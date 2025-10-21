ETV Bharat / state

दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर भारतीय शेअर बाजारात उत्साहाचा माहोल; निफ्टीचं नवीन रेकॉर्ड

दिवाळी मुहूर्त ट्रेडिंगमध्ये भारतीय शेअर बाजारात उत्साही वातावरण होतं. ट्रेडिंगमध्ये सेन्सेक्स आणि निफ्टीची वाढ झाल्यामुळं गुंतवणूकदारांची नव्या आर्थिक वर्षाची सुरुवात सकारात्मक झाली.

Muhurat Trading 2025
भारतीय शेअर बाजारात उत्साहाचा माहोल (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 21, 2025 at 8:31 PM IST

2 Min Read
मुंबई : दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर झालेल्या विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग सत्रात भारतीय शेअर बाजारात आनंद आणि आशावादाचं वातावरण पाहायला मिळालं. गुंतवणूकदारांनी मुहूर्त ट्रेडिंगदरम्यान शुभारंभाचे व्यवहार करताना बाजारात चैतन्य आणलं. या सत्रात सेन्सेक्स आणि निफ्टी दोन्ही निर्देशांक वाढीसह बंद झाले. या विशेष एक तासाच्या सत्रात बाजारानं सकारात्मक सुरुवात करून जणू गुंतवणूकदारांना दिवाळीची गोड भेट दिली. यंदा मुहूर्त ट्रेडिंग दुपारी 1:45 ते 2:45 या वेळेत पार पडलं.

मुहूर्त ट्रेडिंगमधील उत्साही ट्रेडिंग :

  1. सेन्सेक्स 335.06 अंकांनी वाढून 79,724.12 वर बंद झाला. ही वाढ 0.42 टक्क्यांची होती.
  2. निफ्टी 99 अंकांनी वाढून 24,304.30 वर बंद झाला. ही वाढ 0.41 टक्क्यांची होती.

शेअर बाजारातील एकूण हालचाली :

  1. 2,904 शेअर्समध्ये वाढ
  2. 540 शेअर्समध्ये घट
  3. 72 शेअर्समध्ये कोणताही बदल नाही

मागील पाच सत्रात शेअर बाजार सातत्यानं अनुकूल : मागील पाच सत्रापासून बाजार सातत्यानं वाढीच्या दिशेनं कूच करत होता. त्यामुळं गुंतवणूकदारांमध्ये आत्मविश्वास वाढलेला दिसला. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर सकारात्मक आर्थिक संकेत, उत्सवाचं वातावरण आणि जागतिक बाजारातील स्थिरता यामुळं गुंतवणूकदारांनी नवीन वर्षाची सुरुवात आनंदानं केली. थोडक्यात मुहूर्त ट्रेडिंग 2025 नं भारतीय शेअर बाजारासाठी नवा आत्मविश्वास आणि सकारात्मक ऊर्जा दिली. गुंतवणूकदारांसाठी हा सत्र शुभ संकेत देणारा ठरला आहे.

मुहूर्त ट्रेडिंगचं आर्थिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व : शेअरबाजारातील तज्ज्ञांच्या मते मुहूर्त ट्रेडिंग हा केवळ प्रतिकात्मक व्यवहार असला तरी तो सकारात्मकतेचा संदेश देतो. या दिवशी केलेली लहानशी गुंतवणूकही ‘लक्ष्मी आगमनाचं प्रतीक’ मानली जाते. अनेक कुटुंबं आपल्या मुलांना शेअर बाजाराची ओळख करून देण्यासाठीही या दिवशी ट्रेडिंग सत्रात सहभागी होतात. या वेळी सोनं, बँकिंग, एफएमसीजी आणि आयटी क्षेत्रातील शेअर्सकडं गुंतवणूकदारांचा कल दिसतो. बाजार तज्ज्ञांच्या मते दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी हा शुभ दिवस आपला पोर्टफोलिओ हिरवा करण्याची संधी देतो.

शेअर बाजारातील मागील सहा महिन्यांचं चित्र : मागील सहा महिन्यांत भारतीय शेअर बाजारानं चढ-उताराचा मोठा काळ अनुभवला आहे. मे ते ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत सेंसेक्सनं जवळपास 7,200 अंकांची चढ-उतार केली. मे महिन्यात जागतिक आर्थिक अनिश्चितता आणि अमेरिकेतील व्याजदरवाढीच्या संकेतांमुळं बाजार काहीसा घसरला होता. मात्र, जुलैपासून आयटी, बँकिंग आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातील मजबूत निकालांमुळं निर्देशांक पुन्हा सावरला. सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये निफ्टीनं 25,000 चा टप्पा पार करत ऐतिहासिक उच्चांक गाठला. देशांतर्गत महागाई दरावर नियंत्रण, मान्सून कृषी उत्पादन सुधारण्याची चिन्हं आणि परकीय गुंतवणुकीचा ओघ वाढल्यानं बाजारात नवचैतन्य आलं. तरीही, मध्यपूर्वेतील भू-राजकीय तणाव आणि डॉलरच्या चढ-उतारामुळं बाजारात अस्थिरता कायम आहे.

निफ्टीनं रचला नवीन इतिहास : मागील सहा महिन्यांकडं पाहिलं तर शेअर बाजारानं गुंतवणूकदारांची परीक्षा घेतली आहे. मे महिन्यात जागतिक आर्थिक अस्थिरतेनं आणि अमेरिकन व्याज दरवाढीच्या संकेतांनी बाजार ढासळला. सेंसेक्स सुमारे 7,000 अंकांनी खाली गेला. पण जुलैपासून भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या पायाभूत क्षेत्रांतील स्थैर्य, बँकिंग आणि आयटी क्षेत्रातील मजबूत निकाल, तसंच परकीय निधीचा ओघ वाढल्यानं बाजार पुन्हा सावरला. निफ्टीनं 24,000 चा टप्पा ओलांडत नवीन इतिहास रचला.

