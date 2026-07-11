'शेवपुरी'साठी बेस्ट चालकाचा भररस्त्यात धिंगाणा! मुलुंडमध्ये बस आडवी लावून वाहतूक कोंडी; जाब विचारणाऱ्याला शिवीगाळ
मुलुंडमध्ये एका बेस्ट बस चालकानं भररस्त्यात शेवपुरी खाण्यासाठी 20 मिनिटं बस उभी करून वाहतूक कोंडी केली आणि जाब विचारणाऱ्या नागरिकाला शिवीगाळ केली.
Published : July 11, 2026 at 8:44 PM IST
मुंबई : दिवसेंदिवस बेस्ट बसचे वाढते अपघात हा चर्चेचा आणि वादाचा विषय असतानाच एका बेस्ट चालकानं दाखवलेल्या मुजोरीमुळं मुंबईची लालपरी खरंच मुंबईकरांच्या सेवेत आहे का? असा प्रश्न पुन्हा एकदा उपस्थित झालाय. मुंबईच्या पूर्व उपनगरात ऐन गर्दीच्यावेळी गजबजलेल्या रस्त्यावर बस चालकानं 'शेवपुरी'साठी बस थांबवून धिंगाणा घातल्याचा प्रकार समोर आलाय. काही दिवसांपूर्वीच मुंबईत बेस्ट मागं घेताना झालेल्या अपघातात एक ज्येष्ठ नागरिक जखमी झाला होता. तर तीन वाहनांचं गंभीर नुकसान झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
नक्की काय आहे घटना? : मुंबईतील मुलुंड परिसरात एम. जी. रोड परिसरात बुधवारी ही घटना घडली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, एका बस चालकानं शेवपुरीसाठी भररस्त्यात तब्बल 20 मिनिट बेस्ट बस उभी करून ठेवली होती. भलेही बस त्यावेळी पूर्ण रिकामी होती. मात्र, त्यामुळं रस्त्यावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागून मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती. ही गोष्ट पाहून या कोंडीत अडकलेल्या एका जागरूक नागरिकानं पुढं जाऊन बेस्ट चालकाला याबाबत जाब विचारला. त्यावेळी चालकानं, अतिशय उर्मटपणे 'जा तुझ्या बापाला दाखव, आईला दाखव आणि पोलिसांनाही दाखव, मी कुणालाही घाबरत नाही,' असं म्हणत त्या व्यक्तीला अर्वाच्च भाषेत शिवीगाळ करत तिथून बस पुढं नेली.
व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताच प्रशासनाला जाग : जागरूक नागरिकानं घडलेला हा संपूर्ण प्रकार आपल्या मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड करून थेट सोशल मीडियावर शेअर केला. बघता बघता हा व्हिडिओ प्रचंड मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. अखेर या व्हायरल व्हिडिओची गंभीर दखल घेत बेस्ट प्रशासनानं मुलुंड आगार व्यवस्थापकाला संबंधित चालकाविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश जारी केले. बेस्टच्या जनसंपर्क अधिकारी सुचेता उतळे यांनी याबाबत प्रतिक्रिया देताना ही माहिती दिली. बेस्ट चालकाच्या उर्मटपणामुळं बेस्टच्या बाबतीत लोकांमध्ये सध्या प्रचंड चीड निर्माण झालीय. संबंधित चालकावर शिस्तभंगाची कारवाई करत त्याला सेवेतून निलंबित करण्यात आलंय. तसंच या घटनेची चौकशीही सुरू करण्यात आलीय.
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