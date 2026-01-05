एक्यूआय 300 पार ओलांडल्यानंतर दाट धुक्याची पसरली चादर; मुंबईचं वातावरण कसं आहे?
मुंबईत आज सकाळी संपूर्ण शहरावर धुक्याची दाट चादर पसरल्याचं चित्र दिसून येत आहे. जाणून घ्या, त्यामागील कारण.
Published : January 5, 2026 at 9:03 AM IST
मुंबई : नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच मुंबईकरांना वायू प्रदूषणाच्या वाढत्या समस्येला तोंड द्यावं लागत आहे. ४ जानेवारी रोजी दुपारी 12.15 च्या सुमारास मुंबई शहरातील हवेची गुणवत्ता प्रचंड खालावली असल्याचं चित्र होतं. त्यादरम्यान एअर क्वालिटी इंडेक्स थेट 356 पर्यंत पोहोचला होता. ही पातळी ‘गंभीर’ श्रेणीत मोडत असल्यानं नागरिकांच्या आरोग्याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली जात आहे.
सकाळपासूनच आज हवेत धुरकटपणा जाणवत आहे. अनेक भागांत दूरवरचे दृश्य अस्पष्ट झालं आहे. काही ठिकाणी तर इमारती धूसर दिसत आहेत.
- मुंबईतील आजची वायू गुणवत्ता आणि धुळकणांची आकडेवारी :एकूण एक्यूआय (वायू गुणवत्ता निर्देशांक) 152
मानके :
- सामान्य हवा – सामान्य लोकांनाही श्वसन त्रास होऊ शकतो
एक्यूआय श्रेणी (0–50)
- चांगली हवा
एक्यूआय श्रेणी (51–100)
- समाधानकारक
एक्यूआय श्रेणी (101–200)
- धोकादायक
एक्यूआय श्रेणी (201–300)
- अत्यंत खराब
एक्यूआय श्रेणी (300 पेक्षा जास्त)
- हवेतील धुळकणांची स्थिती :
प्रदूषक घटक
- आजचे प्रमाण (μg/m³)
स्थिती
- PM2.5 (सूक्ष्म धुळकण)
93 – 103
- धोकादायक
PM10 (मोठे धुळकण)
118 – 123
मानके :
- डब्ल्यूएचओ (जागतिक आरोग्य संघटना) सुरक्षित मर्यादा :
PM2.5
≤ 10 μg/m³ (वार्षिक) मर्यादेपेक्षा खूप जास्त
- PM10 ≤ 20 μg/m³ (वार्षिक)
मर्यादेपेक्षा खूप जास्त
शहरातील अनेक भागांत हवा अत्यंत धोकादायक :हवामान आणि प्रदूषण नियंत्रण संस्थांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मुंबईतील अनेक भागांत एकयुआय 300 च्या पुढे गेला होता. कोलाबा, नेव्ही नगर, मालाड, मझगाव, अंधेरी (पूर्व-पश्चिम) आणि चकाला या भागांमध्ये हवा अत्यंत प्रदूषित असल्याची नोंद झाली. कोलाबा परिसरात एक्यूआय रविवारी तब्बल 314, तर नेव्ही नगरमध्ये 307 इतका नोंदवण्यात आला. याशिवाय बांद्रा, बीकेसी, विलेपार्ले, पवई, कांदिवली, बोरिवली पूर्व, मुलुंड पश्चिम, ठाणे आणि नवी मुंबई या भागांतही हवा ‘खराब ते गंभीर’ श्रेणीत होती.
हवामान कोरडे, ढगाळ वातावरण कायम : हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार मुंबईत पुढील २४ तास ढगाळ वातावरण राहण्याची शक्यता आहे. पावसाची कोणतीही शक्यता नसून हवामान कोरडेच राहणार आहे. तापमान किमान २० अंश सेल्सिअस, तर कमाल ३१ अंश सेल्सिअस दरम्यान राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. हिवाळ्यात वाऱ्याचा वेग कमी असल्यामुळे आणि हवेत आर्द्रता जास्त असल्यानं प्रदूषक कण हवेतच अडकून राहतात. त्यामुळे धुके अधिक दाट झाल्याचं दिसत आहे.
सोशल मीडियावर नागरिकांचा संताप : प्रदूषणाच्या वाढत्या पातळीमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी दिसून आली. सोशल मीडियावर मुंबईतील धुक्याचे फोटो आणि व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणात शेअर करण्यात आले. "श्वास घ्यायलाही त्रास होत आहे”, “मास्कशिवाय बाहेर पडणं अशक्य झालं आहे”, अशा प्रतिक्रिया नागरिकांनी सोशल मीडियावर व्यक्त केल्या आहेत. हवेत वाढलेले घातक कण नागरिकांच्या आरोग्यासाठी मोठा धोका ठरत आहेत. येत्या दिवसांत प्रदूषणावर नियंत्रणासाठी ठोस उपाययोजना न झाल्यास ही समस्या अधिक गंभीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
आरोग्य विभागाचा इशारा- वायू गुणवत्ता गंभीर स्तरावर पोहोचल्यानं लहान मुले, वृद्ध नागरिक आणि श्वसनविकार असलेल्या रुग्णांनी विशेष काळजी घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आलं आहे. सकाळच्या वेळेत मैदानी व्यायाम टाळावा. गरज नसल्यास घराबाहेर जाणं कमी करावं. शक्य असल्यास मास्कचा वापर करावा, असा सल्ला डॉक्टरांकडून देण्यात आला आहे.
