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एमपीएससी विद्यार्थ्यांचं २ ऑक्टोबरपासून पुण्यात बेमुदत धरणे आंदोलन, रोहित पवार आणि डॉ. विश्वजीत कदम सहभागी होणार

एमपीएससी विद्यार्थ्यांचं २ ऑक्टोबरपासून पुण्यात बेमुदत धरणे आंदोलन होणार आहे. आ. रोहित पवार आणि विश्वजीत कदम या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत.

एमपीएससी विद्यार्थ्यांचं २ ऑक्टोबरपासून पुण्यात बेमुदत धरणे आंदोलन
एमपीएससी विद्यार्थ्यांचं २ ऑक्टोबरपासून पुण्यात बेमुदत धरणे आंदोलन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 26, 2026 at 3:32 PM IST

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पुणे - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसह विद्यमान अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्यासाठीचं बहुचर्चित बेमुदत धरणे आंदोलन 2 ऑक्टोबरला सकाळी दहा वाजल्यापासून एस. एम. जोशी पूल, नवी पेठ येथे सुरू होणार आहे.



आमदार रोहित पवार यांच्या उपस्थितीत विद्यार्थी प्रतिनिधींची एक संयुक्त बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये तांत्रिक कारणांमुळे 27 सप्टेंबरला होणाऱ्या आंदोलनाला परवानगी देता येत नसली, तरी 2 ऑक्टोबर रोजी (गांधी जयंती) मात्र आंदोलनास परवानगी देण्याबाबत पोलिसांनी सहमती दर्शवली आहे.



एमपीएससी विद्यार्थ्यांनी यापूर्वी केलेल्या आंदोलनाद्वारे आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली होती. त्यावेळी "त्यांचा कार्यकाळ आताच सुरू झाला असल्यानं राजीनामा देता येणार नाही," अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली होती. परंतु, अलीकडच्या कालावधीमध्ये विवेक भीमनवार यांच्या कारकिर्दीत काही पेपर फुटीची प्रकरणे समोर आल्यामुळे विद्यार्थी पूर्णतः आक्रमक झालेत. अध्यक्षांच्या राजीनाम्याशिवाय आता आंदोलनातून माघार घेतली जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समवेत येत्या दोन दिवसांमध्ये MPSC विद्यार्थी आंदोलकांची एक संयुक्त बैठक होणार असून यात विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्यासह इतर तीन प्रमुख मागण्या ठेवण्यात आल्या आहेत.

या आंदोलनाला आमदार रोहित पवार यांनी पूर्ण पाठिंबा दिला आहे. रोहित पवार म्हणाले, "सदर आंदोलन हे पूर्णतः अराजकीय स्वरूपाचं असून केवळ विद्यार्थी हिताचं असल्यानं यामध्ये आपण सहभागी आहोत. विद्यार्थ्यांना न्याय मिळणे, परीक्षांची पेपरफुटी थांबणे या प्रमुख विषयांसाठी आपण विद्यार्थ्यांसाठी सर्व पातळ्यांवर संघर्ष करण्यास तयार आहोत. मुख्यमंत्र्यांनी यात वेळीच लक्ष घालून विवेक भीमनवार यांचा राजीनामा घेणे हेच योग्य ठरेल.


दरम्यान, एमपीएससी विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा अशी भूमिका काँग्रेस पक्षाची असून या आंदोलनाला काँग्रेसनंही मोठी ताकद दिली आहे. माजी मंत्री व काँग्रेसचे नेते डॉ. विश्वजीत कदम यांनी सांगितलं की, "काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राहुल गांधी यांनी एमपीएससी विद्यार्थ्यांशी यापूर्वीच संवाद साधलेला असून त्यांच्या मागण्या सोडवण्या संदर्भामध्ये ते आग्रही आहेत. या आंदोलनामध्ये मी स्वतः पक्ष पातळीवर सहभागी होणार असून गरज पडल्यास राहुल गांधी हे देखील आंदोलनास पाठिंबा देण्यासाठी पुण्यात उपस्थित राहतील असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.

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TAGGED:

INDEFINITE SIT IN PROTEST
रोहित पवार
विश्वजीत कदम
पुण्यात बेमुदत धरणे आंदोलन
MPSC

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