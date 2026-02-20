ETV Bharat / state

एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात 8 हजार 300 नवीन बसेस दाखल होणार; दैनंदिन तोट्यातून एसटी सावरणार

सर्वसामान्यांची जीवनवाहिनी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात नवीन 8 हजार 300 बसेस दाखल होणार आहेत. याबद्दल परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी माहिती दिली.

ST CORPORATION NEW BUS
फाईल फोटो - एसटी बस आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (ETV Bharat)
ETV Bharat Marathi Team

February 20, 2026

मुंबई : आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या राज्य परिवहन महामंडळाला (एसटी) उभारी देण्यासाठी शासनानं मोठा निर्णय घेतला आहे. यंदा तब्बल 8 हजार 300 नवीन बसेस ताफ्यात दाखल करण्याचा मानस असल्याची माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

...तर उत्पन्नात वाढ होईल : "वर्षअखेरपर्यंत एसटी आर्थिकदृष्ट्या सुदृढ करण्याचा प्रयत्न आहे. सध्या एसटीचा दैनंदिन खर्च सुमारे 34 ते 35 कोटी रुपये असून उत्पन्न जवळपास 33 कोटी रुपये आहे. त्यामुळं दररोज 1 ते 1.5 कोटी रुपयांची तूट सहन करावी लागत आहे. बसेसची कमतरता हे उत्पन्नवाढीतील प्रमुख अडथळा मानला जात आहेत. बसेस वाढल्या तर प्रवासी वाढतील आणि उत्पन्नात आपोआप वाढ होईल," असं मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केलं.

8 हजार 300 बसेसचा पहिला टप्पा : एसटीच्या दीर्घकालीन धोरणानुसार पुढील काही वर्षांत 20 ते 25 हजार बसेस खरेदी करण्याची योजना आहे. त्याला राज्य शासनाची तत्वतः मान्यता मिळाली आहे. यंदा पहिल्या टप्प्यात 8 हजार 300 बसेस ताफ्यात दाखल केल्या जाणार आहेत. यामध्ये 3000 '3x2' आसन रचनेच्या 55 आसन क्षमतेच्या बसेस मार्चपासून टप्प्याटप्प्यानं दाखल होणार आहेत. या बसेसना 'राजमाता जिजाऊ' यांचं नाव दिलं आहे. दोन शहरांदरम्यानच्या गर्दीच्या मार्गांवर त्या धावणार आहेत. तसंच 5 हजार साध्या बसेसची निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. दुर्गम आणि आदिवासी भागांसाठी 100 मिडी बसेस आणि खासगी वाहतुकीशी स्पर्धा करण्यासाठी 200 अत्याधुनिक बसेस खरेदी केल्या जाणार आहेत. या सर्व बसेस ताफ्यात आल्यानंतर दररोज 70 ते 75 लाख प्रवासी वाहतुकीचं लक्ष्य गाठण्याचा एसटी महामंडळाचा मानस आहे.

खर्च-उत्पन्नाचा ताळमेळ साधणं आवश्यक : "ग्रामीण भागातील मुक्कामी फेऱ्या वाढवणं, आदिवासी पाड्यांपर्यंत सेवा पोहोचवणं आणि शहरांदरम्यान अतिरिक्त गाड्या सुरू करणं यामुळं एसटीची पकड पुन्हा मजबूत होईल, असा दावा करण्यात येत आहे. एसटी ही नफा कमावणारी संस्था नसून सर्वसामान्यांची जीवनवाहिनी आहे. मात्र खर्च-उत्पन्नाचा ताळमेळ साधणं आवश्यक आहे. वर्षअखेरपर्यंत एसटी आर्थिक गर्तेतून बाहेर पडेल", असं परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.

अनेक मार्गावर फेऱ्या अपुऱ्या : कोरोना महामारीपूर्वी एसटीकडं 18 ते 19 हजार बसेस होत्या. त्यामधून दररोज सुमारे 66 लाख प्रवासी प्रवास करत होते. मात्र कोरोना आणि कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन संपामुळं बस खरेदी ठप्प झाली. त्यामुळं 2024 अखेर बसेसची संख्या सुमारे 12 हजार 600 पर्यंत घसरली. दरम्यान, राज्य शासनानं महिलांना 50 टक्के सवलत आणि 75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवासाची योजना लागू केल्यानंतर प्रवाशांची संख्या पुन्हा वाढू लागली. सध्या दररोज सुमारे 50 लाख प्रवासी एसटीनं प्रवास करत आहेत. मात्र अनेक मार्गांवर फेऱ्या अपुऱ्या पडत असल्याचं चित्र आहे.

7,035 सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचं राज्यव्यापी जाळं : एसटी प्रवाशांच्या सुरक्षेला अधिक बळकटी देण्यासाठी 111 कोटी रुपयांचा डिजिटल सुरक्षा प्रकल्प हाती घेतली आहे. राज्यातील 633 महत्त्वाच्या ठिकाणी , बसस्थानकं, आगार, विभागीय कार्यालयं आणि कार्यशाळा अशा ठिकाणी एकूण 7,035 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जाणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात मुंबई, ठाणे, रायगड आणि पालघर विभागांतील 64 संवेदनशील ठिकाणी कॅमेरे लावले जातील. मुंबईत उभारलेल्या मध्यवर्ती नियंत्रण कक्षातून राज्यभरातील हालचालींवर नजर ठेवली जाणार आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी टेलिकम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड या संस्थेकडून केली जात आहे. डिजिटल सुरक्षामुळं प्रवाशांच्या सुरक्षिततेबाबत अधिक विश्वास निर्माण होईल, असा दावा महामंडळाकडून करण्यात येत आहे.

