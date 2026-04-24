मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला वेग; घणसोली अन् विक्रोळीत बोगदा खोदकामाच्या यंत्रांची जुळवणी सुरू

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या 21 किमी लांब बोगद्यासाठी घणसोली आणि विक्रोळी इथं 'टनेल बोरिंग मशीन'च्या (TBM) असेंबलीला सुरुवात झाली असून प्रकल्पाच्या कामाला मोठी गती मिळाली आहे.

MUMBAI AHMEDABAD BULLET TRAIN
टनल बोरिंग मशीन
Published : April 24, 2026 at 8:52 PM IST

मुंबई : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पानं आता वेग धरला आहे. घणसोली जवळील सावली इथं आणि मुंबईतील विक्रोळी इथं टनेल बोरिंग मशीनच्या असेंबलीला (एकत्रीकरण) सुरुवात झाली आहे, अशी माहिती नॅशनल हाय स्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशनतर्फे देण्यात आली.

Mumbai Ahmedabad Bullet Train
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प

...म्हणून जमिनीखाली बोगदा बांधण्याचा निर्णय : मुंबईतील बीकेसी ते शिळफाटा अशा 21 किलोमीटरचा बोगदा बुलेट ट्रेनसाठी मुंबईच्या जमिनीखालून बांधण्यात येत आहे. मुंबईत असलेली लोकसंख्या आणि सुरू असलेली इतर कामं लक्षात घेत नागरिकांना कोणताही त्रास होणार नाही या हेतूनं बुलेट ट्रेन प्रकल्प मुंबईच्या जमिनीखालून बांधण्याचा निर्णय घेतला असल्याचं सांगण्यात येत आहे.

Mumbai Ahmedabad Bullet Train
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प

समुद्राखालून बनवणार 7 किलोमीटरचा बोगदा : विक्रोळी ते बीकेसीपर्यंत बोगदा बनवण्यात येणार असून दुसरा बोगदा घणसोली ते विक्रोळीपर्यंत बनवला जाणार आहे. बीकेसी ते विक्रोळी हे अंतर सुमारे 5.8 किलोमीटर इतकं आहे. तर विक्रोळी ते घणसोलीपर्यंतचं अंतर सुमारे 9.7 किलोमीटर इतकं आहे. तर घणसोली ते शेळफाटा अंतर सुमारे 4.8 इतकं आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे विक्रोळी ते घणसोली यामध्ये 7 किलोमीटर अंतराचा बोगदा समुद्राखालून बनवण्यात येणार आहे. यावेळी समुद्रातील कांदळवन किंवा पक्षांना त्रास होणार नाही, याची काळजी हाय स्पीड कॉर्पोरेशनतर्फे घेण्यात आली आहे.

Mumbai Ahmedabad Bullet Train
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प

टी.बी.एम मशीनचं वजन किती? : विक्रोळीमध्ये असलेल्या टीबीएमचं (टनल बोरिंग मशीन) वजन अंदाजे 3,080 टन आहे. तर घणसोली इथून विक्रोळीतच्या दिशेनं येणाऱ्या मशीनचं वजन 3,184 टन इतकं वजन आहे. टनेल बोरिंग मशीन जास्तीत जास्त 4 आर.पी.एम गतीनं खोदकाम करू शकतं. 13.6 मीटर इतकी या बोरिंग मशीनच्या ब्लेडची रुंदी आहे.

खोदकाम करण्यासाठी अद्यावत उपकरणांचा वापर : बोगदा आणि जवळच्या क्षेत्रातील सर्व संरचनांचे सुरक्षित खोदकाम निश्चित करण्यासाठी विविध मॉनिटरिंग साधने वापरली जात आहेत. यात सरफेस सेटलमेंट पॉईंट, ऑप्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेन्सर यांचा उपयोग करण्यात येत आहे.

बोगद्याची रुंदी मोठी : टनेल बोरिंग मशीनद्वारे बनवण्यात येणाऱ्या बोगद्याची रुंदी मोठी आहे. अनेक ठिकाणी बोगद्यातून एकावेळी एक रेल्वे प्रवास करू शकते. परंतु या बोगद्यातून एकाचवेळी दोन रेल्वे ये-जा करू शकतात. 13.1 मीटर इतका सिंगल ट्यूब व्यासाचा हा बोगदा असणार आहे. जमिनीच्या 56 मीटर खाली हा बोगदा बनवण्यात येतोय. टनल बोरिंग मशीनची उंची 13 मीटर इतकी आहे.

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाविषयीची महत्त्वाची माहिती : मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचं एकूण अंतर 508 किलोमीटर इतकं आहे. यातील 358 किलोमीटर अंतर हे गुजरात राज्यातील आहे तर उर्वरित 156 किलोमीटर अंतर महाराष्ट्रातील आहे. या 508 किलोमीटरच्या प्रवासात एकूण 12 स्टेशन आहेत. यातील 4 स्टेशन महाराष्ट्रात आहेत तर उर्वरित 8 स्टेशन गुजरातमध्ये आहेत. मुंबई, ठाणे, विरार आणि बोईसर ही महाराष्ट्रातील 4 स्टेशन आहेत तर, वापी, बिलिमोरा, सुरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद आणि साबरमती ही स्टेशन गुजरात राज्यातील आहेत. 2029 पर्यंत बुलेट ट्रेन सर्वसामान्यांसाठी खुली करण्यात येईल, अशी आशा केली जात आहे.

