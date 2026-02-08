खासदार उदयनराजे यंदा वाढदिवस साजरा करणार नाहीत, नेमकं कारण काय? भावनिक होत म्हणाले, 'कामाचा...'
खासदार उदयनराजे भोसले यांनी यंदा आपला वाढदिवस साजरा न करण्याचा निर्णय घेतला असून, कार्यकर्त्यांनी कोणतेही कार्यक्रम आयोजित करू नयेत, असं आवाहन केलं आहे.
Published : February 8, 2026 at 10:23 PM IST
सातारा - अजितदादांच्या अकाली निधनाच्या धक्क्यातून कोणीच सावरलं नसल्यानं खासदार उदयनराजे भोसले यांनी देखील आपला वाढदिवस साजरा न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसंच कार्यकर्त्यांनीही वाढदिवसाचे सोहळे आयोजित न करण्याचं आवाहन त्यांनी केलं आहे.
वाढदिवस साजरा न करण्याचा निर्णय - "अजितदादा म्हणजे 'कामाचा माणूस' आणि 'दिलदार नेते' होते. आमच्यात अनेकदा वैचारिक मतभेद झाले. परंतु, मनभेद कधीच नव्हते," असा खुलासा देखील उदयनराजेंनी केला. त्यांच्या अपघाती निधनामुळं संपूर्ण राज्यावर शोककळा आहे. या पार्श्वभूमीवर यंदा वाढदिवस साजरा न करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. २४ फेब्रुवारीला आपल्या वाढदिवसाचा कसलाही सोहळा आयोजित न करण्याचं आवाहन त्यांनी कार्यकर्त्यांना केलं.
अजितदादा म्हणजे 'कामाचा माणूस' - खासदार उदयनराजेंनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात अत्यंत भावूक शब्दांत आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. महाविद्यालयीन जीवनापासून अजितदादा आणि आमच्यात सुरू झालेल्या मैत्रीचे रूपांतर घट्ट ऋणानुबंधात झालं होतं. अजितदादा म्हणजे 'कामाचा माणूस' आणि 'दिलदार मनाचे नेतृत्व' होते. आमच्या मैत्रीत अनेकदा वैचारिक मतभेद झाले असले तरी मनभेद कधीच नव्हते आणि राज्याचं हीत, हेच दोघांचंही लक्ष्य होतं. दादांच्या जाण्यानं मनाला लागलेला चटका आणि झालेली घालमेल शब्दांत मांडणं कठीण असल्याचं उदयनराजेंनी म्हटलं आहे.
उदयनराजेंचं आवाहन - "अजितदादांच्या अकाली निधनासारख्या दुःखद प्रसंगामुळं सातारा जिल्हा आणि राज्यातील कार्यकर्त्यांनी वाढदिवसानिमित्त कोणत्याही कार्यक्रमांचं आयोजन करू नये," असं आवाहन उदयनराजेंनी केलं. "कोणाला सामाजिक उपक्रम करायचा असेल, तर त्यासाठी वाढदिवसाचं निमित्त साधू नये आणि त्याचा कोणताही गाजावाजा किंवा प्रसिद्धी करू नये," अशी कडक सूचनाही उदयनराजेंनी दिली आहे. "माझी ही आंतरिक तगमग आणि भावना समजून घ्यावी," असं आवाहन देखील त्यांनी केलं आहे.
