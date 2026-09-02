MPSC पेपर लीक प्रकरण : पुरावा नष्ट करण्यासाठी खाडीत फेकलेला लॅपटॉप जप्त; आरोपीच्या घरात सापडल्या आर्थिक नोंदी
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) औषध निरीक्षक परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणात पोलिसांनी खाडीत फेकलेला लॅपटॉप हस्तगत केला असून, एका आरोपीच्या घरातून आर्थिक व्यवहारांचे दस्तावेज जप्त केले आहेत.
Published : September 2, 2026 at 7:39 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या औषध निरीक्षक पदभरती परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणात काही महत्त्वाचे पुरावे तपास यंत्रणेच्या हाती लागले आहेत. या प्रकरणी नव्यानं अटक करण्यात आलेल्या ऋतुजा पाटीलसह पूर्वीच्या सहाही आरोपींना पुढील कोठडीसाठी (रिमांड) न्यायालयासमोर हजर करण्यात आलं होतं. पुढील तपासासाठी ऋतुजा पाटीलला पहिल्या रिमांडमध्ये 5 सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे, तर इतर सहा आरोपींना दुसऱ्या रिमांडमध्ये 7 सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
तपासात अनेक महत्त्वपूर्ण पुरावे, पोलिसांची कोर्टात माहिती
नंदुरबारहून अटक करण्यात आलेल्या ऋतुजा पाटीलचा मोबाईल अद्यापही सापडलेला नाही. याच मोबाईलमधून गौरव पाटील याला फुटलेला पेपर पाठवला गेला होता. हा मोबाईल गुन्ह्यातील मुख्य स्रोत असल्यानं तो हस्तगत करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. तसंच, आरोपींच्या चौकशीत आणि त्या आधारे केलेल्या तपासात आणखी काही मोठे खुलासे झाले आहेत. या प्रकरणातील एक आरोपी असलेला एमपीएससीचा (MPSC) अधिकारी विश्वेश्वर नखाते यानं या गुन्ह्यात वापरलेला लॅपटॉप खाडीत फेकला आहे.
पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशानेच आरोपींनी लॅपटॉप खाडीत फेकला होता. पोलिसांनी खाडीतून हा लॅपटॉप शोधून काढला असून त्यातील डेटा रिकव्हर करण्याचं प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी न्यायालयाला दिली. 'कौटिल्य क्लासेस'चा संचालक आणि आरोपी प्रवीण पाटील याच्या घरातून आर्थिक नोंदींचे काही दस्तावेज सापडले आहेत. तसंच सध्या तपास प्रगतीपथावर असून, इतर आरोपींची आणि ऋतुजा पाटीलची समोरासमोर चौकशी करणं अत्यंत गरजेचं असल्याचं पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितलं. आरोपी तपासात सहकार्य करत नसून विचारलेल्या प्रश्नांची उडवाउडवीची उत्तरं देत आहेत, अशी माहिती पोलिसांनी या वेळी न्यायालयात दिली आणि सर्व आरोपींसाठी सात दिवसांची पोलीस कोठडी मागितली होती. याची नोंद घेत न्यायालयानं ऋतुजा पाटीलला पहिल्या रिमांडमध्ये 5 सप्टेंबरपर्यंत, तर इतर सहा आरोपींना दुसऱ्या रिमांडमध्ये 7 सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
काय आहे प्रकरण?
या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि नंदुरबार येथील जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक अमृत पाटील याला यापूर्वी राज्यस्तरीय 'उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कारानं' सन्मानित करण्यात आलेलं आहे. मात्र, आपल्या मुलीच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी त्यानं एमपीएससीच्या (MPSC) तीन अधिकाऱ्यांशी संगनमतानं तब्बल 12 लाख रुपयांत पेपर खरेदी केला होता. त्यापैकी ५ लाख रुपये त्यानं या अधिकाऱ्यांना दिले होते. अमृत पाटील यानं 'कौटिल्य अकादमी'चा प्रवीण पाटील याच्या साथीनं २२ मार्चच्या परीक्षेच्या दोन दिवस आधी आपली मुलगी ऋतुजा पाटील हिच्यासाठी ही प्रश्नपत्रिका मिळवली होती. ऋतुजानं फुटलेला हा पेपर तिचा मित्र (बॉयफ्रेंड) गौरव पाटील उर्फ लोकेश यालाही दिला. निकाल जाहीर झाल्यावर ऋतुजा उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण झाली, मात्र गौरव पाटील अपात्र ठरला. यावरून दोघांमध्ये वादही झाला.
ऋतुजा आता अधिकारी होऊन आयुष्यात पुढे निघून जाईल या भीतीनं, तसंच लग्नाला नकार दिल्याच्या रागातून गौरवनं थेट एमपीएससीकडे (MPSC) या पेपरफुटीची तक्रार दिली. मात्र, प्रकरण अंगाशी येतेय हे लक्षात येताच तक्रार दाखल केल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी गौरवनं खोटी तक्रार दिल्याचा बनाव करत, दिलेली तक्रार मागे घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तोपर्यंत बराच उशीर झाला होता. पोलिसांनी या प्रकरणात तक्रारदार गौरव पाटील आणि संबंधित शिक्षकासह एकूण 6 जणांना अटक केली आहे. मुंबई गुन्हे शाखेनं या प्रकरणात मोठी मोहीम राबवत, एमपीएससीचे अप्पर सचिव अभिजीत लेंडवे यांनाही अटक केली आहे. यासह एमपीएससीच्या दोन सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांनाही अटक करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये सहायक कक्ष अधिकारी गोपाळ मराठे आणि विश्वेश्वर नखाते यांचा समावेश आहे. तसंच परीक्षार्थी ऋतुजा पाटील, तिचे वडील अमृत पाटील आणि पेपरफुटीतील सूत्रधार प्रवीण पाटील यांनाही अटक करण्यात आली आहे.
MPSC परीक्षा नव्यानं होणार
अन्न व औषध प्रशासनातील औषध निरीक्षक, गट-ब पदासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) घेण्यात आलेली संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय प्रशासनानं घेतला आहे. 22 मार्च 2026 च्या परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारीनंतर, मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या प्राथमिक चौकशीत एका उमेदवाराला पेपर आधीच मिळाल्याचं निष्पन्न झालं आहे. त्यामुळे आयोगानं ही भरती प्रक्रिया रद्द केली असून, आता फेरपरीक्षा घेण्यात येणार आहे. संबंधित उमेदवारांना पुन्हा अर्ज करण्याची गरज नसून, फेरपरीक्षेसाठी कोणतंही अतिरिक्त शुल्क आकारलं जाणार नाही. फेरपरीक्षेची तारीख स्वतंत्र प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे जाहीर केली जाईल, असं प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आलं आहे.
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