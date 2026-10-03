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...तर प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीचं काय? MPSC घोटाळ्याविरोधात नागपुरात विद्यार्थ्यांचा संताप

एमपीएससी परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी आणि सततच्या गैरप्रकारांमुळे विद्यार्थ्यांचा संताप अनावर झाला असून, नागपुरात स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी भव्य आक्रोश मोर्चा काढला आहे.

Students' protest in Nagpur against the MPSC scam.
MPSC घोटाळ्याविरोधात नागपुरात विद्यार्थ्यांचं आंदोलन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 3, 2026 at 3:48 PM IST

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नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षा प्रक्रियेतील कथित पेपरफुटी आणि सततच्या गैरप्रकारांच्या मुद्द्यावरून विद्यार्थ्यांचा संताप पुन्हा एकदा रस्त्यावर आला आहे. नागपुरात मोठ्या संख्येनं स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी आक्रोश मोर्चा काढत परीक्षा प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. एमपीएससीचे अध्यक्ष आणि सचिव यांनी तातडीनं राजीनामा द्यावा, तसंच आयोगाच्या संपूर्ण परीक्षा प्रक्रियेचं स्वतंत्र आणि सखोल ऑडिट करण्यात यावं, अशी प्रमुख मागणी विद्यार्थ्यांनी केली.

MPSC घोटाळ्याविरोधात नागपुरात विद्यार्थ्यांचं आंदोलन (ETV Bharat)

अन्न व औषध प्रशासन विभागातील औषध निरीक्षक, गट-ब पदाच्या भरती परीक्षेतील कथित पेपरफुटीच्या प्रकरणामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मोठी नाराजी निर्माण झाली आहे. परीक्षा प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याचा संशय निर्माण झाल्यास प्रामाणिकपणे तयारी करणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर पाणी पडतं, असं आंदोलक विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे.

वर्षानुवर्षांच्या मेहनतीवर प्रश्नचिन्ह

एमपीएससीच्या माध्यमातून सरकारी सेवेत जाण्याचं स्वप्न पाहणारे हजारो विद्यार्थी अनेक वर्षे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात. ग्रामीण भागातून शहरांमध्ये येऊन विद्यार्थी अभ्यास करतात. आर्थिक परिस्थिती प्रतिकूल असतानाही क्लासेस, पुस्तके, वसतिगृह आणि इतर शैक्षणिक खर्चासाठी कुटुंबाकडून पैसे उभे केले जातात. दिवस-रात्र अभ्यास करून परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक संधी महत्त्वाची असते. मात्र, एमपीएससी परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेबाबत किंवा संपूर्ण परीक्षा प्रक्रियेबाबतच संशय निर्माण झाला, तर प्रामाणिकपणे परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीचं काय, असा सवाल आंदोलकांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे केवळ एका परीक्षेची चौकशी करून हा प्रश्न सुटणार नसून, एमपीएससीच्या संपूर्ण कार्यपद्धतीची तपासणी करण्याची आवश्यकता असल्याचं विद्यार्थ्यांनी सांगितलं.

अध्यक्ष आणि सचिवांच्या राजीनाम्याची मागणी

पेपरफुटीच्या प्रकरणामुळे एमपीएससीवरील विद्यार्थ्यांचा विश्वास कमी झाल्याचा दावा आंदोलकांनी केला. त्यामुळे आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या जागी स्वच्छ प्रतिमेच्या आणि सक्षम अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी करण्यात आली. विद्यार्थ्यांनी केवळ सध्याच्या प्रकरणापुरती चौकशी न करता, यापूर्वी झालेल्या परीक्षांमध्येही काही गैरप्रकार झाले आहेत का, याची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

एमपीएससीच्या परीक्षा प्रक्रियेचे स्वतंत्र ऑडिट करण्याची मागणी

परीक्षा प्रश्नपत्रिकेची निर्मिती, छपाई, साठवणूक, वाहतूक आणि परीक्षा केंद्रांपर्यंतचे वितरण या संपूर्ण प्रक्रियेत गोपनीयता कशी राखली जाते, याची तपासणी करावी, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. त्याचबरोबर परीक्षा केंद्रांवरील व्यवस्था, उत्तरपत्रिकांची तपासणी, निकाल प्रक्रिया आणि इतर प्रशासकीय बाबींचेही स्वतंत्र ऑडिट करण्यात यावं, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. विद्यार्थ्यांच्या मते, परीक्षा प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्प्यावर पारदर्शकता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित केल्याशिवाय उमेदवारांचा आयोगावरील विश्वास पुन्हा निर्माण होणं कठीण आहे.

प्राथमिक अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी

कथित पेपरफुटी प्रकरणाच्या तपासासंदर्भात मुंबई क्राईम ब्रँचकडून एमपीएससीला देण्यात आलेला प्राथमिक चौकशी अहवाल सार्वजनिक करावा, अशी मागणीही विद्यार्थ्यांनी केली आहे. या प्रकरणातील तपासाची वस्तुस्थिती विद्यार्थ्यांसमोर स्पष्ट करण्यात यावी, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली.

संशयित उमेदवारांचे संपर्क तपासण्याची मागणी

कथित गैरप्रकारातील संबंधित व्यक्तींच्या संपर्कात असलेल्या आणि त्यांच्या माध्यमातून निवड झाल्याचा संशय असलेल्या उमेदवारांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. संबंधित व्यक्तींचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड (CDR) तपासून या प्रकरणातील संभाव्य संपर्क आणि साखळीचा शोध घ्यावा, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली. तसेच प्रवीण पाटील आणि मयूर ठाकरे यांच्याव्यतिरिक्त या प्रकरणात आणखी एजंट किंवा मध्यस्थ सहभागी आहेत का, याचीही सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली.

इतर परीक्षांबाबतच्या शंकांचीही चौकशी करण्याची मागणी

एमपीएससीच्या इतर परीक्षांच्या निकालांबाबत विद्यार्थ्यांनी यापूर्वी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांचीही दखल घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. विशेषतः राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2025 आणि कृषी सेवा परीक्षेतील वर्णनात्मक (Descriptive) पेपर तपासणीमध्ये कथित चुका झाल्या असतील, तर त्याची स्वतंत्र चौकशी करून त्यामागील कारणं स्पष्ट करावीत, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली.

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