रमाणात असल्यानं रक्तपेढ्यांमधील साठा लवकर संपण्याची शक्यता असते. विशेषतः प्रसूती आणि अपघातग्रस्त रुग्णांच्या उपचारांमध्ये या रक्तगटांची मागणी वाढते.
A पॉझिटिव्ह आणि AB पॉझिटिव्हमध्येही तात्पुरता तुटवडा : जरी A पॉझिटिव्ह (A+) आणि AB पॉझिटिव्ह (AB+) हे तुलनेनं सामान्य रक्तगट असले तरी मोठ्या शहरांमध्ये अचानक वाढलेल्या मागणीमुळे काही काळासाठी तुटवड्याची परिस्थिती निर्माण होत असल्याचं रक्तपेढ्या सांगतात. अपघात, शस्त्रक्रिया आणि हंगामी आजारांच्या काळात या रक्तगटांचा साठा झपाट्याने कमी होतो, अशी माहिती डॉ सुहास मोहनाळकर यांनी दिली.
रक्तसाठ्याचे व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यासाठी भारत सरकारच्या National Blood Transfusion Council मार्फत विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. देशभरातील रक्तसाठ्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी e-RaktKosh प्रणालीचा वापर केला जात आहे. याशिवाय प्रत्येक जिल्ह्यात रक्तकेंद्र उपलब्ध करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून पायाभूत सुविधा वाढवणं, डिजिटल मॉनिटरिंग, चाचणी प्रक्रिया सुदृढ करणे आणि रक्तसुरक्षेच्या उपाययोजनांना गती देण्यात येत आहे, असं. डॉ मोहनाळकर यांनी म्हटलं.
रक्तदान हाच रक्तटंचाईवरील सर्वात प्रभावी उपाय : भारतात संपूर्ण देशभर एकाच वेळी रक्ताचा तुटवडा नसला तरी उन्हाळा, कमी स्वेच्छा रक्तदान, ग्रामीण भागातील अपुरी सुविधा आणि वाढती वैद्यकीय मागणी यामुळे अनेक ठिकाणी स्थानिक पातळीवर गंभीर संकट निर्माण होते. विशेषतः O निगेटिव्ह हा सर्वाधिक क्रिटिकल रक्तगट, तर AB निगेटिव्ह हा सर्वात दुर्मीळ रक्तगट असल्यानं त्यांच्यासाठी स्वतंत्र दाता नोंदणी आणि नियमित रक्तदान मोहिमा राबविण्याची गरज अधोरेखित होत आहे. आरोग्य तज्ज्ञांचं मत स्पष्ट आहे, "रक्ताला पर्याय नाही; नियमित आणि सुरक्षित रक्तदान हाच रक्तटंचाईवरील सर्वात प्रभावी उपाय आहे, असा उपाय डॉ. सुहास मोहनाळकर यांनी सांगितलं.
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