सेवेचा दर्जा वाढविण्याकरिता एसटीची 'आपली बस, आपली सेवा'; 1 मेपासून नवं अभियान

एसटीनं प्रवाशांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी आणि सेवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी 1 मे 2026 पासून 'आपली बस, आपली सेवा' हे राज्यव्यापी अभियान सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Aapli Bus Apli Seva Campaign
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 26, 2026 at 1:32 PM IST

मुंबई : राज्याच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचणारी लालपरी आता नव्या रूपात प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होणार आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (MSRTC) “आपली बस, आपली सेवा” हे राज्यव्यापी अभियान (Aapli Bus Apli Seva Campaign) 1 मे 2026 पासून सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रवासी सेवा अधिक शिस्तबद्ध, स्वच्छ आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी हा उपक्रम राबवण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.



चालक-वाहकांना ‘सेवक’ची भूमिका : या अभियानांतर्गत चालक आणि वाहकांना केवळ कर्मचारी नव्हे, तर ‘सेवक’ म्हणून काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. बस सेवा सुरू करण्यापूर्वी बसची स्वच्छता, वेळेआधी फलाटावर उपस्थिती, नीटनेटका गणवेश, शिस्तबद्ध आणि नम्र वर्तन यावर भर दिला जाणार आहे. बस सुटण्यापूर्वी चालकानं स्वतःची ओळख करून देणं, प्रवासाचा मार्ग, थांबे आणि अपेक्षित वेळ याची माहिती देणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे.



प्रवाशांनाही सहकार्याचे आवाहन : या अभियानात प्रवाशांनाही सहकार्याचे आवाहन करण्यात आलं आहे. बसमध्ये स्वच्छता राखणे, मौल्यवान वस्तूंची जबाबदारी स्वतः घेणे आणि मोठे सामान योग्य ठिकाणी ठेवणे, यामुळं प्रवास अधिक सुरक्षित आणि सुखकर होईल, असं महामंडळानं म्हटलंय. तसेच NCMC स्मार्ट कार्ड वापरणे आणि ऑनलाईन आरक्षण करण्यावरही भर देण्यात आला आहे.



अडचणीत पर्यायी व्यवस्था : बस रद्द होणे, मार्गात अडथळे निर्माण होणे किंवा अन्य तांत्रिक कारणामुळं सेवा खंडित झाल्यास प्रवाशांना तत्काळ पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच बसस्थानके आणि परिसर स्वच्छ, सुरक्षित आणि सुसज्ज ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर निश्चित करण्यात आली आहे.



तक्रारींवर तत्काळ कारवाई : प्रवाशांच्या तक्रारींना केवळ नोंदवहीत मर्यादित न ठेवता, त्यांचे तत्काळ निराकरण करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. प्रत्येक स्तरावर नियमित आढावा घेऊन सेवेतील त्रुटी दूर करण्यावर भर दिला जाणार आहे. 1 मेपासून सुरू होणारे हे अभियान केवळ सेवा सुधारणा उपक्रम नाही, तर एसटी आणि प्रवासी यांच्यातील विश्वासाचा नवा सेतू ठरेल, असा विश्वास परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला.

हेही वाचा -

  1. उन्हाळी सुट्टीत मामाच्या गावाला जाणं पडणार महागात; तिकीटाच्या दरात मोठी वाढ
  2. लालपरीचा होणार कायापालट; 2035 पर्यंत एसटी ताफा पूर्णपणे इलेक्ट्रिक करण्याचा सरकारचा निर्धार!
  3. एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात 8 हजार 300 नवीन बसेस दाखल होणार; दैनंदिन तोट्यातून एसटी सावरणार

AAPLI BUS APLI SEVA CAMPAIGN

