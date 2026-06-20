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मुंबईत 'मेस्मा'च्या इशाऱ्याला न जुमानता बेस्टचा संप कायम; परिवहन मंत्र्यांसोबतची बैठक निष्फळ

परिवहन मंत्र्यांसोबतची बैठक निष्फळ ठरल्यानं 'मेस्मा' कायद्याच्या इशाऱ्यानंतरही बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा संप दुसऱ्या दिवशीही सुरूच असून मुंबईतील बससेवा पूर्णपणे कोलमडली आहे.

MUMBAI BEST BUS STRIKE
बेस्टचा संप कायम (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 20, 2026 at 8:40 PM IST

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मुंबई : मुंबईची दुसरी जीवनवाहिनी मानली जाणारी 'बेस्ट' बस सेवा सलग दुसऱ्या दिवशीही पूर्णपणे कोलमडली. बेस्ट प्रशासन आणि राज्याचे परिवहन मंत्री यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत ठोस तोडगा न निघाल्यानं बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समिती आपल्या संपाच्या भूमिकेवर ठाम राहिली आहे. अत्यावश्यक सेवांतर्गत मनाई आदेशासह राज्य शासनानं अधिसूचनेद्वारे 'मेस्मा' कायद्याचा इशारा दिल्यानंतरही कर्मचाऱ्यांनी संप सुरू ठेवल्यानं मुंबईतील सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विस्कळीत झाली आहे.

18 जूनपासून संघर्षाची ठिणगी : बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाची पार्श्वभूमी गेल्या काही दिवसांपासून तयार होत होती. 17 जून रोजी कामगार संघटनांनी प्रशासनाला आपल्या प्रलंबित मागण्यांबाबत अंतिम इशारा दिला होता. गेल्या तीन महिन्यांपासून प्रशासनाकडून केवळ आश्वासनं मिळत असल्याचा आरोप करत 12 संघटनांच्या कृती समितीनं 18 जूनच्या मध्यरात्रीपासून बेमुदत संप पुकारण्याचा निर्णय घेतला. 18 जूनला सायंकाळी औद्योगिक न्यायालयानं संपावर तात्पुरती स्थगिती देणारा अंतरिम आदेश जारी केला. मात्र, संतप्त कर्मचाऱ्यांनी हा आदेश धुडकावून लावत 19 जूनच्या पहाटेपासून मुंबईतील सर्व 27 डेपोंमध्ये चक्काजाम आंदोलन सुरू केलं.

प्रताप सरनाईक यांच्यासोबतची चर्चा निष्फळ : शुक्रवारी मंत्रालयात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, बेस्टच्या सरव्यवस्थापक सोनिया सेठी आणि कामगार प्रतिनिधी यांच्यात तातडीची बैठक पार पडली. या बैठकीत मंत्री सरनाईक यांनी येत्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत उच्चस्तरीय बैठक घेऊन 8 ते 10 दिवसांत कामगारांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्याचं आश्वासन दिलं. मात्र, जोपर्यंत लेखी आश्वासन मिळत नाही, तोपर्यंत संप मागं घेणार नाही, अशी भूमिका बेस्ट कर्मचारी सेनेचे सरचिटणीस उदय आंबोनकर आणि कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतली. त्यामुळं ही चर्चा कोणत्याही निष्कर्षाशिवाय संपुष्टात आली.

काय आहेत कामगारांच्या प्रमुख मागण्या? : कामगार संघटनांनी प्रशासनासमोर काही महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये बेस्टचा अर्थसंकल्प मुंबई महानगरपालिकेच्या मुख्य अर्थसंकल्पात विलीन करण्याची मागणी प्रमुख आहे. तसंच, 2016 ते 2026 या कालावधीसाठी सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करून थकीत भत्ते देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. 'वेट लीज' अर्थात कंत्राटी पद्धतीवर कार्यरत कर्मचाऱ्यांना बेस्टच्या मुख्य सेवेत सामावून घेऊन त्यांना ग्रॅच्युइटी आणि इतर सेवा सुविधा देण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.

98 टक्के बसेस डेपोतच : बेस्टच्या ताफ्यातील एकूण 2,766 बसेसपैकी अवघ्या 30 ते 48 बसेसच रस्त्यावर धावतात. जवळपास 98 टक्के बसेस डेपोतच उभ्या राहिल्यानं दररोज प्रवास करणाऱ्या सुमारे 25 लाख मुंबईकरांचे मोठे हाल झाले. वांद्रे-कुर्ला संकुल (बीकेसी), दादर, ठाणे आणि उपनगरांतील विविध बस थांब्यांवर प्रवाशांच्या लांबच लांब रांगा पाहायला मिळाल्या. अनेकांना रिक्षा, टॅक्सी किंवा रेल्वे-मेट्रोचा पर्याय स्वीकारावा लागला.

आम्हाला का वेठीस धरताय? प्रवाशांचा संताप : बोरिवली येथील नोकरदार महिला स्नेहल सावंत यांनी संताप व्यक्त करत सांगितलं, 'मी रोज बोरिवलीहून बसने प्रवास करते. आज बस न मिळाल्यानं रिक्षा करावी लागली. रिक्षाचालकानं नेहमीपेक्षा तिप्पट भाडं मागितलं. नेहमी 60 रुपयांत होणाऱ्या प्रवासासाठी आज मला 200 रुपये मोजावे लागले. सरकार आणि प्रशासनाने आमचा विचार करावा.' चेंबूर येथील वरिष्ठ नागरिक रमेश सोनावणे म्हणाले, 'बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या योग्य असतीलही, पण त्यांनी मुंबईकरांना वेठीस धरणं चुकीचं आहे. आधीच लोकलमध्ये गर्दी असते. त्यात बससेवा बंद असल्यानं मेट्रो आणि रेल्वे स्थानकांवर पाय ठेवायलाही जागा नाही. सामान्य माणसानं रोज हे कसं सहन करायचं?'

लोकल-मेट्रोवर ताण, पोलिसांचा कडक बंदोबस्त : बेस्ट बससेवा ठप्प झाल्याचा गैरफायदा घेत काही ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांनी जादा भाडं आकारल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. त्यामुळं मुंबईकरांना लोकल रेल्वे आणि मेट्रोचा आधार घ्यावा लागला. त्यामुळं तिथं प्रचंड गर्दी झाली. काही ठिकाणी बसेसवर दगडफेकीची किरकोळ घटना घडली. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी विविध डेपोबाहेर कडक बंदोबस्त तैनात केला आहे. प्रशासन आणि कामगार संघटनांमध्ये लवकरात लवकर तोडगा न निघाल्यास हा संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

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TAGGED:

MINISTER PRATAP SARNAIK
बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा संप
प्रताप सरनाईक
बेस्टचा संप कायम
MUMBAI BEST BUS STRIKE

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