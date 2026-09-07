एमपीएससी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी करत हजारो विद्यार्थ्यांचा मोर्चा ; चांगल्या अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीची रोहित पवारांकडून मागणी
एमपीएससी परीक्षेच्या पेपरफुटीनंतर आक्रमक झालेल्या विद्यार्थ्यांनी पुण्यात ओंकारेश्वर मंदिर ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढला. यावेळी आंदोलनात सहभागी झालेल्या रोहित पवारांनी भूमिका स्पष्ट केली.
Published : September 7, 2026 at 1:20 PM IST|
Updated : September 7, 2026 at 3:06 PM IST
पुणे: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या अन्न आणि औषध प्रशासन विभागातील औषध निरीक्षक, गट-ब पदाची भरती प्रक्रिया पदाचा पेपर फुटल्यानंतर विद्यार्थ्यांना परीक्षांबाबत अविश्वास निर्माण झाल्याचं चित्र आहे. अशात हजारो विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेत पुण्यातील ओंकारेश्वर मंदिर ते जिल्हाधिकारी कार्यालयपर्यंत मोर्चा काढला.
प्रकरणी एमपीएससी आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा आणि त्यांच्या जागी चांगल्या अधिकारीची नियुक्ती करावी या मागणीसाठी आज राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुण्यातील ओंकारेश्वर मंदिर ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत विद्यार्थ्यांचं मोर्चाचे आयोजन करण्यात आलं. या मोर्चात खासदार सुप्रिया सुळे, आमदार विश्वजित कदम यांच्यासह हजारो विद्यार्थी मोठ्या संख्येनं उपस्थित राहिलं.
यावेळी खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, ही विद्यार्थ्याची मागणी असून विद्यार्थ्यांच्या या मागणीला पाठिंबा देण्यासाठी मी आज इथं आलं. सरकार प्रत्येक गोष्टीत अपयशी ठरलं आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागणीचा सरकारनं विचार करावा, अशी आमची मागणी आहे.
यावेळी आमदार रोहित पवार म्हणाले की, आजच्या या मोर्चामध्ये विद्यार्थी हे स्वतःहून आलेले आहेत. आपण ही विद्यार्थ्यांची गर्दी पाहू शकतात की विद्यार्थ्यांमध्ये आयोगाच्या कारभाराबाबत किती आक्रोश आहे. विद्यार्थ्यांची मागणी आहे की आयोगाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा द्यावा. त्यांच्या जागी चांगल्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती ही व्हायला पाहिजे.
विद्यार्थ्यांच्या काय आहेत मागण्या?
- एमपीएससी अध्यक्ष व सचिवांचा राजीनामा घेऊन तिथे तत्काळ स्वच्छ प्रतिमेचे अधिकारी नेमावेत.
- गट-ब परीक्षेतील आक्षेपांवर 8 दिवसांत स्पष्टीकरण देऊन गैरप्रकाराची चौकशी करावी.
- राज्यसेवा मुख्य 2025 आणि कृषिसेवा परीक्षेच्या वर्णनात्मक पेपर तपासणीतील चुकांची चौकशी व्हावी
- मुंबई क्राईम ब्रँचने एमपीएससीला दिलेला प्राथमिक चौकशी अहवाल सार्वजनिक करावा.
- अटक आरोपी सचिव अभिजीत लेंडवेच्या कार्यकाळातील सर्व परीक्षांचे फॉरेन्सिक ऑडिट करावे.
- आरोपी लेंडवे, मराठे आणि नखाते यांच्या सेवाकाळाची व पदोन्नती निकषांची सखोल चौकशी व्हावी
- तिन्ही आरोपींच्या संपर्कातून निवड झालेल्या उमेदवारांचे सीडीआर तपासावेत.
- प्रविण पाटील आणि मयुर ठाकरे व्यतिरिक्त इतर एजंट्सच्या सहभागाची सखोल चौकशी व्हावी.
- इतर परीक्षांच्या निकालांबाबत विद्यार्थ्यांच्या शंकांची दखल घेऊन स्वतंत्र चौकशी करावी.
MPSC चे अध्यक्ष आणि सचिव पेपरफुटी आणि महाघोटाळ्याला जबाबदार आहेत! हे अत्यंत भ्रष्ट असून, सरकारच्या थेट वरदहस्ताशिवाय हा घोटाळा झालेला नाही. सरकार पुरस्कृत पेपरफुटी झाली आहे.या व्यवस्थेने प्रामाणिकपणे काम केले असते, तर पेपरफुटी झालीच नसती.— Vijay Wadettiwar (@VijayWadettiwar) September 7, 2026
महायुती सरकारने प्रामाणिक… pic.twitter.com/2RHm2H1S1k
काँग्रेसचा विद्यार्थ्यांना पाठिंबा- काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी एक्स मीडियातील पोस्टमध्ये म्हणाले की, एमपीएससीचे अध्यक्ष आणि सचिव पेपरफुटी आणि महाघोटाळ्याला जबाबदार आहेत. हे अत्यंत भ्रष्ट असून, सरकारच्या थेट वरदहस्ताशिवाय हा घोटाळा झालेला नाही. सरकार पुरस्कृत पेपरफुटी झाली आहे. या व्यवस्थेनं प्रामाणिकपणे काम केले असते, तर पेपरफुटी झालीच नसती. महायुती सरकारने प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळून त्यांचा विश्वासघात केला आहे! त्यांच्यावर झालेला हा अन्याय आम्ही कदापि सहन करणार नाही. MPSC च्या भ्रष्ट कारभाराविरोधात आणि सरकारविरोधात विद्यार्थी करत असलेल्या आंदोलनाला आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे. विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी आणि या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी होईपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनात आम्ही पूर्ण ताकदीनिशी सहभागी होणार आहोत.
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