'कोल्हापुरातील शाहू मिल सुरू करण्याबाबत सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल', खासदार शाहू छत्रपती महाराजांना विश्वास

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या काळातील रोजगार निर्मितीचं केंद्र ठरलेली शाहू स्पिनिंग मिल पुनर्जीवित करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींचे प्रयत्न सुरू आहेत.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 28, 2026 at 8:06 PM IST

कोल्हापूर - राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या काळातील रोजगार निर्मितीचं केंद्र ठरलेली शाहू स्पिनिंग मिल पुनर्जीवित करण्यासाठी खासदार शाहू छत्रपती महाराज यांनी आता पुढाकार घेतलाय. सरकार दरबारी पाठपुरावा केला जावा यासाठी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींची कोल्हापुरातील नवीन राजवाडा येथे बैठक संपन्न झाली. छत्रपती शाहू मिल पुनर्जीवित करावी, याच ठिकाणी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांचं स्मारक उभं करावं, अशी एकमुखी मागणी यावेळी करण्यात आली.

राजर्षी शाहूंचा ऐतिहासिक ठेवा पुनर्जीवित - कोल्हापूरकर आणि शाहू प्रेमींच्या भावना राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्यासमोर मांडू, असं आश्वासन बैठकीला ऑनलाईन उपस्थित राहिलेले जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिलं. यामुळं आता राजर्षी शाहूंचा ऐतिहासिक ठेवा पुनर्जीवित होण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

कापड उद्योगांना जागतिक बाजारपेठ मिळेल - कोल्हापूर शहराच्या औद्योगिक इतिहासात शाहू मिलला एक विशेष स्थान आहे. श्री शाहू छत्रपती स्पिनिंग अँड वीव्हिंग मिल म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या कापडगिरणीची स्थापना 27 सप्टेंबर 1906 साली छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांनी केली. ही कोल्हापूर संस्थानातील पहिली आणि त्याकाळी सर्वात मोठी गिरणी होती. तब्बल तीन ते साडेतीन हजार कामगारांचा रोजगार या आस्थापनेवर अवलंबून होता. राजर्षी शाहू महाराजांनी शेतकऱ्यांना कापूस विक्रीच्या सुलभ सुविधा देऊन वस्त्रोद्योगाला बळकट आधार उभारला. त्यामुळे कोल्हापूर केवळ शिक्षण आणि समाजसुधारणेचे केंद्रच नव्हे, तर आधुनिक वस्त्रोद्योगाचेही महत्त्वाचे केंद्र म्हणून ओळखले जाऊ लागले. ही गिरणी राजर्षी शाहू महाराजांच्या पुरोगामी, उद्योगनिष्ठ आणि समाजसुधारक विचारांचे जिवंत प्रतीक मानली जाते. कालांतराने तंत्रज्ञान जुने असल्याने उत्पादन कमी होऊ लागले आणि 2003 साली शाहू मिल बंद करण्यात आली. आज या मिलची जागा ‘वारसा वास्तू’ म्हणून घोषित आहे. सध्या या ऐतिहासिक वास्तूचा ताबा राज्याच्या वस्त्रोद्योग महामंडळाकडे असून, राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे असताना या ठिकाणी राजर्षी शाहू महाराजांचं ऐतिहासिक आंतरराष्ट्रीय स्मारक व्हावं अशी मागणी पुढं आली होती, यानंतर केंद्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाने ही जागा राज्याच्या वस्त्रोद्योग महामंडळाकडे हस्तांतरित केली. शाहू मिलची एकत्रित 27 एकर जागा दोन टप्प्यात विकसित केली जाणार आहे. यामधील 5 एकरात 'अर्बन हाट' संकल्पना राबवली जाणार आहे, जेणेकरून कोल्हापुरी चप्पल, कोल्हापुरी साज आणि कापड उद्योगांना जागतिक बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी मदत होणार आहे.

ऐतिहासिक ठेवा जपण्यासाठी शासन प्रयत्नशील - आज कोल्हापुरातील नवीन राजवाडा येथे झालेल्या बैठकीत खासदार शाहू छत्रपती महाराज, प्राचीन नियोजन मंडळाचे कार्याध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर, माजी मंत्री आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर, आमदार राहुल आवाडे, आमदार अशोकराव माने, कोल्हापूर महापालिकेचे उपमहापौर अक्षय जाधव यांच्यासह लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. राजर्षी शाहू महाराजांचा ऐतिहासिक ठेवा जपण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. काही अडचणी येतील. मात्र, राज्य सरकार त्यावर मात करेल, असा विश्वास खासदार शाहू छत्रपती महाराज यांनी यावेळी व्यक्त केला.

