एमपीएससी विरोधात नागपुरात विद्यार्थ्यांचा आक्रोश; अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी
MPSC परीक्षेचा पेपर फुलटल्यानंतर विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड आक्रोश आहे. आज नागपुरात देखील आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी विद्यार्थ्यांनी आयोगाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा देण्याची मागणी केली.
Published : September 9, 2026 at 1:24 PM IST
नागपूर : राज्य लोकसेवा आयोग ( MPSC ) मार्फत घेण्यात आलेल्या परीक्षेचा पेपर फुलटल्यानंतर विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड आक्रोश आहे. संतापलेल्या विद्यार्थ्यांनी पुण्यानंतर आज नागपुरात देखील आक्रोश मोर्चा काढला. अन्न व औषध प्रशासन विभागातील औषध निरीक्षक, गट-ब पदाच्या भरती परीक्षेतील कथित पेपरफुटी प्रकरणामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. परीक्षांच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचा आरोप करत हजारो विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केलं.
विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक परीक्षा महत्त्वाची : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून सरकारी सेवेत जाण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक परीक्षा महत्त्वाची असते. त्यासाठी अनेक वर्षे तयारी करून विद्यार्थी परीक्षेला सामोरं जातात. मात्र पेपरफुटी किंवा परीक्षेतील गैरप्रकारांच्या आरोपांमुळे संपूर्ण भरती प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित होत असल्याचं विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे एखाद्या एका परीक्षेपुरती कारवाई न करता MPSC च्या परीक्षा प्रक्रियेतील गोपनीयता, पेपरनिर्मिती, प्रश्नपत्रिका वितरण, परीक्षा केंद्रांवरील व्यवस्था, पेपर तपासणी आणि निकाल प्रक्रिया यांचं स्वतंत्रपणे ऑडिट करावं, अशी मागणीही विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आली आहे. आजच्या मोर्चामुळे एमपीएससीच्या परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि विद्यार्थ्यांच्या विश्वासाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. आता आयोग आणि शासनाकडून विद्यार्थ्यांच्या या मागण्यांवर काय भूमिका घेतली जाते, याकडं स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी : पेपरफुटीच्या प्रकरणामुळे विद्यार्थ्यांचा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगावर विश्वास उरला नाही, असं विद्यार्थ्यांनी सांगितलं. आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार आणि सचिवांनी राजीनामा द्यावा तसेच त्यांच्या जागी स्वच्छ प्रतिमा, सक्षम अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी, ही प्रमुख मागणी करण्यात आली. विद्यार्थ्यांनी केवळ एका परीक्षेपुरती चौकशी न करता आयोगाच्या कार्यपद्धतीची आणि यापूर्वी घेण्यात आलेल्या परीक्षांचीही सखोल तपासणी करण्याची मागणी केली आहे.
या आहेत विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या : MPSC अध्यक्ष आणि सचिवांचा राजीनामा घ्यावा आणि त्यांच्या जागी स्वच्छ प्रतिमेच्या अधिकाऱ्यांची तत्काळ नियुक्ती करावी. गट-ब परीक्षेबाबत विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांवर आठ दिवसांत स्पष्टीकरण द्यावं आणि कथित गैरप्रकाराची सखोल चौकशी करावी. राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2025 आणि कृषिसेवा परीक्षेतील वर्णनात्मक पेपर तपासणीतील कथित चुका तपासून त्यामागील कारणांचा शोध घ्यावा. मुंबई क्राईम ब्रँचकडून MPSCला देण्यात आलेला प्राथमिक चौकशी अहवाल सार्वजनिक करावा. अटक करण्यात आलेल्या आरोपी सचिव अभिजीत लेंडवे यांच्या कार्यकाळात झालेल्या सर्व परीक्षांचं फॉरेन्सिक ऑडिट करावं. आरोपी अभिजीत लेंडवे, मराठे आणि नखाते यांच्या सेवाकाळाची तसेच पदोन्नतीच्या निकषांची सखोल चौकशी करावी. या तिन्ही आरोपींच्या संपर्कात असलेल्या आणि त्यांच्या संपर्कातून निवड झाल्याचा संशय असलेल्या उमेदवारांचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड (CDR) तपासावेत. प्रविण पाटील आणि मयुर ठाकरे यांच्या शिवाय इतर एजंट्सचा सहभाग आहे का, याची सखोल चौकशी करावी. आयोगाच्या इतर परीक्षांच्या निकालांबाबत विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या शंकांची दखल घेऊन स्वतंत्र चौकशी करावी.
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