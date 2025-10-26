ETV Bharat / state

"डॉक्टर तरुणी आत्महत्या प्रकरणी कुठलाही राजकीय दबाव न येता पारदर्शक चौकशी करावी"-सुप्रिया सुळे

खासदार सुप्रिया सुळे रविवारी अहिल्यानगरच्या दौऱ्यावर होत्या. यावेळी त्यांनी डॉक्टर तरुणी आत्महत्या प्रकरण, पुण्यातील जैन बोर्डिंग प्रकरण आणि शेतकरी कर्जमाफीवरून सरकारवर जोरदार टीका केली.

माध्यमांशी बोलताना सुप्रिया सुळे (ETV Bharat Reporter)
October 26, 2025

अहिल्यानगर : फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर तरुणीच्या आत्महत्या केल्याची घटना घडली. डॉक्टर तरुणीनं आत्महत्या करताना आपल्या हातावर सुसाईड नोट लिहत प्रशासानावर आरोप केले होते. त्यामुळं या प्रकरणाची चर्चा सर्वत्र होतं आहे. त्यामुळं सर्व वर्गातून या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. रविवारी खासदार सुप्रिया सुळे एका कार्यक्रमानिमित्त जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होत्या. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी बोलताना डॉक्टर तरुणी आत्महत्या प्रकरणाची चौकशी पारदर्शकपणे व्हावी, अशी मागणी केली.

महाराष्ट्राला लेकीला न्याय मिळाला पाहिजे : खासदार सुप्रिया सुळे रविवारी संगमनेर तालुक्यातील सावरगाव घुले इथं लाडूजी घुले यांच्या अभिष्टचिंतन सोहळा आणि शेतकरी मेळाव्यास उपस्थित होत्या. या दरम्यान माध्यमांशी बोलताना खासदार सुळे म्हणाल्या की, "सरकारनं सातारा येथील डॉक्टर तरुणी आत्महत्या प्रकरणी एसआयटी स्थापन करावी. तसंच या प्रकरणात कुठलाही राजकीय दबाव न येता पारदर्शक चौकशी करावी. महाराष्ट्राच्या लेकीला न्याय मिळाला पाहिजे," अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली.

टीकेचं उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी द्याव : "केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहळ यांच्यावर माजी आमदार रवींद्र धंगेकर करत असलेल्या आरोपांचं उत्तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्यावर नक्की काय आहे ते कळेल. त्यांच्या मित्रपक्षातील नेतेच आरोप करत आहेत. धंगेकरांनी म्हटलं आहे की ते पंतप्रधानांना पत्र लिहिणार आहेत. त्यामुळं ते पंतप्रधानांना काय पत्र लिहितात, याचा ड्राफ्ट आपण पाहू," अशी प्रतिक्रिया खासदार सुळे यांनी पुण्यातील जैन बोर्डिंग व्यवहारावर दिली.

सरकारनं सरसकट कर्जमाफी करावी : "आम्ही पहिल्या दिवसापासूनच म्हणत होतो की पॅकेज फसवं आहे. आमची अपेक्षा होती की सरकारनं सरसकट कर्जमाफी केली पाहिजे. आज शेतकरी अडचणीत असताना हे सरकार मात्र पूर्णपणे असंवेदनशील आहे," असं म्हणत सुप्रिया सुळे यांनी अतिवृष्टी संकटात दिलेलेल्या मदतीच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारवर टीका केली.

