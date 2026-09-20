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मुंबईच्या कोस्टल रोडवर बीएमडब्ल्यूच्या अपघातात तीन जणांचा मृत्यू; एकाची प्रकृती चिंताजनक

मुंबईच्या कोस्टल रोडवर भरधाव वेगातील कारमुळे तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर एकाची प्रकृती चिंताजनक आहे.

Mumbai accident
डावीकडून वाहन कोसळलेले ठिकाण, उजवीकडे वाहनाचे झालेले नुकसान (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 20, 2026 at 10:08 AM IST

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Updated : September 20, 2026 at 11:56 AM IST

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मुंबई - पहाटे विजेचा धक्का लागून दोघांचा मृत्यू झाल्याच्या दुर्घटनेनंतर मुंबईतून मोठी अपघाताची माहिती समोर आली आहे. मुंबईच्या कोस्टल रोडवर भरधाव बी एम डब्ल्यूच्या धडकेमुळे तिघांचा मृत्यू झाला आहे. तर एकाची प्रकृती गंभीर आहे.


मुंबईतील कोस्टर रोडवर रविवारी पहाटे भरधाव बीएमडब्ल्यू कारचा अपघात झाला. भरधाव वेगामुळे हा अपघात झाल्याचं महानगरपालिका प्रशासनानं म्हटलं आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, 20 सप्टेंबर रोजी पहाटे 5 वाजून 20 मिनिटांनी हाजी अलीजवळील लाल कॉलेजसमोर हा अपघात झाला. बीएमडब्ल्यू कारमधून हाजी अलीच्या दिशेनं जाताना भरधाव वेगामुळे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवला जात आहे. अपघातातील चारही जखमींना उपचारासाठी नायर रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आले होते. मात्र, यामध्ये तिघांचा मृत्यू झाला.

मृतांची नावे- संजय गजल (वय वर्ष 21), ध्रिया सेठ (वय वर्ष 17) या दोन मृत व्यक्तींची ओळख पटली आहे. तिसऱ्या 25 वर्षीय मृत व्यक्तीची ओळख अजून पटलेली नाही. याचबरोबर ओळख न पटलेल्या 20 वर्षीय व्यक्तीची प्रकृती चिंताजनक आहे. संबंधित व्यक्तीवर ट्रॉमा वॉर्डमध्ये उपचार सुरू आहेत. तर नायर रुग्णालयात इतर जखमींवर उपचार सुरू आहेत. पोलीस या अपघाताचा तपास करत आहेत.

Last Updated : September 20, 2026 at 11:56 AM IST

TAGGED:

BMW ACCIDENT
COASTAL ROAD ACCIDENT
बीएमडब्ल्यू कार अपघात
BMW KILLS IN ACCIDENT
MUMBAI ACCIDENT NEWS

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