वडील म्हणतात गडबड झाली, मुलगी म्हणते 'नितीश कुमार यांचा करिष्मा मान्यच करावा लागेल'
खासदार सुप्रिया सुळे यांनी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचं कौतुक केलं आहे. त्यामुळं विरोधकांच्याच वेगवेगळ्या भूमिका बिहार निकालाबाबत दिसून येत आहेत.
Published : November 17, 2025 at 1:24 PM IST
पुणे : बिहार विधानसभा निवडणूक निकालात 'एनडीए'ला एकतर्फी यश मिळालं असून, देशभरात या निवडणुकीची जोरदार चर्चा सुरू आहे. भाजपाचे नेते हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शाह यांचं कौतुक करत आहेत, तर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचाही जलवा निवडणूक निकालात पाहायला मिळाला. दरम्यान, या निकालावर विरोधी पक्षांनी टीका करत हा 'मॅनेज' निकाल असल्याचा आरोप सत्ताधारी पक्ष आणि निवडणूक आयोगावर केलाय. मात्र, दुसरीकडं विरोधी पक्षातीलच खासदार असलेल्या सुप्रिया सुळे यांनी निकालानंतर मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचं कौतुत केलं आहे.
नितीश कुमार यांचं कौतुक : बिहार निकालात लालू यादव यांच्या पक्षाची मतं कमी झाली नाहीत, तर भाजपाचीही मतं वाढली नाहीत. मात्र, निकालात मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचा करिष्मा दिसला आणि तो मान्यच करावा लागेल. तसंच ज्या काही आघाड्या झाल्या, त्यांना किती यश मिळालं असेल हे पाहावं लागेल. एनडीएनं बिहारची निवडणूक नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली लढल्यानं इतकं यश त्यांना मिळाल्याचं सांगत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी नितीश कुमार यांचं कौतुक केलं.
विरोधकांच्या वेगवेगळ्या भूमिका : बिहार निवडणुकीत महिलांच्या खात्यात दहा हजार रुपये टाकल्याच्या मुद्द्यावरून निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर गंभीर शंका उपस्थित होत असल्याची प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेस - शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केली. होती सरकारी निधी मतदानावर प्रभाव टाकण्यासाठी वापरला गेला असेल, तर यामुळं लोकशाहीवरील विश्वास ढासळण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. मात्र, दुसरीकडं त्यांचीच कन्या व खासदार सुप्रिया सुळे यांनी थेट मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचं कौतुक करत त्यांचा बिहारमध्ये करिष्मा असल्याचंही मान्य केलं. त्यामुळं विरोधी पक्षातीलच नेत्यांच्या वेगवेगळ्या भूमिका दिसून येत आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर द्यावं : मुंढवा येथील जमीन खरेदीबाबत सुळे यांना विचारलं असता त्या म्हणाल्या, "या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मुख्यमंत्र्यांनी दिली पाहिजेत. ती चौकशी मुख्यमंत्र्यांनी लावली आहे. त्यामुळं तेच सांगू शकतील. अंजली दमानिया वारंवार पर्दाफाश करत असतात. इमानदारीने त्या प्रयत्न करत असतात. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात त्या लढत असतात. त्यांचं कितीही कौतुक केलं तरी ते कमी आहे."
पुण्यातील स्थानिक नेत्यांवर टीका : "वारजे आणि नवले पूल परिसरामध्ये वाहतूक कोंडीची भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. नागरिक त्रस्त आहेत. वाहतुकीचं मॅनेजमेंट होताना दिसत नाही. पाणी, कचरा आणि वाहतूक कोंडीनं पुणेकर प्रचंड त्रस्त आहेत. आम्ही अनेक मार्ग सुचवले आहेत. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होत नाही हे दुर्दैव आहे," असं म्हणत सुप्रिया सुळे यांनी पुण्यातील स्थानिक नेत्यांवर हल्लाबोल केला.
