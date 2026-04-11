ETV Bharat / state

बारामतीत सुनेत्रा पवारांचा प्रचार करणार का? सुप्रिया सुळे थेट म्हणाल्या.....

बारामतीमध्ये पोटनिवडणूक होणारं असल्याचं चित्र आता स्पष्ट झालं आहे. यावर माध्यमांशी बोलताना खासदार सुप्रिया सुळेंनी प्रतिक्रिया दिली.

ज्योतिराव फुले यांना अभिवादन करताना सुप्रिया सुळे (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 11, 2026 at 2:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या निधनानंतर जाहीर झालेल्या बारामती पोटनिवडणुकीत काँग्रेसनं उमेदवार मागं घेतला. परंतु, अपक्ष उमेदवार रिंगणात असल्यानं ही निवडणूक होणार आहे. शनिवारी (दि. 11) महात्मा ज्योतिराव फुले जयंतीनिमित्त फुले वाड्याला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी भेट देत ज्योतिराव फुले यांना अभिवादन केलं. यावेळी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीबाबत प्रतिक्रिया दिली.

आमची कालही हीच भूमिका होती आणि आजही असेल : बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीत कुटुंब म्हणून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा प्रचार करणार का? या प्रश्नाचं उत्तर देताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या "बारामतीच्या प्रचारासाठीचा आम्हाला कोणतंही आमंत्रण आलेलं नाही. आम्ही आमच्या पक्षाची भूमिका आधीच स्पष्ट केली आहे. ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी आमच्या शुभेच्छा होत्या. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षानं पहिल्याच दिवशी पोटनिवडणूक बिनविरोध करा अशी भूमिका घेतली होती. दादांच्या दुःखातून अजूनही सावरलो नाही. आमची कालही हीच भूमिका होती आणि आजही असेल."

राज्यात मुलींच्या शिक्षणासाठी काम करावं : "महात्मा फुले यांना अभिवादन करण्यासाठी आलो आहोत. त्यांच्यासमोर नतमस्तक झाले. त्यांनी देशासाठी जे काम केलं त्यासाठी आपण भाग्यवान आहोत. द्विशताब्दी निमित्तानं माझी महाराष्ट्र सरकारला विनंती आहे की, संपूर्ण वर्ष सामाजिक परिवर्तनासाठी द्यावं. राज्यात महिला अत्याचारच्या घटना वाढत असून सामाजिक परिवर्तन हा उपक्रम राबवावा आणि मुलींच्या शिक्षणासाठी काम करावं. मागील अनेक वर्ष खानावडीच्या शाळेचं काम सुरू होतं. महाविकास आघाडीच्या सरकार काळात याची सुरुवात झाली. जिल्हा परिषदेच्या सीईओ ज्यांची पोस्टिंग आता नाशिकला आहे, आयुष प्रसाद यांच्या काळात त्यांच्या कामाची सुरुवात झाली. स्थानिक आणि शेतकऱ्यांच्या मुलांना शाळेतून शिक्षण द्यावं, असं सरकारला आवाहन आहे,' अशी प्रतिक्रिया खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिली.

...अशी होती स्थानिक नेत्यांची भावना : "निवडणूक बिनविरोध व्हावी याबाबत आम्हाला विचारण्यात आलं नव्हतं. राहुरीमध्ये निवडणूक झाली. त्यावेळी आम्ही तिथंला निर्णय स्थानिक नेत्यांवर सोडला होता. आपण सगळ्यांनी निवडणूक लढली पाहिजे अशी त्यांची भावना होती, असं म्हणत सुप्रिया सुळे यांनी राहुरी पोटनिवडणूकबाबत प्रतिक्रिया दिली.

सगळ्यांचे फोटो वापरले पाहिजेत : "बारामतीमधल्या पोटनिवडणुकीला आमचा बिनविरोधसाठी पाठिंबा होता आणि तसं मी सांगितलं होतं. काँग्रेसला सगळ्यांनी मिळून विनंती केली आणि बाकी पक्षातल्या लोकांनीही प्रेमाचं नातं जपलं. त्यामुळं मला मतदानाची वेळ येणार नाही असं वाटलं होतं. अपक्ष उमेदवारांचे अर्ज का मागे घेतले नाही, याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसला विचारावं लागेल. शरद पवारांचा फोटो बॅनरवर लावला होता. पण फोटो वापरायचे असतील तर सगळ्यांचे फोटो वापरले पाहिजेत," असं खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सांगितलं.

हा महाराष्ट्राला मोठा धक्का : अशोक खरात प्रकरणावर बोलताना, खरंतर ही भयानक गोष्ट असून माणुसकीला काळीमा फासणारी ही घटना आहे. हा महाराष्ट्राला मोठा धक्का आहे. या खरातनं आपली चेष्टा करून ठेवली आहे. दिल्लीतले लोक माझी चेष्टा करायला लागलेत. या सगळ्या घटनेबाबत आपण आत्मचिंतन केलं पाहिजे," असं म्हणत सुप्रिया सुळे यांनी भोंदूबाबा खरात प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली.

सीआयडी काय करतं आहे? : "अजित पवार यांच्या संदर्भात न्याय मिळवण्यासाठी रोहित पवार यांना देशात आणि राज्यात फिरावं लागत असेल तर हे वाईट आहे. अजित पवार हे राज्याचे उपमुख्यमंत्री होते. महाराष्ट्र सरकारनं अजित पवार यांना न्याय द्यायला हवा होता. पण त्यांना तो दिला नाही. तर कर्नाटक सरकारमधील काँग्रेसनं त्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केलाय. रोहित पवार जे मुद्दे महाराष्ट्रासमोर मांडत आहेत, त्याची देखील चौकशी व्हायला हवी. पण अजित पवार यांच्या अपघाताला अडीच महिने झाले तरी सीआयडी काय करतं आहे? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. विमानातील ब्लॅक बॉक्सचं काय झालं, ब्लॅक बॉक्स जळाला अशी अफवा आली. अजित पवारांचा फोन सापडतो मग ब्लॅक बॉक्स कसा जळतो. ज्याप्रमाणे दादांचे प्रश्न आहेत, त्याप्रमाणं बाकी मृत्यू झालेल्या कुटुंबीयांचीही आम्हाला काळजी आहे," अशी भावाना सुप्रिया सुळेंनी व्यक्त केली.

TAGGED:

सुप्रिया सुळे
MP SUPRIYA SULE
बारामती पोटनिवडणूक
अजित पवार
SUPRIYA SULE ON BARAMATI BYELECTION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.