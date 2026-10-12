सरकारचा मोठा निर्णय, MPSC चे अध्यक्ष विवेक भीमनवारांना पाठवलं सक्तीच्या रजेवर, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला मोठं यश
पेपरफुटी प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत एमपीएससी आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार हे त्या पदावर असणार नाहीत.
Published : October 12, 2026 at 6:42 AM IST
पुणे MPSC Protest Pune : एमपीएससी पेपरफूटी प्रकरणी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार (Vivek Bhimanwar) यांचा राजीनामा घ्यावा, यासाठी गेल्या 11 दिवसांपासून पुण्यात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरु होते. अखेर या आंदोलनाला यश आलं आहे. सरकारनं विद्यार्थ्यांच्या सगळ्या ममागण्या मान्य केल्या आहेत. पेपरफुटी प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत एमपीएससी आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार हे त्या पदावर असणार नाहीत.
भीमनवार सक्तीच्या रजेवर - सरकारनं भीमनवारांना सक्तीच्या रजेवर पाठवलं आहे. दरम्यान, सरकारकडून मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले हे विद्यार्थ्यांशी चर्चा करण्यासाठी आले होते. आंदोलन करणाऱ्या ज्या विद्यार्थांवर गुन्हे नोंद करण्यात आले आहेत, ते गुन्हे मागे घेण्याची घोषणा शिवेंद्रराजेंनी केली आहे. तसेच एमपीएससी संदर्भात जे कोणी दोषी आढळतील त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल, असंही शिवेंद्रराजे म्हणाले.
विद्यार्थ्यांचं आंदोलन मागे - गेल्या 11 दिवसापासून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वात पुण्यातील एस एम जोशी पुलावर विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरु होते. अखेर विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाला यश आलं आहे. पेपरफुटी प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत एमपीएससी आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार हे त्या पदावर असणार नाहीत. सरकारनं भीमनवारांना सक्तीच्या रजेवर पाठवलं आहे. यानंतर विद्यार्थ्यांनी तत्वता आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
काय म्हणाले भीमनवार? - "एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणात राज्य सरकारने न्यायालयीन चौकशीची घोषणा केली आहे. मी माझ्या संपूर्ण आयुष्यात नैतिकतेला कायम प्राधान्य दिले. त्यामुळे ही चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्या पदावर कार्यरत न राहता या कालावधीत रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. एमपीएससीची स्वायत्तता, विश्वसनीयता आणि विद्यार्थीहिताला कायम माझे प्राधान्य होते आणि यापुढेही असेल," असं भीमनवार यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
तुकाराम मुंढे चौकशी समितीचे सचिव - मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी एस एम जोशी पुलावर बसलेल्या आंदोलक विद्यार्थ्यांची भेट घेतली आणि मुख्यमंत्री त्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असल्याचं त्यांना सांगितलं. त्याचबरोबर, एमपीएससीच्या चौकशी समितीच्या सचिवपदी धडाडीचे अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करत असल्याची मोठी घोषणा शिवेंद्रराजे यांनी केली आहे.
शिवेंद्रराजे यांनी सरकारचा मसुदा हा रोहित पवारांच्या हाती सोपवला. रोहित पवारांनी हा मसुदा विद्यार्थ्यांना वाचून दाखवला. मात्र, त्यामध्ये अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याविषयी काही उल्लेख नव्हता. त्यामुळे विवेक भीमनवार यांचा राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी रोहित पवारांनी यावेळी केली. तसेच विद्यार्थी देखील भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत होते. त्यानंतर सरकारच्या वतीनं मोठा निर्णय घेण्यात आला. भीमनवार यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलं आहे.