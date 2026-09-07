MPSC पेपरफुटी प्रकरण: आरोपींची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी; आठव्या आरोपीचा शोध सुरू
ऋतुजा आणि गौरवमध्ये झालेल्या 270 पानी संभाषणात मयुरचा उल्लेख आहे. त्याच्यासोबत मोठे आर्थिक व्यवहार झाल्याचे पुरावे उपलब्ध झाल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे.
Published : September 7, 2026 at 6:06 PM IST
मुंबई : MPSC पेपर लीक प्रकरणात आरोपी असलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांसह इतरांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली. या प्रकरणी अटक केलेल्या सर्व आरोपींना सोमवारी मुंबई सत्र न्यायालयात रिमांडकरता हजर करण्यात आलं होतं. पोलिसांनी कोठडी वाढवून न मागितल्यामुळे कोर्टानं या सर्वांची रवानगी 14 दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत केली. मुंबई गुन्हे शाखेनं याप्रकरणात मोठी मोहीम राबवत, एमपीएससीचे अप्पर सचिव अभिजीत लेंडवे यांच्यासह एमपीसीच्या दोन सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांनाही अटक केली. यात सहायक कक्ष अधिकारी गोपाळ मराठे आणि विश्वेवर नखाते यांचादेखील समावेश आहे. तसेच परीक्षार्थी ऋतुजा पाटील, तिचे वडील अमृत पाटील आणि पेपरफुटीतला सूत्रधार प्रवीण पाटील यालाही अटक करण्यात आली.
आठव्या आरोपीला अटक कधी? : MPSC पेपर लीक प्रकरणातील आठवा आरोपी मयुर ठाकरे हा अद्यापही फरार असून पोलीस त्याच्या मागावर आहेत. हे प्रकरण उघडकीस आल्यापासून मयुर ठाकरे हा फरार आहे. मात्र पोलिसांना त्याचा थांगपत्ता लागला नाही. मयुर ठाकरेचा या पेपरफुटी प्रकरणात महत्वाचा सहभाग असून त्यानंच अमृत पाटील आणि प्रवीण पाटील यांची ओळख करून दिली होती. या पेपर फुटीसाठी मयुर ठाकरेनंच मध्यस्ती केली होती, असा आरोप मुंबई पोलिसांनी मयुर ठाकरे याच्यावर लावला. पोलिसांचं विशेष पथक त्याच्या मागावर असून त्याला लवकरच अटक होईल, असं पोलिसांकडून कोर्टात स्पष्ट करण्यात आलं. ऋतुजा आणि गौरवमध्ये झालेल्या 270 पानी संभाषणात मयुरचा उल्लेख आहे. तसेच त्याच्यासोबत आर्थिक व्यवहार झाल्याचंही यातून समोर आलं.
काय आहे प्रकरण : या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि नंदुरबार येथील जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक अमृत पाटील यांना यापूर्वी राज्यस्तरीय 'उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कारा'नं सन्मानित करण्यात आलेलं आहे. मात्र आपल्या मुलीच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी त्यांनी एमपीएससीच्या तीन अधिकाऱ्यांशी संगनमतानं तब्बल 12 लाख रुपयांत MPSC चा पेपर खरेदीचा केला, यातील 5 लाख रुपये त्यांनी या अधिकाऱ्यांना दिले. अमृत पाटील यांनी 'कौटिल्य अकादमी'च्या प्रवीण पाटील या व्यक्तीच्या साथीनं 22 मार्चच्या परीक्षेच्या दोन दिवस आधी आपली मुलगी ऋतुजा पाटीलसाठी ही प्रश्नपत्रिका मिळवली. ऋतुजानं फुटलेला हा पेपर आपला बॉयफ्रेंड गौरव पाटील उर्फ लोकेश यालाही दिला. निकाल जाहीर झाल्यावर ऋतुजा उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण झाली, मात्र गौरव पाटील अपात्र ठरला. यावरून दोघांमध्ये वादही झाला. ऋतुजा आता अधिकारी होऊन आयुष्यात पुढं निघून जाईल या भीतीनं, तसेच लग्नाला नकार दिल्याच्या रागातून गौरवनं थेट एमपीएससीकडं या पेपरफुटीची तक्रार दिली. मात्र प्रकरण अंगाशी येतंय हे लक्षात येताच तक्रार दाखल केल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी गौरवनं खोटी तक्रार दिल्याचं भासवत दिलेली तक्रार मागे घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तोपर्यंत बराच उशीर झालेला होता. पोलिसांनी या प्रकरणात आत्तापर्यंत एकूण सातजणांना अटक केलीय.
MPSC परिक्षा नव्यानं होणार : अन्न व औषध प्रशासनातील औषध निरीक्षक, गट-ब पदासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेली संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय प्रशासनानं घेतलाय. 22 मार्च 2026 च्या परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारीनंतर मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या प्राथमिक चौकशीत एका उमेदवाराला पेपर आधीच मिळाल्याचं निष्पन्न झालं. त्यामुळे, आयोगानं ही भरती प्रक्रिया रद्द केली असून आता फेरपरीक्षा घेण्यात येणार आहे. संबंधित उमेदवारांना पुन्हा अर्ज करण्याची गरज नसून फेरपरीक्षेसाठी कोणतंही अतिरिक्त शुल्क आकारलं जाणार नाही. फेरपरीक्षेची तारीख स्वतंत्र प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे जाहीर केली जाईल, असं प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आलं आहे.
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