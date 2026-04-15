एसटीला 591 कोटींचा फटका; तोटा कमी करण्यासाठी कडक उपाययोजना राबवा - प्रताप सरनाईक

एसटी महामंडळाला तब्बल 591 कोटीचा फटका बसल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. याबाबत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एसटीचा तोटा कमी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक
Published : April 15, 2026 at 9:24 PM IST

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ अर्थात एसटीच्या तोट्यात घट करण्यासाठी ठोस आणि सर्वंकष उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश परिवहन मंत्री आणि महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहेत. एसटी मुख्यालयात आज सरनाईक यांनी बैठक घेतली. या बैठकीत संपूर्ण एसटीचा तोट्याबाबत आढावा घेण्यात आला.

2025-26 या आर्थिक वर्षात एसटीचे एकूण चालनीय उत्पन्न 11,475 कोटी रुपये नोंदविण्यात आले असून खर्च 12,066 कोटी रुपये झाला आहे. परिणामी महामंडळाला 591 कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला. दैनंदिन सरासरी उत्पन्न 31.40 कोटी रुपये असताना खर्च 33 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचत असल्यानं दररोज सुमारे 1.60 कोटी रुपयांचा तोटा होत असल्याचं सरनाईक यांनी निदर्शनास आणले.

31 विभागांपैकी 23 विभाग तोट्यात : राज्यातील 31 विभागांपैकी केवळ 8 विभाग नफ्यात असून 23 विभाग तोट्यात आहेत. जालना, परभणी, बुलढाणा, भंडारा, गडचिरोली, अकोला, धुळे आणि वर्धा हे विभाग नफ्यात असले तरी नाशिक, कोल्हापूर, नागपूर, रत्नागिरी, सातारा आणि ठाणे या मोठ्या विभागांचा वाढता तोटा चिंताजनक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. “वाहतुकीचे सुयोग्य नियोजन करून बस आणि मनुष्यबळाचा कार्यक्षम वापर करणं अत्यावश्यक आहे. दररोज होणारा दीड ते दोन कोटी रुपयांचा तोटा भरून काढणं हे मुख्य उद्दिष्ट असले पाहिजे,” असं सरनाईक म्हणाले. तोट्यातील विभागांची सखोल चौकशी करून कारणांचा शोध घ्यावा आणि त्यावर ठोस उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश त्यांनी दिले. सातत्यानं तोट्यात असलेल्या विभागांमध्ये सक्षम अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यावरही भर देण्यात येणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

नागपूरच्या तोट्यावर नाराजी : नागपूर विभागात गेल्या दोन वर्षांपासून होत असलेल्या तोट्याच्या पार्श्वभूमीवर अकार्यकारी विभाग नियंत्रक नेमण्यात आल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. “आर्थिक व वैधानिक अधिकार नसलेले अधिकारी प्रभावी नियंत्रण ठेवू शकत नाहीत. त्यामुळे सक्षम नेतृत्व देणं आवश्यक आहे,” असं त्यांनी स्पष्ट केले.एसटी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी प्रशासनिक शिस्त, संसाधनांचा प्रभावी वापर आणि जबाबदारी निश्चिती या तत्त्वांवर आधारित व्यापक सुधारणा आराखडा लवकरच राबविण्यात येणार असल्याचंही सरनाईक यांनी सांगितलं.

