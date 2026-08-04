पोलीस भरतीत अपयश, बँकेत केली नोकरी, ओलासाठी चालवली गाडी; आता व्यवसायातून सचिन घुले यांची करोडो रुपयांची उलाढाल
स्पर्धा परीक्षांमध्ये अपयश आलेल्या शेतकरी पुत्रानं पुण्यात येवून जिद्द, मेहनत आणि चिकाटीच्या जोरावर व्यवसाय सुरू केला. आज हा उद्योग राज्यभरात पसरलाय. वाचा स्पेशल रिपोर्ट...
Published : August 4, 2026 at 8:00 PM IST
By : Raju Varabhuvan
पिंपरी-चिंचवड : स्पर्धा परीक्षांमध्ये अपयश आलं की अनेक तरुण नैराश्याच्या गर्तेत जातात. काही जण स्वतःवरील विश्वास गमावून बसतात, तर काही चुकीची पावलं उचलतात. मात्र, बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यातील सचिन घुले यांनी अपयशाला शरण न जाता त्यालाच यशाची शिडी बनवत स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण केलंय. आज पिंपरी-चिंचवड शहरात मालवाहतूक गाड्यांच्या बॉडी (साचे) तयार करण्याचा त्यांचा व्यवसाय राज्यभरात ओळखला जातो. दरमहा शंभर ते दीडशे गाड्यांच्या बॉडी तयार करण्याचं काम त्यांच्या 'ओम साई इंजिनिअर्स' या उद्योगातून केलं जातंय.
UPSC, MPSC मध्ये अपयशी - शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या सचिन घुले यांचं बालपण अत्यंत साध्या परिस्थितीत गेलं. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी UPSC, MPSC तसंच पोलीस भरतीच्या परीक्षांसाठी प्रयत्न केले. अनेक परीक्षा दिल्या, मेहनत घेतली; मात्र काही गुणांच्या फरकामुळं यशानं हुलकावणी दिली. अनेकांसाठी हा प्रवास इथंच थांबला असता, पण सचिन घुले यांनी अपयशाला शेवट न मानता नव्या सुरुवातीची संधी मानली.
मालवाहतूक गाड्यांच्या बॉडी तयार केल्या जातात - स्पर्धा परीक्षांनंतर त्यांनी बँकिंग क्षेत्रात नोकरी स्वीकारली. नोकरी करत असतानाच त्यांच्या मनात स्वतःचा व्यवसाय उभारण्याचं स्वप्न सतत आकार घेत होतं. नोकरीतून मिळणारा अनुभव, ग्राहकांशी होणारा संपर्क आणि बाजारपेठेची ओळख यांचा अभ्यास करत त्यांनी स्वतःचा उद्योग सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. मालवाहतूक गाड्यांच्या बॉडी तयार करण्याच्या फॅब्रिकेशन व्यवसायाची निवड त्यांनी केली. या क्षेत्राचा पूर्वानुभव नसतानाही त्यांनी अभ्यास, निरीक्षण आणि प्रत्यक्ष कामातून प्रत्येक गोष्ट शिकण्याचा निर्धार केला.
हळूहळू ग्राहकांचा विश्वास जिंकला - व्यवसायाच्या सुरुवातीचा काळ मात्र अत्यंत संघर्षमय होता. भांडवलाची कमतरता, कुशल कामगार मिळण्याची अडचण, ग्राहकांचा विश्वास संपादन करणं आणि बाजारात स्वतःची ओळख निर्माण करणं ही मोठी आव्हानं होती. नवीन उद्योजक असल्यानं अनेक ग्राहक काम देण्यासही कचरत होते. मात्र, सचिन घुले यांनी गुणवत्तेवर कधीही तडजोड केली नाही. प्रामाणिकपणा, वेळेचं नियोजन आणि दर्जेदार काम याच्या जोरावर त्यांनी हळूहळू ग्राहकांचा विश्वास जिंकला.
दरमहा शंभर ते दीडशे गाड्यांचं काम केलं जातं - आज त्यांचा हा छोटासा उद्योग मोठ्या उद्योगात परिवर्तित झालाय. महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांसह इतर राज्यांतूनही मालवाहतूक गाड्यांच्या बॉडी तयार करण्यासाठी ग्राहक त्यांच्या पिंपरी चिंचवडमधील कंपनीत येतात. दरमहा शंभर ते दीडशे गाड्यांचं काम पूर्ण केलं जातं. त्यांच्या उद्योगात आज ४० ते ५० कामगार कार्यरत असून, अनेक कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचं साधन या उद्योगातून निर्माण झालंय. वार्षिक करोडो रुपयांमध्ये त्यांच्या उद्योगाची उलाढाल आहे.
चूक ही पुढील यशाची शिकवण - यशाच्या प्रवासात अनेक कठीण प्रसंगही आले. सुरुवातीच्या काळात अनुभवाच्या अभावामुळं काही तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या. काही वेळा मटेरियलसंबंधी समस्या, तर काही वेळा शॉर्टसर्किटसारखे अनपेक्षित प्रकार घडले. प्रत्येक अडचणीतून धडा घेत त्यांनी कामाच्या पद्धतीत सुधारणा केली. प्रत्येक चूक ही पुढील यशाची शिकवण ठरली आणि त्यामुळंच आज त्यांचा उद्योग अधिक सक्षम आणि विश्वासार्ह बनला आहे.
सचिन घुले यांच्या मते, कोणताही उद्योग केवळ मालकामुळं मोठा होत नाही. त्या उद्योगामागं काम करणारे कामगार हेच खरी ताकद असतात. "आपल्या कामगारांना सन्मान दिलाच पाहिजे. ते आहेत म्हणूनच आपण मालक म्हणून उभे राहू शकतो. आपण कितीही मोठं झालो तरी आपण कुठून आलो आहोत हे कधी विसरू नये," असं ते आवर्जून सांगतात.
सचिन घुले यांचा प्रवास नवी दिशा देणारा - आज बेरोजगारीमुळं अनेक तरुण निराश झालेले दिसतात. स्पर्धा परीक्षांमध्ये अपयश आल्यावर आयुष्य संपल्याची भावना अनेकांच्या मनात निर्माण होते. अशा प्रत्येक तरुणाला सचिन घुले यांचा प्रवास नवी दिशा देणारा आहे. "शिक्षणात अपयश आलं म्हणून आयुष्य संपत नाही. ज्या क्षेत्रात आपल्याला कौशल्य आहे, त्या क्षेत्रात प्रामाणिकपणे काम करा. छोटा व्यवसाय असो किंवा मोठा, मेहनत आणि चिकाटी असेल तर यश निश्चित मिळते. अपयशाला घाबरू नका, कारण एक ना एक दिवस यश तुमच्या दारात नक्की येणार," असा प्रेरणादायी संदेश ते तरुणांना देतात.
तरुण स्वतःचं भविष्य घडवू शकतो - UPSC, MPSC सारख्या स्पर्धा परीक्षांतील अपयशानंतरही न खचता स्वतःचा उद्योग उभारून राज्यभर विश्वासार्ह नाव कमावणारे सचिन घुले हे आज हजारो तरुणांसाठी प्रेरणेचा दीप ठरले आहेत. नोकरीच्या प्रतीक्षेत आयुष्य घालवण्यापेक्षा स्वतःच्या कर्तृत्वावर रोजगार निर्माण करता येतो, हे त्यांनी कृतीतून सिद्ध करून दाखवलं. त्यामुळं बेरोजगारीला शरण न जाता जिद्द, मेहनत आणि आत्मविश्वासाच्या बळावर प्रत्येक तरुण स्वतःचं भविष्य घडवू शकतो, हा संदेश त्यांचा यशस्वी प्रवास देत आहे.
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