मुंबईची हवा प्रदूषणाच्या विळख्यात; 'या' भागात खराब हवा, रस्ते धुण्याची मोहीम सुरू

वायू प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्यासाठी मुंबई शहर व उपनगर येथे महानगरपालिकेकडून २८ ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत ‘रस्ते स्वच्छता व धूळ नियंत्रण मोहीम’ राबवण्यात येत आहे.

मुंबईतील वायू प्रदूषण (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 28, 2025 at 12:24 PM IST

Updated : November 28, 2025 at 1:33 PM IST

मुंबई : मुंबईमध्ये गेल्या आठवड्यापासून हवेची गुणवत्ता सतत ढासळत चालली आहे. 'एयर क्वालिटी इंडेक्स'चा आकडा मुंबईच्या काही भागात 200 ते 300 च्या पुढं जात असून, दृश्यमानता कमी असल्याचं दिसत आहे. यामुळं नागरिकांमध्ये डोळ्यांची जळजळ, श्वास घ्यायला त्रास अशा समस्यांची तक्रार वाढली आहे, असं डॉ. विकास अजरनीस यांनी सांगितलं.

'AQI' म्हणजे नेमकं काय आणि कसा मोजला जातो?

'एक्यूआय' हे हवेतील प्रदूषक कणांचं प्रमाण दर्शवणारं मापक आहे.

'एक्यूआय' हवेची स्थिती :

  1. 0 - 50 : चांगली
  2. 51 - 100 : समाधानकारक
  3. 101 - 200 : खराब / अस्वस्थ
  4. 201 - 300 : खूप खराब
  5. 300 + : धोकदायक
प्रदूषण जितकं जास्त, एक्यूआय तितका वाढत जातो. याचा थेट परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होतो, अशी माहिती पर्यावरण अभ्यासक डॉ चिन्मय खानोलकर यांनी दिली.

कोणत्या भागात हवा सर्वात जास्त खराब? :

  • गेल्या तीन दिवसांत मुंबईमधील अनेक भागांना प्रदूषणाचा सर्वात जास्त फटका बसलाय.
  • मालाड वेस्ट — एक्यूआय सुमारे 308
  • बोरिवली ईस्ट— एक्यूआय सुमारे 303
  • हे दोन्ही भाग एक्यूआयच्या बाबतीत खूप खराब श्रेणीत गेले आहेत, असंही डॉ चिन्मय खानोलकर यांनी सांगितलं.
  • चकाला अंधेरी ईस्ट — एक्यूआय 255
  • माझगाव — एक्यूआय 252
  • पवई — एक्यूआय 221
  • बोरिवली — एक्यूआय 219
  • नेव्ही नगर कुलाबा — एक्यूआय 216
  • हे भाग खराब श्रेणीत आहेत.
  • याच काळात एकाच भागात तुलनेनं स्वच्छ हवा आहे.
  • सायन — एक्यूआय 72
का वाढलं हे प्रदूषण? : प्रदूषणाला फक्त हवामान दोषी नाही, तर अनेक अन्य कारणंही समोर आली आहेत. पाऊस बंद झाल्यावर वाऱ्याचा वेग कमी झाल्यानं हवा फिरत नाही आणि धूर खालीच स्थिर राहतो. बांधकामं, फ्लायओव्हर, कारखाने यांच्यामुळं धूळ व धूर वाढला. ज्या भागात डस्टी एरिया आहे, तिथे पाणी शिंपडण्याचा नियम कंत्राटदारांना असतो, डंपर पूर्ण कव्हर असणे बंधनकारक असतं, पण प्रत्यक्षात हे नियम पाळले जात नाहीत.

श्वास घेताना त्रास : मरीन ड्राइव्ह इथं जॉगिंगसाठी आलेला उत्तम गुप्ता हा तरुण रोज आपल्या आई आणि वडिलांना वॉकसाठी घेऊन येतो. पण, गुरुवारी सकाळी आईला वॉकच्या वेळी श्वास घेताना त्रास जाणवू लागला. सतत खोकला यायला लागल्यामुळं दवाखान्यात नेलं, तेव्हा डॉक्टरांनी हवेत असलेल्या धुळीमुळं त्यांना अॅलर्जी झाली असून, घशाला सूज आल्याचं सांगितलं. त्यामुळे आज पालकांना वॉकसाठी आणलं नाही, असं उत्तम सांगतो. लाँग वॉक आणि सकाळच्या व्यायामावर लोकांनी ब्रेक लावलाय. खास करून वृद्ध आणि लहान मुलांवर परिणाम जास्त जाणवत आहे. त्यामुळं मरीन ड्राइव्हवर वॉकसाठी नेहमी असणारी गर्दी कमी जाणवते, असंही उत्तम गुप्ता यानं सांगितलं.

गेल्या चार - पाच दिवसांपासून जॉगिंग करताना धाप लागतेय : मरीन ड्राइव्हवर नियमित धावण्याच्या प्रॅक्टिससाठी येणारी पोलीस दलात हवालदार पदावर असलेली अस्मिता थोरात नेहमी मॅरेथॉन स्पर्धांमध्ये सहभाग घेते. "या स्पर्धांमध्ये भाग घेताना कमीत कमी वेळात स्पर्धा संपवावी लागते. त्यानुसार मी इथं धावण्याची प्रॅक्टिस करते. पण, गेले चार - पाच दिवस मरीन ड्राइव्हवर धुकं पसरत आहे. त्यामध्ये सराव करताना श्वास घेण्यास त्रास होतोय. त्यामुळं कधी नव्हे ती मला धाप लागत आहे," असं अस्मितानं सांगितलं.

आरोग्यावर परिणाम, मुंबईकर त्रस्त : रुग्णालयात आणि क्लिनिकमध्ये डोळे दुखणे, जळजळ, खोकला, कोरडा खोकला, घसा खवखवणे, श्वास घेताना त्रास अशी तक्रारी असणारे रुग्ण वाढले आहेत. दम्याचा किंवा फुप्फुसाचा त्रास असणाऱ्यांना सर्वाधिक फटका बसला. डॉ. विकास अजरनीस सांगतात, "थंडीमध्ये श्वसनाचे आजार वाढलेले दिसतात. कोरडा खोकला येतो आणि कोणत्याही औषधाला दाद देत नाही." तर डॉ. प्रीती मेश्राम (फुप्फुस तज्ञ) यांच्या म्हणण्यानुसार, "दम्याचा आजार बळावतो. श्वसनाचे त्रास होऊ शकतात. ज्यांना ऍलर्जी असते त्यांना घशाला सूज येणे, नाक सतत वाहत राहणे हे लक्षण दिसते." काही रुग्णांमध्ये सर्दी, कफ आणि फ्लू लांबत असल्याचं डॉक्टरांनी स्पष्ट केलं आहे.

डॉक्टर्सच्या म्हणण्यानुसार नागरिकांनी काय करावं? :

  • बाहेर जाताना N–95 मास्क वापरा.
  • डोळ्यांत जळजळ असल्यास स्वच्छ पाण्याने धुवा.
  • गरम पाणी पिणे आणि स्टीम घ्या.
  • लहान मुलं, वृद्ध, दम्याचे रुग्ण यांची विशेष काळजी घ्यावी.
  • घरात एअर फिल्टर किंवा ह्यूमिडिफायर शक्य असल्यास ठेवावा.
महापालिकेचे प्रयत्न : "वायू प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्याच्या पालिकेच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून मुंबई शहर व उपनगर येथे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून २८ ते ३० नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत ‘रस्ते स्वच्छता व धूळ नियंत्रण मोहीम’ राबवण्यात येत आहे," अशी माहिती अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी यांनी पत्रकाद्वारे दिली. या मोहिमेदरम्यान रस्त्यांवर सखोल स्वच्छता करण्यास प्राधान्य देण्यात येणार असून, यासाठी पाणी टँकर, मिस्टिंग मशीन तसेच अन्य यांत्रिक उपकरणे व संयंत्रांचा वापर करण्यात येणार आहे. या उपाययोजनेमुळे प्रामुख्याने वायू गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) अधिक असलेले बोरिवली (पूर्व), मालाड (पश्चिम), चकाला-अंधेरी (पूर्व), देवनार, माझगाव, नेव्ही नगर - कुलाबा, मुलुंड (पश्चिम), पवई या परिसरातील वायू निर्देशांकांत सुधारणा होईल, असा विश्वास डॉ. अश्विनी जोशी यांनी व्यक्त केला.

बांधकामांना 'कामे थांबवा' नोटिसा : वायू प्रदूषणास कारणीभूत ५३ बांधकामांना बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून ‘कामे थांबवा’ नोटीस देण्यात आल्याची माहिती अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी यांनी दिली. बृहन्मुंबई (मुंबई शहर व उपनगरे) क्षेत्रात वायू प्रदूषण नियंत्रणासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी तसेच वायू प्रदूषणास कारणीभूत ठरत असल्याप्रकरणी मुंबईतील ५३ बांधकामांना ‘कामे थांबवा’ नोटीस बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून देण्यात आली. तथापि, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेडून जारी वायू प्रदूषणासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करावे. बांधकाम ठिकाणी सेन्सॉर आधारित वायू गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) मोजणारे यंत्र सतत सुरू राहतील हे निश्चित करावे. ही यंत्रे बंद आढळल्यास संबंधितांवर सक्त कारवाई केली जाईल, असा इशारा डॉ अश्विनी जोशी यांनी दिला आहे.

Last Updated : November 28, 2025 at 1:33 PM IST

MUMBAI AIR POLLUTION
MUMBAI AQI WORSE
मुंबई हवा प्रदूषण
मुंबई हवा गुणवत्ता
MUMBAI AIR QUALITY INDEX

