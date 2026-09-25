MPSC पेपरफुटी प्रकरणी आणखीन चौघांना अटक, मुंबई गुन्हे शाखेची मोठी कारवाई
एमपीएससीच्या औषध निरीक्षक पेपरफुटी प्रकरणी मोठी अपडेट समोर आली आहे. या प्रकरणी आणखीन चार आरोपींना मुंबई गुन्हे शाखेने अटक केली आहे.
Published : September 25, 2026 at 11:04 AM IST
मुंबई - एमपीएससीच्या औषध निरीक्षक पेपरफुटी प्रकरणी मोठी अपडेट समोर आली आहे. या प्रकरणी आणखीन चार आरोपींना मुंबई गुन्हे शाखेने अटक केली आहे. अटक करण्यात आलेल्या एकूण आरोपींची संख्या 11 वर पोहचली आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या औषध निरीक्षक पेपरफुटी प्रकरणी दोन उमेदवारांसह दोन मध्यस्थांना अटक करण्यात आली आहे. उमेदवार साजिद संदे यास सांगली येथून तर विजय किंगर यास बुलढाणा येथून अटक केली आहे. मध्यस्थांची भूमिका बजावणाऱ्या संदीप खलाटे आणि भैरवनाथ कदम यांना नवी मुंबई येथून अटक केली आहे.
विशेष तपास पथकाची कारवाई - याआधी अवर सचिव अभिजीत लेंडवे, गोपनीय कक्षात काम करणारा सहाय्यक कक्ष अधिकारी विश्वेश्वर नकाते, सहाय्यक कक्ष अधिकारी गोपाळ मराठे, कोटीलीय अकॅडमीचे संचालक प्रविण पाटील यांच्यासह मध्यस्थ अमृत पाटील, लोकेश उर्फ गौरव पाटील आणि उमेदवार ऋतुजा पाटील यांना अटक झाली होती.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या वतीने औषध निरीक्षक, गट-ब, अन्न व औषध प्रशासन या संवर्गातील एकूण 154 पदांकरीता 22 मार्च 2026 रोजी महाराष्ट्रातील 6 परीक्षा केंद्रावर परीक्षा घेण्यात आली होती.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेच्या गोपनीयतेचा व निष्पक्षतेचा भंग करून, लोकसेवक म्हणून सोपविण्यात आलेल्या शासकीय कर्तव्याचा गैरवापर करण्यात आल्याचे तसेच आर्थिक फायद्यासाठी प्रश्नसंचांची अनधिकृत देवाणघेवाण करण्यात आल्याचे तपासात निष्पन्न झाल्यानंतर त्या अनुषंगाने गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.