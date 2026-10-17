बहुप्रजातीय मत्स्यबीज उत्पादन केंद्रामुळे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार
मत्स्य व्यवसाय विभागातर्फे मंजूर बहुप्रजातीय मत्स्यबीज उत्पादन केंद्राचा पायाभरणी आणि शिलान्यास समारंभ वाघेश्वर उभादांडा येथील सागरेश्वर मंदिरानजीक करण्यात आला.
Published : October 17, 2026 at 2:17 PM IST
सिंधुदुर्ग : खरं तर हा कुठलाही राजकीय कार्यक्रम नाही. जिल्ह्यातील प्रत्येकाचे दरडोई उत्पन्न साडेचार लाखावर गेले पाहिजे, या आपल्या वडिलांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी टाकलेले हे पुढचे पाऊल आहे. उभादांडा गावात होत असलेल्या बहुप्रजातीय मत्स्यबीज उत्पादन केंद्रामुळे महाराष्ट्र राज्याच्या मत्स्य उत्पादनात मोठी क्रांती होणार आहे. स्थानिकांनी या प्रकल्पाचा बारकाईने अभ्यास करावा. मच्छीमार बांधवांच्या उन्नतीसाठीच हा प्रकल्प असून, या देशातील या पहिल्या प्रकल्पामुळे रोजगाराच्या अनेक नवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत, असे प्रतिपादन राज्याचे मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री तथा पालकमंत्री नितेश राणे यांनी उभादांडा येथे केले. मत्स्य व्यवसाय विभागातर्फे मंजूर बहुप्रजातीय मत्स्यबीज उत्पादन केंद्राचा पायाभरणी आणि शिलान्यास समारंभ वाघेश्वर उभादांडा येथील सागरेश्वर मंदिरानजीक करण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते.
विविध पर्यावरणपूरक प्रकल्पांवर भर : मंत्री राणे म्हणाले, सिंधुदुर्गाच्या अर्थव्यवस्थेला हातमार लावण्यासाठी आपण प्रयत्न करत आहे. जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था कृषी, मत्स्य व्यवसाय आणि पर्यटन या तीन आधारस्तंभावर उभी आहे. घराघरांमध्ये समृद्धी यावी, येथील जनतेचे राहणीमान उंचावे, रोजगारासाठी येथील युवकांनी स्थलांतर करू नये, यासाठी विविध पर्यावरणपूरक प्रकल्पांवर भर दिली जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून उभादांडा येथे होणारे बहुप्रजातीय मत्स्यबीज उत्पादन केंद्राला महत्त्व आहे. 22.24 कोटीचा हा प्रकल्प मच्छीमारांना नवीन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करेल आपल्या देशातील हा पहिला मोठा प्रकल्प आहे. त्यामुळे जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून निश्चितपणे अभिमान वाटतो.
पुढच्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात काम पूर्णत्वास : 2019 मध्ये या प्रस्तावाला प्रशासकीय मंजुरी मिळाली होती. पण हे काम रखडले होते. पालकमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर विविध परवानग्यांचे सर्व सोपस्कार पूर्ण करून या कामातील अनुभव असलेल्या कंपनीला कामाचा ठेका दिला आहे. वर्षभरात हे काम पूर्ण होणार असून, 2027 च्या ऑक्टोबर महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि खासदार नारायण राणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या केंद्राचे उद्घाटन होईल, असेही यावेळी बोलताना पालकमंत्री नितेश राणे म्हणाले.
उभादांडा किनारा टेक्नॉलाजी हब म्हणून विकसित होणार : मत्स्यविभाग सिंधुदुर्गचे सहाय्यक आयुक्त सागर कुवेसकर यांनी प्रास्ताविक केले. ते म्हणाले की, सागरी मत्स्य क्षेत्रात हे क्रांतिकारी पाऊल आहे. जिताडा, कालवा आणि खेकडा या तीन अत्यंत महागड्या दराने विक्री होणाऱ्या मत्स्यबिजांची पैदास अगदी नैसर्गिक पद्धतीने या केंद्रात केली जाणार आहे. विविध पद्धतीने मत्स्यपालन शेतीतून आर्थिक उन्नतीची दारे खुली करण्यासाठी ही सर्वोत्तम संधी आहे. या निमित्ताने उभादांडाचा हा किनारा टेक्नॉलॉजी हब म्हणून विकसित होणार आहे. समृद्ध महाराष्ट्र आणि शाश्वत मत्स्य व्यवसायाला एक मोठी चालना मिळणार आहे, ते म्हणाले.
स्थानिकांना मोठ्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार : विभागीय वन अधिकारी कांचन पवार म्हणाल्या की, जिताडा, शिनाने, खेकडा, कालवा यांसारख्या मत्स्यबिजांचे उत्पादन या केंद्रात होणार असल्याने महिला बचतगट व स्थानिकांना मोठ्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहे. कालवा, खेकडा, शिनाना आदी मत्स्यबिजांचे संगोपन पिंजरा पद्धतीने आहे. त्यासाठी समुद्र आणि खाडी किनाऱ्यांचा वापर करता येणार आहे. येथील कांदळवने यासाठी पोषक ठरतील आणि कांदळवनांचे जतन संवर्धन होण्यासही मदत होईल, असेही त्या म्हणाल्या. आर्थिक सुबत्ता देणारे अनेक प्रकल्प मार्गस्थ अध्यक्ष प्रमोद कामत यांनी आपल्या मनोगतात पालकमंत्र्यांच्या पुढाकाराने जिल्ह्यात अनेक नावीन्यपूर्ण प्रकल्प येत असून, हा प्रकल्प जिल्ह्याचे नावलौकिक वाढवणारा, लोकोपयोगी, रोजगार निर्मिती करणारा आणि आर्थिक सुबत्ता देणारा ठरेल, असे सांगितले. जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी देशातील हे पहिलेच बहुप्रजातीय मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र आपल्या जिल्ह्यात होत असल्याबद्दल आनंद व्यक्त करून स्थानिकांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होणार असल्याचे नमूद केले. सूत्रसंचालन मच्छीमार नेते वसंत तांडेल यांनी केले, तर आभार अधिकारी उत्कर्षा कीर यांनी मानले. कार्यक्रमस्थळी व्यासपीठावर राज्याचे मत्स्य व्यवसाय आयुक्त भानुदास पालवे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, उपाध्यक्ष दादा साईल, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी, दक्षिण कोकण विभागाच्या विभागीय वन अधिकारी कांचन पवार, राज्याचे अतिरिक्त मत्स्य व्यवसाय आयुक्त महेश देवरे, मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या कार्यकारी अभियंता ललितागौरी गिरीबुवा, राज्याचे मत्स्य व्यवसाय सहआयुक्त नागनाथ भादुले, मत्स्य व्यवसाय विभागाचे वरिष्ठ संशोधक डॉ. पंकज पाटील, शिक्षण आणि आरोग्य सभापती प्रीतेश राऊळ, नगराध्यक्ष दिलीप गिरप, शिवसेना जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर, प्रकल्पाचे ठेकेदार डहाणू येथील अंकिता इंटरप्रायझेसचे निमील गोहील, सरपंच निलेश चमणकर, जिल्ह्याचे मस्त्य व्यवसाय अधिकारी प्रतीक महाडकर, जिल्ह्याचे मत्स्य व्यवसाय सहाय्यक आयुक्त सागर कुवेसकर, तहसीलदार ओंकार ओतारी, गटविकास अधिकारी वासुदेव नाईक, नगरसेवक संदेश निकम, प्रणव वायंगणकर, प्रीतम सावंत, भाजपाचे तालुका अध्यक्ष विष्णू उर्फ पप्पू परब, विष्णू फणसेकर, दादा केळुसकर आदी उपस्थित होते.
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