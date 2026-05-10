शिवसेना पक्ष विस्तारासाठी श्रीकांत शिंदे ॲक्शन मोडमध्ये; 16 मेपासून करणार महाराष्ट्राभर दौरा
शिवसेना (शिंदे) खासदार श्रीकांत शिंदे (Shrikant Shinde) हे येत्या 16 मे पासून महाराष्ट्रात दौरा करणार आहेत. जाणून घ्या, सविस्तर माहिती
Published : May 10, 2026 at 8:40 PM IST|
Updated : May 10, 2026 at 8:52 PM IST
मुंबई : शिवसेना पक्षाची संघटना अधिक मजबूत करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे पुत्र आणि खासदार श्रीकांत शिंदे (Shrikant Shinde) आता ॲक्शन मोडमध्ये आले आहेत. 16 मेपासून ते 15 जुलैपर्यंत विधानसभा निहाय ‘शिवसेना कार्यकर्ता संवाद दौरा’ आयोजित करण्यात आला आहे. या दोन महिन्यांच्या दौऱ्यात श्रीकांत शिंदे महाराष्ट्रातील 22 जिल्हे आणि 100 हून अधिक विधानसभा मतदारसंघांना भेट देणार आहेत. या दौऱ्यात ते कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींशी थेट संवाद साधणार आहेत.
पदाधिकाऱ्यांच्या कामाचा आढावा घेतला जाणार : श्रीकांत शिंदे हे शिवसेना महिला आघाडी, युवा सेना तसेच जिल्हाप्रमुख ते शाखाप्रमुख या सर्व प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या कामाचा आढावा घेतला जाणार आहे. बूथ स्तरावरील पक्षबांधणी आणि आगामी रणनीती यावरही चर्चा होणार आहे. तसेच एसआयआर मोहिमेंतर्गत शिवसेना बूथप्रमुखांच्या नियुक्त्यांचाही आढावा घेतला जाणार आहे.
खासदार श्रीकांत शिंदे यांचा असा असेल दौरा : मे महिन्यात श्रीकांत शिंदे नाशिक, धुळे, अहिल्यानगर, बीड, अमरावती आणि अकोला जिल्ह्यांचा दौरा करणार आहेत. त्यानंतर जून महिन्यात जळगाव, नंदुरबार, यवतमाळ, वाशिम, नांदेड, हिंगोली, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली, बुलढाणा आणि जालना जिल्ह्यांना भेट देणार आहेत. जुलै महिन्यात बुलढाणा, जालना, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांचा दौरा करण्यात येणार आहे. श्रीकांत शिंदे यांच्या या दौऱ्यामुळं स्थानिक शिवसैनिक आणि पदाधिकाऱ्यांमध्ये उत्साहाचं वातावरण निर्माण होणार आहे. हा दौरा पक्ष संघटनेसाठी मोठा बुस्टर ठरणार असल्याचं शिवसेना सचिव भाऊसाहेब चौधरी यांनी सांगितलं.
तिन्ही महापालिकेला निधी कमी पडू देणार नाही : कल्याण डोंबिवली, उल्हासनगर, आणि ठाणे महापालिकेवर युतीची सत्ता आली असून या तिन्ही महापालिका क्षेत्रातील विकास कामांना राज्य आणि केंद्र सरकारकडून मोठ्या प्रमणात निधी मिळवून देणार असल्याचं प्रतिपादन खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी कल्याणमध्ये केलं होतं.
हेही वाचा -