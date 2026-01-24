ETV Bharat / state

लाडकी बहीण योजना : e-KYC करताना महिलांनी नोंदवली चुकीची माहिती, आता पुढील हप्ता कधी मिळणार?

'लाडकी बहीण योजने'चा हप्ता मिळण्यासाठी महिलांना आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. e-KYC करताना अनेक महिलांनी चुकीची माहिती नोंदवली आहे.

Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana
लाडकी बहीण योजना (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 24, 2026 at 2:57 PM IST

मुंबई : 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'चा लाभ घेणाऱ्या कोट्यवधी महिलांसाठी राज्य सरकारनं दिलासादायक पाऊल उचललं आहे. अर्ज भरणं किंवा e-KYC प्रक्रियेदरम्यान तांत्रिक अडचणींमुळे ज्या लाभार्थ्यांचे हप्ते रखडले आहेत, त्यांच्या तक्रारी व शंकांचं निरसन करण्यासाठी 181 हा विशेष हेल्पलाईन क्रमांक सुरू करण्यात आला आहे. याबाबत महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी अधिकृत घोषणा केली आहे. मात्र, e-KYC करताना झालेल्या चुकीच्या नोंदींच्या पडताळणीसाठी किती कालावधी लागेल? याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. त्यामुळे 'लाडकी बहीण योजने'चा हप्ता मिळण्यासाठी काही महिलांना आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

मंत्री अदिती तटकरे यांनी काय सांगितलं? : याबाबत 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितलं की, "राज्य सरकारनं दिलेल्या शेवटच्या हप्त्यात पावणे दोन कोटींपेक्षा अधिक महिलांचा समावेश होता. मात्र, e-KYC प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर अनेक महिलांनी चुकीची माहिती नोंदवली आहे. काही लाभार्थ्यांनी कामाचं स्वरूप या कॉलममध्ये शासकीय कर्मचारी असं नमूद केलं आहे, तर काहींनी उत्पन्नाची रक्कम अधिक दाखवली आहे. ही माहिती त्यांच्या उत्पन्नाच्या कागदपत्रांशी जुळत नाही. या सर्व तक्रारींचं निरसन हेल्पलाईनच्या माध्यमातून केलं जाईल. आवश्यक पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर पुढील हप्ता देण्यात येईल. मात्र, या पडताळणी प्रक्रियेसाठी सध्या कोणतीही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आलेली नाही. तरीही ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. e-KYC प्रक्रियेदरम्यान चुकीचा पर्याय निवडल्यामुळे काही लाभार्थ्यांचा योजनेचा लाभ स्थगित झाल्याच्या तक्रारी विभागाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर योजनेशी संबंधित सर्व तक्रारींचं फोनद्वारे निवारण करण्याची व्यवस्था करण्यात आली असून, त्यासाठी कॉल ऑपरेटर्सना आवश्यक प्रशिक्षण देण्यात आलं असल्याची माहितीही अदिती तटकरे यांनी दिली.

'अंगणवाडी सेविका घरी जाऊन पडताळणी करणार' : दरम्यान, केवळ हेल्पलाईनपुरते मर्यादित न राहता प्रशासनानं ‘डोअर-स्टेप’ पडताळणीचा निर्णय घेतला आहे. अर्जात त्रुटी असलेल्या किंवा e-KYC प्रक्रिया रखडलेल्या लाभार्थ्यांच्या घरी जाऊन अंगणवाडी सेविका प्रत्यक्ष पडताळणी करणार आहेत. 31 डिसेंबर 2025 ही e-KYC ची अंतिम मुदत संपली असली, तरी तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक महिलांना योजनेचा लाभ मिळू शकला नव्हता. नव्या पडताळणी प्रक्रियेनंतर पात्र लाभार्थ्यांना लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी किती कालावधी लागेल, याबाबत अद्याप अनिश्चितता आहे.

नोव्हेंबर-डिसेंबर 2025 चे हप्ते उशिरा मिळाल्यामुळे विदर्भासह राज्यातील विविध भागांत लाभार्थ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त झाली होती. या पार्श्वभूमीवर महिलांना तातडीचा दिलासा देण्यासाठी ही पावलं उचलण्यात आल्याचंही प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं आहे.

पडताळणीनंतर लाभार्थ्यांची संख्या किती राहते? याकडे लक्ष : e-KYC प्रक्रियेदरम्यान आतापर्यंत किती तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत, याचा नेमका आकडा स्पष्ट करण्यात आलेला नसला, तरी साधारण 20 लाखांहून अधिक चुकीच्या नोंदी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. शेवटचा हप्ता वितरित करताना जवळपास पावणे दोन कोटींपेक्षा अधिक महिलांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्यात आली होती. आता e-KYC पडताळणीनंतर पात्र लाभार्थ्यांची संख्या किती राहते? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

