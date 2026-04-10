मुंबई विमानतळावर सोने तस्करीचा डाव उधळला; 30 किलो सोनं जप्त, 'डीआरआय'ची मोठी कारवाई
मुंबईत महसूल गुप्तचर संचलनालय म्हणजेच DRI नं मोठी कारवाई केली आहे. यामध्ये 38 कोटी रुपयांच्या सोन्याची तस्करी केल्याप्रकरणी 25 जणांना अटक करण्यात आली आहे.
Published : April 10, 2026 at 2:08 PM IST
मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर महसूल गुप्तचर संचलनालय (DRI) नं एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय सोनं तस्करीचा डाव उधळून लावला आहे. 'ऑपरेशन धहाबू ब्लिट्झ' (Operation Dhahabu Blitz) अंतर्गत झालेल्या या कारवाईत तब्बल 29.37 किलो सोनं जप्त करण्यात आलं असून त्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत 37.73 कोटी रुपयांच्या घरात आहे. या प्रवाश्यांकडून 25.10 किलो सोन्याची बिस्किटं आणि 4.27 किलो सोन्याचे दागिने हस्तगत करण्यात आलं. याप्रकरणी डीआरआयनं 25 जणांना अटक केली आहे.
DRI ची मोठी कारवाई - या कारवाईचा तपशीलल देताना 'डीआरआय'नं स्पष्ट केलं की, केनियाहून येत असलेल्या फ्लाईटमधून एक 25 जणांचा ग्रुप मोठ्या प्रमाणात मुंबईत सोन्याची तस्करी करणार असल्याची टीप मिळाली होती. मिळालेल्या या गुप्त माहितीनुसार, मंगळवारी (7 एप्रिल) रात्रीपासून 'डीआरआय'च्या टीमनं मुंबईत छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या टी-2 टर्मिनलवर पाळत ठेवली होती. ठरल्यानुसार बुधवारी (8 एप्रिल) पहाटेच्या सुमारास केनियाहून आलेली ही फ्लाईट मुंबईत लँड झाली. फ्लाईट लँड होताच या संशयितांना वेगळ करत अधिकाऱ्यांनी त्यांची समानासह झडती घेण्यास सुरूवात केली. पण या सर्वांनी त्यास नकार देत विमानतळावर आरडाओरडा करण्यास सुरूवात केली. त्यानंतर 'डीआरआय'नं लगेच 'सीआरएसएफ'ची मदत घेत या सर्वांना ताब्यात घेतलं. यापैकी एकाकडे बनावट पासपोर्टही आढळून आला आहे.
बुटात, अंगावर दडवलं होतं सोनं : या सर्व प्रवाशांची सामानासह झडती घेतली असता, काहींनी अंगावर लपवलेलं, काहींनी बुटात लपवलेलं सोनं आढळलं. 'डीआरआय'ची धाड पडताच यातील काहींनी अंगावर लपवलेलं सोनं बॅगेज बेल्टजवळ फेकून दिलं. त्यामुळे अनेक ठिकाणी काळ्या टेपनं गुंडाळून ठेवलेली सोन्याची पाकिटं पडल्याचं अधिकाऱ्यांना आढळून आलं. सर्व सामानाची यादी तयार करण्यात आली असून 25 प्रवाशांकडून 29 किलो 373 ग्रॅम सोनं हस्तगत करण्यात आलं आहे.
गुन्हा दाखल, तपास सुरू : या सर्व प्रवाशांकडे सोन्याबाबतची कोणतीही वैध कागदपत्र किंवा पावती नव्हती. याशिवाय यांनी सीमाशुक्ल विभाग म्हणजेच कस्टम्सकडे मुंबईत उतरण्यापूर्वी या सोन्याचं कोणतंही डिक्लेरेशन दिलेलं नव्हतं. त्यामुळे एकूण 13 कोटी 20 लाखांचं सीमाशुल्क बुडवून चोरलेलं सोन भारतात आणल्याबद्दल या 25 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यात एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय सिंडिकेटचा सहभाग असल्याचंदेखील स्पष्ट झालं आहे. हे सोनं नेमकं कोणी दिलं होत? कुठे दिलं होत?, ते कुठे द्यायचं होत? या सर्वांना काय प्रलोभन दाखवलं होतं? या सर्व गंभीर बाबींचा आता तपास सुरू आहे.
