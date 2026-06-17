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खासदार वाकचौरे गद्दार! मतदारसंघात फिरू देणार नाही, संतप्त शिवसैनिकांचा इशारा

शिर्डीत अनेक ठिकाणी शिवसैनिकांनी एकत्र येत वाकचौरे यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली असून त्यांना गद्दार संबोधत मतदारसंघात फिरू देणार नसल्याचा इशारा दिला आहे.

संतप्त शिवसैनिकांचा इशारा
संतप्त शिवसैनिकांचा इशारा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 17, 2026 at 5:10 PM IST

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शिर्डी - केंद्रातील कथित ऑपरेशन टायगरच्या चर्चांनी राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडवून दिली असताना शिर्डी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्याविरोधात उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या शिवसैनिकांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. उद्धव ठाकरे गटातील सहा खासदारांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे स्वतंत्र गटाबाबत पत्र दिल्याच्या चर्चेनंतर शिर्डीचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांचं नाव समोर येताच शिवसैनिकांमध्ये तीव्र नाराजीची लाट उसळली आहे. अनेक ठिकाणी शिवसैनिकांनी एकत्र येत वाकचौरे यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली असून त्यांना गद्दार संबोधत मतदारसंघात फिरू देणार नसल्याचा इशारा दिला आहे.


भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्या राजकीय प्रवासाकडे पाहिले असता. त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीच्या सुरुवातीलाच शिवसेनेने त्यांच्यावर विश्वास दाखवत लोकसभेची उमेदवारी दिली होती. शिवसेनेच्या पाठबळावर ते खासदार म्हणून निवडून आले होते. मात्र त्यानंतर त्यांनी शिवसेनेची साथ सोडत काँग्रेस आणि भाजपा अशा पक्षांमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे त्यांच्या पक्षनिष्ठेबाबत सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिर्डीचे तत्कालीन खासदार सदाशिव लोखंडे यांच्याबाबत कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी असल्याची चर्चा होती. या परिस्थितीचा फायदा घेत भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी पुन्हा उद्धव ठाकरे यांची भेट घेत पक्षात पुनर्प्रवेश केला. त्यावेळी त्यांनी पक्ष नेतृत्वाची माफी मागून उमेदवारी मिळवली होती. मात्र त्यांच्या पुनर्प्रवेशाला अनेक जुन्या शिवसैनिकांनी तीव्र विरोध केला होता. वाकचौरे यांचा पूर्वीचा राजकीय इतिहास पाहता ते पुन्हा पक्षांतर करू शकतात असा इशाराही काही कार्यकर्त्यांनी पक्षश्रेष्ठींना दिला होता. तरीदेखील पक्ष आदेश मान्य करत शिवसैनिकांनी वैयक्तिक नाराजी बाजूला ठेवली. गावोगावी प्रचार करत, रात्रंदिवस मेहनत घेत त्यांनी वाकचौरे यांच्या विजयासाठी जीवाचे रान केले. त्याचे फळ म्हणून वाकचौरे यांना लोकसभेची निवडणूक जिंकता आली. मात्र आता पुन्हा एकदा त्यांनी उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडत शिंदे शिवसेनेत जाणार असल्याने शिवसैनिकांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे.

खासदार वाकचौरे
खासदार वाकचौरे (ETV Bharat)


उद्धव ठाकरे गटाचे जिल्हाध्यक्ष सचिन कोते यांच्यासह अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी वाकचौरे यांच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. पक्षाच्या विश्वासाला तडा देणाऱ्या नेत्यांना शिवसैनिक माफ करणार नाहीत असा इशारा त्यांनी दिला आहे. तसेच वाकचौरे यांनी मतदारसंघात येऊन जनतेचा सामना करावा अशी मागणीही करण्यात येत आहे. या संपूर्ण घडामोडींमुळे शिर्डी लोकसभा मतदारसंघातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.

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TAGGED:

MP WAKCHAURE
SHIV SAINIKS ISSUE WARNING
ऑपरेशन टायगर
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