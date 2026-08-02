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पुलाचा भराव कोसळल्यानंतर खासदार स्मिता वाघ यांनी कारवाईची केली मागणी; तक्रारींकडे दुर्लक्ष झाल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप

जळगावच्या तरसोद–पाळधी बायपासवरील निकृष्ट कामामुळं आसोदा पुलाचा भाग कोसळू लागला आहे. दिल्लीहून गुणवत्ता तपासणी पथक येणार असून खासदार स्मिता वाघ यांनी कठोर कारवाईची मागणी केली.

Jalgaon news
तरसोद पाळधी बायपासचा निकृष्ट कारभार (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 2, 2026 at 7:45 PM IST

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जळगाव : जिल्ह्यातील बहुचर्चित तरसोद–पाळधी बायपासवरील निकृष्ट दर्जाच्या कामाचा मुद्दा आता थेट दिल्लीपर्यंत पोहोचला आहे. रस्त्यावर मोठे तडे जाणे, रेल्वे पुलालगतचा भराव कोसळणे आणि आता आसोदा पुलावरील काँक्रीटच्या प्लेटा तसेच मुरूम-माती खाली पडू लागल्यानं या महामार्गाच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे विशेष गुणवत्ता तपासणी पथक दिल्लीहून जळगावात दाखल होणार आहे.

स्मिता वाघ यांनी कंपनीच्या प्रतिनिधींना धारेवर धरलं : घटनेची माहिती मिळताच खासदार स्मिता वाघ यांनी घटनास्थळी धाव घेत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी आणि ठेकेदार कंपनीच्या प्रतिनिधींना चांगलंच धारेवर धरलं. कामाच्या दर्जाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत त्यांनी संबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाईची मागणी केली. पाहणीदरम्यान त्यांनी संताप व्यक्त केला.

प्रतिक्रिया देताना खासदार स्मिता वाघ (ETV Bharat Reporter)

मी कुणालाही सोडणार नाही, कोर्टात खेचा: "मी कुणालाही सोडणार नाही. यांना कोर्टात खेचा. पैसे कमवण्यासाठी लोकांच्या जीवाशी खेळण्याचा तुम्हाला काय अधिकार? इतकं निकृष्ट काम केलं. संबंधित कंपनीला ब्लॅकलिस्ट केलं पाहिजे. केवळ मलमपट्टी करून भागणार नाही," अशा शब्दांत खासदार स्मिता वाघ यांनी अधिकारी आणि ठेकेदार कंपनीला इशारा दिला.

घटनास्थळाची केली पाहणी : दरम्यान, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक बी. एस. साळुंखे यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतल्याचं सांगितलं. दिल्लीहून येणारे विशेष गुणवत्ता तपासणी पथक घटनास्थळी सविस्तर पाहणी करून अहवाल सादर करतील. त्या अहवालाच्या आधारे दोषींवर कारवाई करण्यात येईल तसेच पुढील निर्णय घेतले जातील, अशी माहिती त्यांनी दिली.

कंपनीने फेटाळले आरोप : दुसरीकडं ठेकेदार कंपनीनं निकृष्ट कामाचे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. कंपनीचे प्रतिनिधी गौतम दत्ता यांनी रेल्वे पुलाखाली मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचल्यामुळं माती खचून भराव कोसळल्याचा दावा केला. कामाच्या गुणवत्तेत कोणतीही त्रुटी नसून काही किरकोळ बाबी तातडीनं दुरुस्त करण्यात येतील, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

शेतकऱ्यांना मोठा त्रास : ठेकेदाराच्या या दाव्यावर स्थानिक ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. काम सुरू असतानाच अनेकवेळा निकृष्ट दर्जाबाबत तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्याकडं दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला. शेतकरी कुंदन भोळे यांनी सांगितलं की, बायपासच्या कामामुळं शेतकऱ्यांसाठी पर्यायी रस्ता उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. त्यामुळं पावसाळ्यात शेतात जाणं कठीण झालं आहे. नागरिक आणि शेतकऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.

नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण : दरम्यान, परिस्थिती आणखी गंभीर बनवणारी बाब म्हणजे तरसोद–पाळधी बायपासवरील आसोदा पुलाची झालेली खराब अवस्था आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून हा मार्ग वाहतुकीसाठी बंद असतानाही पुलावरील काँक्रीटच्या प्लेटा आणि मुरूम-माती कोसळू लागल्यानं नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. घटनास्थळी केवळ वरवरची डागडुजी सुरू असल्याचं चित्र आहे. पुलाच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

दोषींवर नेमकी काय कारवाई होणार? : आता या संपूर्ण प्रकरणाकडं जिल्ह्याचं लक्ष लागलं असून दिल्लीहून येणाऱ्या विशेष गुणवत्ता तपासणी पथकाच्या अहवालातून बायपासच्या कामातील त्रुटी, जबाबदार अधिकारी आणि ठेकेदार यांची भूमिका स्पष्ट होणार आहे. अहवालानंतर दोषींवर नेमकी काय कारवाई होते? या कोट्यवधी रुपयांच्या महामार्ग प्रकल्पातील कथित निकृष्ट कामाचा पर्दाफाश होतो का?, याकडं संपूर्ण जळगाव जिल्ह्याचं लक्ष लागलं आहे.



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खासदार स्मिता वाघ
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आसोदा पुलावरील काँक्रीटच्या प्लेटा
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