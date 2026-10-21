दिवाळीत गावी जाताय? एसटीच्या ताफ्यात नवीन 'राजमाता जिजाऊ' बसेस दाखल; तिकीट दराबाबत महामंडळाचा 'असा' निर्णय
प्रवाशांच्या सोयीसाठी ताफ्यात 1500 नवीन 'राजमाता जिजाऊ' बसेस दाखल होत असून, त्या सीसीटीव्ही सुरक्षितता आणि मोबाईल चार्जिंगसारख्या अत्याधुनिक सुविधांनी सज्ज आहेत.
Published : October 21, 2026 at 4:49 PM IST
पिंपरी-चिंचवड : दिवाळीच्या सणासाठी नागरिक मोठ्या संख्येनंआपल्या मूळ गावी जातात. त्यामुळे या काळात एसटी बसेसमध्ये प्रवाशांची मोठी गर्दी पाहायला मिळते. सणासुदीच्या काळात प्रवाशांची वाढती वर्दळ लक्षात घेऊन, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यात नवीन बसेस दाखल होत आहेत. विशेष म्हणजे, दिवाळीच्या सुट्टीत गावी जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी एसटीच्या तिकीट दरात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही; प्रवाशांना नियमित दरानेच प्रवास करता येणार आहे. त्यामुळे सणासाठी गावी जाणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.
टाटा कंपनीच्या 1500 नवीन ‘राजमाता जिजाऊ’ बसेस दापोडी येथील मध्यवर्ती कार्यशाळेतून राज्यातील विविध विभागांमध्ये वितरित करण्यात येत आहेत. आधुनिक सुविधा, प्रवाशांची सुरक्षितता आणि प्रवासातील सोयी लक्षात घेऊन तयार करण्यात आलेल्या या बसेसमुळे एसटीच्या सेवेत महत्त्वाची भर पडणार आहे. दिवाळीच्या काळात प्रवाशांची वाढणारी संख्या लक्षात घेता, या नवीन बसेसचा मोठा उपयोग होण्याची अपेक्षा आहे.
नवीन बसेसमध्ये प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही (CCTV) यंत्रणा बसवण्यात आली आहे. बसमधील घडामोडींवर लक्ष ठेवण्यासाठी ही यंत्रणा उपयुक्त ठरणार असून; चोरी, वाद किंवा महिला प्रवाशांशी होणाऱ्या गैरवर्तनासारख्या घटनांच्या तपासासाठीही तिची मदत होऊ शकते. याशिवाय, प्रत्येक आसनाजवळ मोबाईल चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. लांब पल्ल्याच्या प्रवासात मोबाईलची बॅटरी संपण्याची समस्या या सुविधेमुळे दूर होण्यास मदत होईल.
नवीन बसेसच्या आसनरचनेतही बदल करण्यात आला आहे. यापूर्वीच्या बसेसमध्ये दोन-बाय-दोन (2x2) अशी आसनरचना होती; तर नवीन बसेसमध्ये तीन-बाय-दोन (3x2) अशी आसनरचना करण्यात आली आहे. या बसेस राज्यातील विविध विभागांमध्ये टप्प्याटप्प्यानं वितरित केल्या जात आहेत. पहिल्या टप्प्यात 500 आणि दुसऱ्या टप्प्यात 500 बसेस देण्याचं नियोजन असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
दापोडी मध्यवर्ती कार्यशाळेचे व्यवस्थापक अजितकुमार मोहिते यांनी नवीन बसेसमधील सुविधांची माहिती देताना सांगितलं, की नवीन ‘राजमाता जिजाऊ’ बसेसमध्ये प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा आणि प्रत्येक आसनाजवळ मोबाईल चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. राज्यातील विविध विभागांना या बसेस वितरित करण्याचे काम सुरू आहे. ग्रामीण भागातील वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी या बसेस उपयुक्त ठरतील.
दिवाळीच्या काळात खासगी प्रवासी वाहतूकदारांकडून वाढीव भाडं आकारलं जाण्याच्या तक्रारी अनेकदा समोर येतात. अशा परिस्थितीत, एसटीच्या नियमित तिकीट दरात कोणतीही वाढ न करता प्रवाशांना सेवा उपलब्ध करून देण्यात येत असल्यानं, गावी जाणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. परिणामी, कुटुंबासह प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना अतिरिक्त आर्थिक भार सोसावा न लागता आपल्या प्रवासाचं सुयोग्य नियोजन करता येणार आहे.
ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी एसटी ही प्रवासाची मुख्य जीवनवाहिनी आहे. शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय आणि कौटुंबिक कारणांसाठी नागरिक मोठ्या प्रमाणावर एसटीवर अवलंबून असतात. नवीन बसेसमुळे ग्रामीण भागातील वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम होण्यास मदत होणार असून; आधुनिक सुविधा आणि नियमित तिकीट दर यामुळे दिवाळीच्या सणात प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुकर होईल.