''फडणवीसांशी संबंध म्हणून MPSC अध्यक्षांवर कारवाई नाही?'', अभिजीत दिपकेंचा गंभीर आरोप
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील (MPSC) कथित गैरव्यवहार आणि पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर, 'कॉक्रोच जनता पार्टी'चे प्रमुख अभिजित दिपके यांनी नागपुरात विद्यार्थ्यांची भेट घेतली.
Published : September 17, 2026 at 2:26 PM IST
नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे (MPSC) अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या कारभाराविरोधात विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड रोष आहे. भीमनवार यांनी राजीनामा द्यावा, ही मागणी जोर धरत असतानाच 'कॉक्रोच जनता पार्टी'चे प्रमुख अभिजीत दिपके यांनी आज नागपुरात एमपीएससी विद्यार्थ्यांची भेट घेतली. यावेळी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना त्यांनी सोशल मीडियावर भीमनवार यांच्याविरोधात एक मोहीम (कॅम्पेन) राबवण्याचा सल्ला दिला; तसेच विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांनी एकत्र येऊन आंदोलन करण्याचं आवाहनही त्यांनी केलं.
एमपीएससी परीक्षेत झालेला कथित गैरप्रकार, परीक्षा प्रक्रियेबाबत निर्माण झालेले प्रश्न, तसेच अन्य सरकारी यंत्रणांमधील कथित भ्रष्टाचाराचा उल्लेख करत दिपके यांनी प्रश्न उपस्थित केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी भीमनवार यांचे निकटचे संबंध असल्याचा दावा करत, “त्यामुळेच त्यांच्या राजीनाम्यावर कारवाई होत नाही का?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
समाज माध्यमांवर सक्रिय व्हा : दिपके
भीमनवार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सोशल मीडियावर मोहीम राबवण्याचं आवाहनही दिपके यांनी विद्यार्थ्यांना केलं. “भीमनवार हे राजीनामा का देत नाहीत?” या आशयाचा व्हिडिओ तयार करून तो सोशल मीडियावर व्हायरल करा, असं आवाहन अभिजीत दिपके यांनी केलं; तसंच विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी आंदोलन करण्याऐवजी राज्यभरातील विद्यार्थ्यांनी एकत्र येत एकाच ठिकाणी आंदोलन करण्याची भूमिका घ्यावी, असं दिपके म्हणाले. नागपूर, अमरावती व छत्रपती संभाजीनगर यांपैकी कुठेही आंदोलन करायचं, हा निर्णय विद्यार्थ्यांनी एकत्रितपणे घ्यावा, असं आवाहन त्यांनी केलं. आंदोलनासाठी विद्यार्थ्यांनी आपापसांत संपर्क वाढवून एकजूट दाखवावी. आंदोलन विद्यार्थ्यांचं असून त्याचं नेतृत्वही विद्यार्थ्यांनीच करावं, असं त्यांनी सांगितलं. आपण विद्यार्थ्यांना आंदोलनात साथ देऊ, मात्र विद्यार्थ्यांनी संघटित होणं आवश्यक असल्याचंही दिपके म्हणाले. जंतरमंतरवरील आंदोलनाचा संदर्भ देत दिपके यांनी यापूर्वी आंदोलनातून दबाव निर्माण झाल्याचा दावा केला. सरकारकडून सहज राजीनामा घेतला जाणार नाही, त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाची तयारी ठेवावी, असं ते म्हणाले.
‘एकजूट दाखवली तर...'
एमपीएससी विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी असली, तरी त्यांच्यात एकजूट नसल्याचं अभिजीत दिपके यांनी सांगितलं. “तुम्ही सगळे एकत्र आलात तर मागणीचा दबाव वाढेल”, असा दावा त्यांनी केला. आगामी काळात राज्यभरातील विद्यार्थ्यांनी एकमेकांशी संपर्क साधून आंदोलनाची दिशा ठरवावी, असं आवाहनही त्यांनी केलं. दरम्यान, एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत विद्यार्थ्यांनी घोषणाबाजी केली.
आदिवासी विद्यार्थ्यांसोबत साधला संवाद
तत्पूर्वी, अभिजीत दिपके यांनी आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि वसतिगृहातील समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी त्यांच्याशी संवाद साधला. यावेळी विद्यार्थ्यांनी आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांमधील विविध समस्यांचा पाढा दिपके यांच्यासमोर मांडला. विद्यार्थ्यांनी आश्रमशाळांमधील कथित लैंगिक छळाच्या घटनांबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. लैंगिक शोषणाचा मुद्दा अत्यंत संवेदनशील असून, त्यावर चर्चा होणं आणि अशा समस्या समोर येणं आवश्यक असल्याचं दिपके यांनी सांगितलं. विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या प्रश्नांचा अभ्यास करून त्यावर आगामी काळात काम करण्याचं आश्वासनही त्यांनी दिलं. यावेळी एका विद्यार्थिनीनं, वसतिगृहातून सुट्टीवरून परतल्यानंतर गरज नसतानाही वैद्यकीय चाचण्या (गर्भधारणा चाचणी) केल्या जात असल्याचा गंभीर प्रश्न उपस्थित केला. वसतिगृहातील स्वच्छतागृहे आणि अन्य सुविधांबाबतही विद्यार्थिनींनी समस्या मांडल्या. या तक्रारी एकत्रितपणे समोर आणण्यासाठी विद्यार्थिनींचा एक स्वतंत्र व्हॉट्सअॅप ग्रुप तयार करण्याचा सल्ला दिपके यांनी दिला.
‘आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष द्या’
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या समस्या समाजाच्या मुख्य प्रवाहापर्यंत पोहोचविण्याची गरज असल्याचं दिपके म्हणाले. शहरांमध्ये उपलब्ध असलेल्या अनेक सुविधा ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना मिळत नसल्याचा दावा त्यांनी केला. “आदिवासी म्हटलं की त्यांच्या प्रश्नांकडे पुरेसं लक्ष दिलं जात नाही; त्यांच्या समस्या जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवाव्या लागतील”, असं दिपके यांनी सांगितलं. विद्यार्थ्यांनी स्वतःच्या प्रश्नांसाठी संघटित होऊन आवाज उठवावा आणि आंदोलनासाठी केवळ एखाद्या एकाच व्यक्तीला चेहरा न बनवता, विद्यार्थ्यांमधूनच नवी नेतृत्वं पुढे यावीत, असंही त्यांनी सांगितलं.
‘मी समाजसेवक नाही, तुमच्यासारखाच आंदोलन करणारा’
विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना दिपके यांनी स्वतःची भूमिका स्पष्ट केली. “मी मोठा समाजसेवक नाही. 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या माध्यमातून तुमच्यासारखाच आंदोलन करणारा कार्यकर्ता आहे. त्यामुळे माझ्याकडून खूप अपेक्षा करू नका”, असं ते म्हणाले. ''विद्यार्थ्यांच्या समस्या समजून घेण्यासाठी आपण अभ्यास करू आणि त्यांचे प्रश्न अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचं काम करू'', असंही त्यांनी सांगितलं.
हेही वाचा -
'मी मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देत आहे'; अभिजीत दिपकेंनी बालाघाटमधील मुलांच्या मृत्यूप्रकरणी सरकारची उडविली खिल्ली