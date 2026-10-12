MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला यश; तीन वर्षात 70 हजार पदांची भरती करण्याचं सरकारचं आश्वासन
MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर सरकारनं तीन वर्षात 70 हजार पदभरती, गट-क पदसंख्येत वाढ, प्रतीक्षा यादीतील अडचणी दूर करणे आणि पेपरफुटीची 60 दिवसांत चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले.
Published : October 12, 2026 at 1:41 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने पेपरफुटी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी 60 दिवसांची मुदत दिली असून, दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींकडं केली जाणार आहे. तसंच पुढील तीन वर्षात 70 हजार रिक्त पदं भरणे, गट-क परीक्षेतील पदांची संख्या वाढवणं, पदोन्नतीचं प्रमाण पूर्ववत ठेवणं आणि प्रतीक्षा यादीतील अडचणी दूर करणं, अशा अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर कार्यवाही करण्याचं लेखी आश्वासन राज्य सरकारनं आंदोलक विद्यार्थ्यांना दिलं. यासंदर्भातील शासनस्तरीय कार्यवाहीचा अहवाल जाहीर केला.
रिक्त पदे भरण्याची केली घोषणा : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी विविध मागण्यांसाठी तब्बल 11 दिवस पुण्यात बेमुदत आंदोलन केलं. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी आंदोलकांची भेट घेऊन शासनामार्फत आश्वासन देत आंदोलन मागे घेण्यास महत्वाची भूमिका बजावली. राज्य सरकारनं त्यानंतर रखडलेली रिक्त पदं भरण्याची घोषणा केली. तसंच एमपीएससीच्या परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशींनुसार काही मागण्यांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. प्रशासनातील एखादे पद रिक्त होण्याच्या एक वर्ष आधीच नवीन पदभरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करणं आणि त्या पदासाठी भरती प्रक्रिया राबवणं, याबाबत समितीच्या शिफारशींनुसार कार्यवाही करण्याचं नमूद केलं आहे.
तीन वर्षांत 70 हजार पदांची भरती : राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील सुमारे 70 हजार रिक्त पदं भरण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती. ही पदं आयोगामार्फत तसंच सरळसेवा भरतीच्या माध्यमातून भरण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, अशी त्यांची मागणी होती. त्यावर सरकारनं सर्व रिक्त पदं पुढील तीन वर्षात भरण्यात येतील, असं स्पष्ट केलं आहे. यामध्ये गट-कच्या दुप्पट पदांचा समावेश असेल. जानेवारी 2027 मध्ये होणाऱ्या गट-क परीक्षेतील पदांची संख्या वाढवण्याबरोबरच 2027 मधील गट-कच्या सर्व परीक्षांमधील पदे वाढवण्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
पदोन्नतीचे प्रमाण पूर्ववत ठेवणार : उपजिल्हाधिकारी आणि उपअधीक्षक पोलीस यांसारख्या पदांसह अन्य पदांच्या पदोन्नतीमध्ये पूर्वीप्रमाणे 50 टक्के पदोन्नतीचे प्रमाण कायम ठेवण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती. यावर सर्व विभागांमध्ये पदोन्नतीचे प्रमाण पूर्वीप्रमाणे ठेवण्याचा विषय सरकारच्या विचाराधीन असून, त्यावर लवकर कार्यवाही करण्यात येईल, असं आश्वासन देण्यात आलं आहे. तसेच सर्व विभागांतील रिक्त पदांचा आढावा घेऊन आठवडाभरात भरती प्रक्रिया सुरू करण्याचंही नमूद आहे.
प्रतीक्षा यादीचा प्रश्न सुटणार : भरती प्रक्रियेतील प्रतीक्षा यादीसंदर्भातील अडचणी दूर करण्यासाठी प्राधान्यक्रमाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याची मागणीही विद्यार्थ्यांनी केली होती. त्यावर वेटिंग लिस्टसंदर्भातील अडचणी सोडवण्यात येतील, असं सरकारनं म्हटलं आहे. तसेच आयोगाच्या सदस्यांची संख्या वाढवण्याबाबतही सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.
नवीन पदभरती आणि जाहिरातींबाबत निर्णय : प्रशासनातील एखादे पद रिक्त होण्याच्या एक वर्ष आधी नवीन पदभरतीची जाहिरात काढण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती. यावर के. राधा समितीच्या शिफारशींनुसार अंमलबजावणी करण्यात येईल, असं नमूद करण्यात आलं आहे. राज्यसेवा 2027 परीक्षेच्या जाहिरातीत उपजिल्हाधिकारी, उपअधीक्षक पोलीस, तहसीलदार आणि सहायक राज्यकर आयुक्त यांसारख्या पदांचा समावेश करण्याची मागणीही करण्यात आली होती. यावर शासन सकारात्मक असून, सर्व संवर्गांच्या जास्तीत जास्त पदांची जाहिरात काढण्यात येईल, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
अभियांत्रिकी पदांसह अन्य मागण्यांवरही विचार : विविध विभागातील अभियांत्रिकी आणि तांत्रिक पदांचा आढावा घेऊन भरती सुरू करण्याची मागणी मान्य करण्यात आली आहे. सर्व शासकीय विभागातील रिक्त पदांची आकडेवारी दरवर्षी प्रसिद्ध करणे, समान प्रश्नांसाठी वेगवेगळ्या परीक्षांमध्ये वेगवेगळी उत्तरे येण्याचा प्रश्न सोडवणे आणि पोलीस भरतीसाठी संपूर्ण राज्यात अभ्यासक्रम व गुणांकन पद्धती एकसमान ठेवणे, या मागण्यांनाही सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला आहे.
पेपरफुटीच्या चौकशीसाठी आयोग : औषध निरीक्षक परीक्षेतील पेपरफुटी आणि अन्य संशयित परीक्षा गैरप्रकारांची चौकशी करण्यासाठी कायदा 1952 अंतर्गत उच्चस्तरीय न्यायिक चौकशी आयोग स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे. या आयोगाला चौकशीसाठी 60 दिवसांची मुदत देण्यात येणार असून, दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींकडं केली जाणार असल्याचं अहवालात नमूद आहे.
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