मोहरम का साजरा करतात? करबलाच्या युद्धात इमाम हुसैन यांच्यासोबत काय घडलं होतं?
इस्लाम धर्मातील मोहरम हा वर्षाचा पहिला महिना असून त्याच्या दहाव्या दिवशी 'यौमे आशूरा' पाळला जातो.
Published : June 26, 2026 at 5:29 PM IST
पुणे : मोहम्मद पैगंबर यांचे नातू हजरत इमाम हुसैन यांनी करबला येथे सुमारे 1400 वर्षांपूर्वी दिलेल्या बलिदानाच्या स्मरणार्थ 'यौमे आशूरा'निमित्त पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर शहरात शिया मुस्लिम समाजाच्या वतीनं मिरवणूक काढण्यात आली. यावेळी हजरत इमाम हुसैन यांना आदरांजली वाहण्यात आली.
या मिरवणुकीत शिया मुस्लिम समाजातील नागरिक मोठ्या संख्येनं सहभागी झाले होते. जगभरात यौमे आशूरानिमित्त विविध ठिकाणी जुलूस काढून इमाम हुसैन यांच्या बलिदानाला अभिवादन करण्यात येतं. त्याच पार्श्वभूमीवर जुन्नर इथंही धार्मिक उत्साहात मिरवणुकीचं आयोजन करण्यात आलं. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून मिरवणुकीला सुरुवात करण्यात आली. शहरातील सर्वधर्मीय नागरिकांनी जुलूसाचं स्वागत केलं. तसेच अलम (पंजा) आणि ताबूत घेऊन सहभागी झालेल्या भाविकांच्या पायावर पाणी टाकून श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. मिरवणुकीत मोठ्या संख्येनं अझादार सहभागी झाले होते.
आशुरा म्हणजे काय? : इस्लाम धर्मातील मोहरम हा वर्षाचा पहिला महिना असून त्याच्या दहाव्या दिवशी 'यौमे आशूरा' पाळला जातो. इस्लामी परंपरेनुसार, 10 मुहर्रम 61 हिजरी (10 ऑक्टोबर 680 इ.स.) रोजी इराकमधील करबला इथं हजरत मोहम्मद पैगंबर यांचे नातू हजरत इमाम हुसैन आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी अन्यायाविरुद्ध लढा देत बलिदान दिलं.
इतिहासानुसार, तत्कालीन शासक यजीद बिन मुआविया यांच्या सत्तेला हजरत इमाम हुसैन यांनी विरोध केला. अन्यायकारक शासन स्वीकारण्यास नकार देत त्यांनी सत्य आणि न्यायाच्या बाजूनं उभं राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर करबला इथं झालेल्या युद्धात इमाम हुसैन आणि त्यांच्या अनुयायांना वेढा घालण्यात आला. त्यांना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना अनेक दिवस पाण्यापासून वंचित ठेवण्यात आलं. अखेरीस हजरत इमाम हुसैन, त्यांचे कुटुंबीय आणि सहकारी शहीद झाले.
या युद्धात महिला, पुरुष आणि लहान मुलांचाही समावेश होता. इमाम हुसैन यांचे 6 महिन्यांचे पुत्र हजरत अली असगर आणि त्यांचे सावत्र बंधू हजरत अब्बास इब्ने अली यांच्यासह अनेकांनी बलिदान दिल्याची नोंद धार्मिक परंपरांमध्ये आढळते. हजरत इमाम हुसैन यांच्या बलिदानाच्या स्मरणार्थ जगभरातील मुस्लिम समाज, विशेषतः शिया समाज, यौमे आशूरा शोकदिवस म्हणून पाळतो. या दिवशी मिरवणुका (जुलूस), मजलिस आणि अन्य धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन करून करबला येथील बलिदानाला श्रद्धांजली अर्पण केली जाते.
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