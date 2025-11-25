ETV Bharat / state

महापालिका रुग्णालये जाणीवपूर्वक...; वर्षा गायकवाड यांची सांताक्रुझमधील देसाई रुग्णालयात अचानक भेट

खासदार वर्षा गायकवाड (Varsha Gaikwad) यांनी सांताक्रुझ येथील वी. एन. देसाई रुग्णालयाला अचानक भेट दिली.

November 25, 2025

मुंबई : महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये मूलभूत सुविधांचा मोठ्या प्रमाणात अभाव असल्यानं गरीब रुग्णांची मोठी पिळवणूक सुरू आहे. रुग्णालये मुद्दामच खराब स्थितीत ठेवून त्याकडं दुर्लक्ष केलं जातं आणि शेवटी ही रुग्णालये खासगीकरणाकडं वळवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा गंभीर आरोप खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केलाय. त्यांनी याबाबत मुंबईतील सर्व सरकारी रुग्णालयांच्या कामकाजाची संपूर्ण चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

डॉक्टर सेवा करत नाहीत, तर.... : खासदार वर्षा गायकवाड यांनी आज सांताक्रुझ येथील देसाई महापालिका रुग्णालयाला अचानक भेट दिली. त्यावेळी रुग्णालयातील परिस्थिती पाहून त्या म्हणाल्या, "इथे वातावरण बघून वाटतं की, डॉक्टर सेवा करत नाहीत, तर उपकार करत आहेत. गरीब रुग्ण येतात म्हणून त्यांच्यावर ओरडणे, आरोग्यसेवा वेळेत न देणे, बेड उपलब्ध असूनही पॅसेजमध्ये झोपायला लावणे हे अत्यंत लाजिरवाणं आहे,". गरीब आहेत म्हणून रुग्णांचा अपमान करणाऱ्या डॉक्टरवर कारवाई केली पाहिजे असंही वर्षा गायकवाड म्हणाल्या.



स्वच्छतागृह बंद : रुग्णालयातील अनेक खोल्या आणि स्वच्छतागृह जवळपास एक वर्ष बंद आहेत. छत गळत आहे, शौचालये तुंबलेली आहेत, पाण्याचा पुरवठा तुटपुंजा आहे. त्यामुळं रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईक, विशेषतः महिला या मोठ्या अडचणीला सामोरे जात आहेत. डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांच्या वागणुकीत सौजन्याचा पूर्ण अभाव असल्याचाही उल्लेख वर्षा गायकवाड यांनी केला.



रुग्णालयांची अवस्था अशी का? : मुंबई महानगरपालिकेकडे आरोग्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचे बजेट असताना, रुग्णालयांची अवस्था अशी का? हा पैसा नक्की कुठे जातो? आम्ही वारंवार तक्रार केली तरी काहीच सुधारणा होत नाही. प्रशासन पूर्णपणे निष्क्रिय असून जनतेची यातना सुरूच असल्याचा आरोप वर्षा गायकवाड यांना केला. तसंच महापालिका आयुक्तांनी स्वतः उपनगरीय रुग्णालयांना भेट देऊन वस्तुस्थितीचा आढावा घ्यावा आणि तातडीने उपाययोजना करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.

'ही' सरकारची जबाबदारी : "गरीब रुग्ण हे सरकारची जबाबदारी आहेत आणि त्यांना अपमानित करून उपचारास मुकण्याचा अधिकार कोणालाच नाही. रुग्णालयांची सध्याची दुर्दशा ही व्यवस्थेतील बेफिकीरीची पराकाष्ठा आहे. चौकशी होईपर्यंत आणि सुधारणा होईपर्यंत हा मुद्दा आम्ही सोडणार नाही," असा इशारा वर्ष गायकवाड यांनी दिला.

