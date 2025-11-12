ETV Bharat / state

‘हा' देश तुटणार नाही : दिल्लीतील स्फोटानंतर मुंबईतील चित्रकाराने पेंटिंगच्या माध्यमातून नोंदवला निषेध

दिल्लीच्या लाल किल्ल्याजवळील (Delhi Red Fort Blast) परिसरात कारमध्ये बॉम्बस्फोट झाला. त्यानंतर मुंबईतील चित्रकार पृथ्वीराज कांबळी यांनी हल्ल्याचा निषेध करणारी पेंटिंग साकारली आहे.

Artist Prithviraj Kambli On Delhi Blast
दिल्ली हल्ल्याचा निषेध करणारी पेंटिंग (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 12, 2025 at 8:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : सोमवारी दिल्लीत लाल किल्ला येथे झालेल्या स्फोटाचे (Delhi Red Fort Blast) परिणाम आता देशभर उमटू लागले आहेत. या बॉम्बस्फोटात 12 जणांनी आपला जीव गमावला. अनेक गाड्या जळून खाक झाल्या. देशाच्या राजधानीत झालेल्या बॉम्बस्फोटामुळं संपूर्ण देशभर संताप व्यक्त केला जात आहे. दिल्लीतील या स्फोटाचे पडसाद मुंबईत दिसायला सुरुवात झाली आहे. लालबाग येथील पृथ्वीराज कांबळी (Prithviraj Kambli) या चित्रकाराने हल्ल्याचा निषेध करणारं पेंटिंग साकारलं आहे. त्यांनी हे पेंटिंग लालबाग येथील मुख्य फुटपाथवर ठेवलं असून, हे पेंटिंग पादचाऱ्यांचं लक्ष वेधून घेत आहे.

Prithviraj Kambli On Delhi Blast
दिल्ली स्फोटाच्या निषेधार्थ साकारली पेंटिंग (ETV Bharat Reporter)

पेंटिंगच्या माध्यमातून केला हल्ल्याचा निषेध : पृथ्वीराज कांबळी हे लालबाग इथं लहान मुलांसाठी गुरुकुल ही पेंटिंग कला कार्यशाळा चालवतात. या शाळेत ते लहान मुलांना चित्र काढायला शिकवतात. सोबतच चित्रातून सामाजिक भान, सामाजिक एकता, देशाची एकात्मता, देशप्रेमाचे देखील धडे देतात. पृथ्वीराज कांबळी हे स्वतः एक चित्रकार असून, त्यांनी आतापर्यंत अनेक विषयांवर चित्रांतून भाष्य केलंय. दिल्लीतील स्फोटामुळं संपूर्ण देशभरात चर्चा सुरू असताना मी माझ्या माध्यमातून या हल्ल्याचा निषेध करत असल्याचं पृथ्वीराज यांनी सांगितलं.

प्रतिक्रिया देताना चित्रकार पृथ्वीराज कांबळी (ETV Bharat Reporter)

आमचा देश आतंकवादी हल्ल्यानं तुटणार नाही : यावेळी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना पृथ्वीराज कांबळी म्हणाले की, “काही सुशिक्षित आतंकवादी देश उलटून टाकण्याचं काम करत आहेत. मला माझ्या चित्रातून हेच सूचवायच आहे की, हा देश तुटणार नाही. या देशानं याआधी देखील दहशतवादी हल्ले पाहिले आहेत. यापुढे देखील असे असंख्य हल्ले होतील. पण, हा देश एकत्र राहील. आम्ही एकत्र राहणारे आहोत. आमचा देश दहशतवादी हल्ल्यानं तुटायला इतर देशासारखा नाही. त्याचा आम्हाला, आमच्या देशाचा अभिमान आहे. जेव्हा जेव्हा असे हल्ले झाले, तेव्हा प्रत्येकवेळी मी माझ्या चित्रातून त्याचा निषेध नोंदवला आहे.”

Prithviraj Kambli
दिल्लीतील स्फोटानंतर पेंटिंगच्या माध्यमातून नोंदवला निषेध (ETV Bharat Reporter)

चित्रकलेच्या माध्यमातून मृतांना वाहिली श्रद्धांजली : “आम्ही आमच्या या छोट्याशा गुरुकुलाच्या माध्यमातून देशासाठी काम करतो. दिल्लीत झालेल्या हल्ल्याबाबत मी माझ्या चित्रकलेच्या माध्यमातून मृतांना श्रद्धांजली वाहिली असून, या भ्याड हल्ल्याचा निषेध केलाय. माझं माझ्या चित्रातून एकच सांगणं आहे, सर्वांनी एकत्र राहूया. आपला देश मोठा आहे. आपली मातृभूमी मोठी आहे. ही भावना आपण सर्वांनी जपायला हवी. इथे कोणताही धर्म मोठा नाही. आम्ही कोणताही धर्माचे असलो तरी या देशावर प्रेम करतो. या मातीवर प्रेम करतो. याची जाणीव सर्वधर्मियांनी ठेवण्याची गरज आहे. मग तो कोणीही असो,” अशी प्रतिक्रिया पृथ्वीराज कांबळे यांनी दिली आहे.

TAGGED:

दिल्ली बॉम्बस्फोट प्रकरण
ARTIST PRITHVIRAJ KAMBLI
पृथ्वीराज कांबळी
DELHI RED FORT BLAST
PRITHVIRAJ KAMBLI ON DELHI BLAST

