"घरच्यांकडे कोणत्या तोंडानं पैसे मागू?", भीषण दुष्काळामुळे पुण्यात MPSC करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची काळजाला भिडणारी व्यथा!
महाराष्ट्रातील दुष्काळामुळे गावाकडे शेतकरी कुटुंबांची आर्थिक स्थिती खालावल्यानं, पुण्यात एमपीएससी करणाऱ्या त्यांच्या मुलांना घरून पैसे मिळणं अवघड झालंय, आढावा घेतलाय ईटीव्ही भारतचे सज्जाद सय्यद यांनी.
Published : October 9, 2026 at 2:14 PM IST
पुणे : राज्यात यंदा पावसाळ्यात कमी पाऊस झाल्यामुळे राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला असून, याचा सर्वाधिक फटका मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांना बसला आहे. एकीकडे दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचं झालेलं मोठं नुकसान, तर दुसरीकडे पुण्यात एमपीएससी (MPSC) करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं सुरू असलेलं आंदोलन; यामुळे शेतकऱ्यांसह विद्यार्थीही आर्थिक संकटात सापडले आहेत. मराठवाडा आणि विदर्भात मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं असल्यानं, पुण्यात एमपीएससी करणाऱ्या त्यांच्या मुलांनाही याचा तीव्र फटका बसला आहे. या परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांना आता एक वेळ जेवून, तर काही विद्यार्थ्यांना एकाच डब्यात दोन वेळचं जेवण मॅनेज करून दिवस काढावा लागत आहे.
राज्यातील मराठवाडा आणि विदर्भ या भागांना दुष्काळाचा मोठा फटका बसला असून शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. दुसरीकडे, या दुष्काळामुळे गावाकडून एमपीएससीचं (MPSC) शिक्षण घेण्यासाठी पुण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांनाही तीव्र झळ सोसावी लागत आहे. राज्यात एकीकडे दुष्काळी परिस्थिती, तर दुसरीकडे पेपरफुटीमुळे रखडलेल्या परीक्षा आणि यामुळे दिवसेंदिवस वाढत जाणारा खर्च; या दुहेरी संकटामुळे एमपीएससी करणारे विद्यार्थी आर्थिक विवंचनेत सापडले आहेत. विद्यार्थ्यांना अत्यंत बिकट परिस्थितीचा सामना करत आपला अभ्यास करावा लागत आहे.
या वेळी हिंगोलीचा कार्तिक काळे म्हणाला, "मी 2024 पासून पुण्यात एमपीएससीच्या तयारीसाठी आलो असून, गेल्या दोन वर्षांपासून इथे अभ्यास करत आहे. गावाकडे चार ते पाच एकर शेती आहे. पूर्वी दर महिन्याला घरून आठ ते दहा हजार रुपये येत होते, ज्यामध्ये मेस, रूमचे भाडे आणि क्लासची फी या सर्व महिन्याचं नियोजन असायचं. मात्र, यंदा दुष्काळ जाहीर झाल्यामुळे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडलं आहे. आधी दर महिन्याला 10 तारखेच्या आत पैसे यायचे, पण आता पैसे मिळण्यास प्रचंड उशीर होत असल्यानं महिन्याचं नियोजन करता येत नाही. पुण्यात राहणं आता कठीण झाले असून, दिवाळीनंतर गावाला जाऊनच अभ्यास करावा लागेल अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सध्या एक वेळ जेवून दिवस काढावा लागत आहे."
नांदेड जिल्ह्यातील सत्यनारायण या विद्यार्थ्यानं सांगितलं, "गेली चार वर्षे मी पुण्यात अभ्यास करत आहे. आमचा तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर झाल्यानं शेतीचं मोठं नुकसान झालं आहे. आज माझं वय 30 वर्षे झाले असून, नोकरी नसल्यानं लग्नही ठरत नाही. घरून कसेबसे 5 ते 6 हजार रुपये येतात. त्यामुळे पार्ट टाईम जॉब करून आम्हाला आमच्या गरजा पूर्ण कराव्या लागत आहेत."
पुणे शहरातील विविध भागांमध्ये एमपीएससी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. एका स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्याला महिन्याला किती खर्च येतो, याचा विचार केला तर साधारणतः मेससाठी 3500 रुपये, रूमच्या भाड्यापोटी 6000 रुपये, अभ्यासिकेसाठी (लॅब) 1500 रुपये आणि चहा-नाश्त्यासाठी 1500 रुपये लागतात. काही विद्यार्थ्यांना घरून 6 हजार, तर काहींना 10 हजार रुपये येतात. एकूणच, गेल्या चार ते पाच वर्षांचा विचार केला तर या मुलांना एमपीएससीच्या तयारीसाठी तब्बल पाच ते सहा लाख रुपये खर्च करावे लागतात. त्यातच परीक्षा वेळेवर न झाल्यास किंवा पेपरफुटीच्या घटना घडल्यास या मुलांना प्रचंड आर्थिक व मानसिक संकटाला सामोरं जावं लागत आहे.
या वेळी जालना जिल्ह्यातील विजय राठोड म्हणाला, "गेल्या पाच वर्षांपासून मी एमपीएससीची तयारी करत आहे. पुण्यासारख्या शहरात राहण्यासाठी आम्हाला महिन्याला 10 ते 12 हजार रुपये खर्च येतो. म्हणजेच वर्षाचा खर्च कमीत कमी एक ते दीड लाख रुपये होतो. अशा प्रकारे पाच वर्षांत साधारण 10 ते 12 लाख रुपयांपर्यंत खर्च झाला आहे. आम्ही रात्रंदिवस एक पोस्ट मिळेल हे स्वप्न पाहून अभ्यास करतो आणि परीक्षा देतो. मात्र, कुठेतरी बाहेरून पैसे देऊन एखादा विद्यार्थी थेट तात्पुरत्या निवड यादीत (प्रोव्हिजनल लिस्ट) येतो. यामुळे आता आमची अभ्यास करण्याची मानसिकता राहिलेली नाही. आज घरी पैसे मागू शकत नाही अशी स्थिती आहे. दुष्काळामुळे गावातील पीक जळालं असल्यानं घरच्यांकडे कोणत्या तोंडानं पैसे मागणार? म्हणूनच, सध्या एक वेळ देवस्थान ट्रस्टच्या अन्नछत्रात, तर एक वेळ मेसमध्ये जेवून दिवस काढावे लागत आहेत."
तर रमेश भोसले या विद्यार्थ्यानं सांगितलं, "मी गेल्या सात वर्षांपासून एमपीएससीची तयारी करत आहे. गावाकडे दुष्काळामुळे मोठं नुकसान झालं असल्यानं, मला इथे पुण्यात काम करूनच अभ्यास करावा लागत आहे." धाराशिव जिल्ह्यातील नितीन गाडवे यानं आपली व्यथा मांडताना सांगितलं, "आज दुष्काळामुळे गावात खूप मोठं नुकसान झालं आहे. त्यामुळे घरून जे पैसे येत होते, ते आता पूर्णपणे बंद झाले आहेत. सध्या मी आणि गावातील माझा मित्र, असे आम्ही दोघे जण एकाच मेसच्या डब्यात मिळून जेवत आहोत, अशी आमची बिकट स्थिती झाली आहे."
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