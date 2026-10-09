एमपीएससी आंदोलन; 15 विद्यार्थ्यांवर गुन्हा दाखल, रोहित पवार आक्रमक
विनापरवानगी जमाव जमवणे, सार्वजनिक रस्त्यावर आंदोलन करून वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणे आणि पोलिसांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन न करणे, असे आरोप फिर्यादीत करण्यात आलेत.
Published : October 9, 2026 at 5:04 PM IST
पुणे - गेल्या नऊ दिवसांपासून पुण्यातील एस. एम. जोशी पुलावर एमपीएससी आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी राजीनामा द्यावा या मागणीसाठी आंदोलन सुरू असून आज आंदोलन करणाऱ्या 15 विद्यार्थ्यांवर अखेर विश्रामबाग पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. प्रतिबंधात्मक आदेश लागू असताना विनापरवानगी जमाव जमवणे, सार्वजनिक रस्त्यावर आंदोलन करून वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणे आणि पोलिसांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन न करणे, असे आरोप फिर्यादीत करण्यात आलेत. यावर रोहित पवार यांनी प्रतिक्रिया देत विद्यार्थ्यांवर दाखल केलेले गुन्हे अन्यायकारक असून एफआयआरमध्ये चुकीची माहिती नोंदवली असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
विश्रामबाग पोलीस स्टेशन येथे प्रमोद पाटील, अक्षय कांबळे, अनिकेत देशमाने यांच्यासह एकूण 15 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आंदोलकांनी शास्त्री रोडवरील इंदुलाल कॉम्प्लेक्ससमोर एकत्र येऊन आंदोलन केलं. यावेळी घोषणाबाजी करण्यात आली आणि सार्वजनिक रस्त्यावर जमाव जमल्यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण झाल्याचा पोलिसांचा आरोप आहे. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांनी आंदोलकांना रस्ता मोकळा करण्यास आणि शांततेत आंदोलन करण्यास सांगितलं होतं. मात्र, काही आंदोलकांनी रस्त्यावरच बसून आंदोलन सुरू ठेवल्याचं फिर्यादीत नमूद आहे. त्यामुळे वाहतूक कोंडी होऊन नागरिकांच्या येण्या-जाण्यास अडथळा निर्माण झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
याबाबत रोहित पवार यांना विचारलं असता ते म्हणाले, की विद्यार्थ्यांवर दाखल केलेले गुन्हे अन्यायकारक असून एफआयआरमध्ये चुकीची माहिती नोंदवली आहे. घटनास्थळी उपस्थित नसलेल्या विद्यार्थ्यांचीही नावे एफआयआरमध्ये टाकण्यात आलं आहेत. आम्ही विद्यार्थ्यांना कायदेशीर मदत देण्यासाठी वकिलांची टीम उभी करणार आहोत. गुन्हे दाखल झाले किंवा अटक झाली तरी आंदोलन सुरू असणार आहे. हक्कांसाठी शांततेत आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दहशतवादी किंवा नक्षलवादी असल्याप्रमाणे वागणूक दिली जात आहे. आंदोलनाच्या परवानगीसाठी दिलेल्या अर्जाकडे पोलीस दुर्लक्ष करत असून नागरिकांना आणि वाहतुकीला कमीत कमी त्रास व्हावा म्हणून एस. एम. जोशी मार्गावर आंदोलन करत आहे. विद्यार्थ्यांवरील कथित अन्याय आणि पोलिसांच्या कारवाईविरोधात न्यायालयात भूमिका मांडणार आहे. दिल्लीला जाऊ न शकणाऱ्या तरुणांनी पुण्यात येऊन एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा द्यावा असं आवाहन यावेळी त्यांनी केलं.
याबाबत कायदेतज्ञ असीम सरोदे म्हणाले, की जे लोक प्रत्यक्ष आंदोलनाच्या ठिकाणी हजर नव्हते, अशांची नावंही एफआयआरमध्ये नोंदवण्यात आलीत. आंदोलनात सहभागी नसलेल्यांची नावं गोवून विद्यार्थ्यांचे गुन्हेगारीकरण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. आंदोलकांनी दगड गोळा केले किंवा त्यांचा अस्त्रासारखा वापर केला, असे खोटे, तथ्यहीन आरोप लावले गेले आहेत. प्रत्यक्षात एकाही विद्यार्थ्याने दगड उचललेला नाही. दाखल केलेली सर्व कलमे 6 महिने ते 2 वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची असून पूर्णपणे जामीनपात्र आहेत. गरज पडल्यास न्यायालयात जाऊन तत्काळ जामीन मिळवला जाऊ शकतो. विद्यार्थ्यांची हिंमत तोडण्यासाठी आणि राजकीय दबावाखाली आंदोलन मोडून काढण्यासाठी पोलिसांनी ही बनावट एफआयआर तयार केलं असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
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