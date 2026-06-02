'चुकांचा पश्चात्ताप झालेल्यांनी मातोश्रीवर यावं, लाडकी बहीण योजनेत 1 कोटी अपात्र लाभार्थी'; संजय राऊतांचा आरोप

'लाडकी बहीण' योजनेत 1 कोटी अपात्र लाभार्थी असून, विधानसभा निवडणुकीत मतं खरेदीसाठी महायुती सरकारनं सरकारी तिजोरीचा अपहार केल्याचा खळबळजनक आरोप संजय राऊत यांनी शिर्डीत केला.

माध्यमांशी बोलताना खासदार संजय राऊत (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 2, 2026 at 4:10 PM IST

अहिल्यानगर : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी मंगळवारी शिर्डीत माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी माध्यमांशी बोलताना खासदार संजय राऊत यांनी महायुती सरकारवर घोटाळ्याचे गंभीर आरोप करत जोरदार हल्लाबोल केला. 'लाडकी बहीण योजनेमध्ये तब्बल 1 कोटी अपात्र लाभार्थी असल्याचा दावा करत विधानसभा निवडणुकीत मतं विकत घेण्यासाठी सरकारनं जनतेच्या पैशांची अफरातफर आणि सरकारी तिजोरीचा अपहार केल्याचा आरोप संजय राऊत यांनी केला आहे.

...त्यांच्यावर गुन्हा दाखल का होत नाही? : "बँका किंवा सरकारी खात्यात अवघ्या 500 रुपयांचा जरी अपहार झाला तरी तत्काळ गुन्हा दाखल होतो. यासह संबंधित व्यक्तीला बडतर्फ केलं जातं. मग महाराष्ट्रात निवडणुकीच्या स्वार्थासाठी 1 कोटी अपात्र महिलांना बेकायदेशीरपणे पैसे वाटून तिजोरी लुटणाऱ्या तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांवर आर्थिक फसवणुकीचे गुन्हे का दाखल होऊ नयेत? या संपूर्ण प्रकारामुळं ही विधानसभा निवडणूकच रद्द व्हायला पाहिजे," असं खासदार संजय राऊत म्हणाले.

शिवसेना एकच, जिथं ठाकरे तिथंच शिवसेना : दोन शिवसेना पुन्हा एकत्र येण्याच्या राजकीय चर्चांवर संजय राऊत यांनी पक्षाची भूमिका स्पष्ट करत ते म्हणाले "शिवसेना दोन असूच शकत नाहीत, शिवसेना एकच आहे. जिथं ठाकरे आहेत तिथंच शिवसेना आहे. मातोश्री आणि शिवसेना भवनवरूनच अधिकृत पक्षाचं काम चालतं. ज्यांना स्वतःच्या चुकांचा पश्चात्ताप झाला असेल. ज्यांचा स्वाभिमान जागा झाला असेल, ज्यांना भाजपा हा महाराष्ट्रद्रोही पक्ष असल्याची खात्री पटली असेल त्यांनी मातोश्रीवर जाऊन उद्धव ठाकरेंची भेट घ्यावी. मात्र गद्दारी करणाऱ्या काही ठराविक लोकांना पक्षात पुन्हा कधीही प्रवेश मिळणार नाही."

अमित शाह यांनी निर्माण केलेले गट : भाजपाच्या दबावाच्या राजकारणावर टीका करताना राऊत म्हणाले "महाराष्ट्राच्या राजकारणात भाजपा कधीच मोठा भाऊ नव्हता. युतीच्या काळात नेहमी शिवसेनाच मोठी राहिली. हे मोठेपण पचवता न आल्यानं त्यांनी कटकारस्थान करून शिवसेना तोडली. शिंदे गट आणि अजित पवार गट हे राजकीय पक्ष नसून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी निर्माण केलेले केवळ गट आहेत. म्हणूनच या गटाच्या नेत्यांना स्वतःचं अस्तित्व टिकवण्यासाठी वारंवार दिल्लीत चकरा माराव्या लागतात. दिल्लीच्या हुकमावर चालणारे हे गट महाराष्ट्राच्या मातीत फार काळ टिकणार नाहीत. अजित पवारांचा पक्ष यापुढं राहणार नाही हे मी पुन्हा एकदा सांगतो."

विखे पाटलांना टोला, थोरातांचं कौतुक : राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शिवसेन पक्षाला भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहण्याची वेळ आल्याचं म्हटलं होतं. या विधानाचा खरपूस समाचार घेताना राऊत म्हणाले, "विखे-पाटील हे आमच्याही पक्षात येऊन गेले आहेत. ते जेव्हा पक्ष सोडून गेले. तेव्हाच आम्ही त्यांना श्रद्धांजली वाहिली होती. स्वतःच्या फायद्यासाठी अनेक पक्ष फिरून आलेल्या अशा नेत्यांनी आमच्यासारख्या निष्ठावंतांवर बोलू नये. अहिल्यानगर जिल्ह्यात काँग्रेस आणि निष्ठावंतांचे एकमेव नेतृत्व म्हणजे बाळासाहेब थोरात आणि त्यांचं कुटुंब आहे. जे स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळापासून पक्षाशी एकनिष्ठ राहिलं आहे."

पक्ष-चिन्ह वादावरही भाष्य : सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या पक्ष आणि चिन्हाच्या वादाचा संदर्भ देत राऊत म्हणाले "जर या प्रकरणाचा निकाल वेळेत लागला असता, तर तो आमच्या बाजूनेच लागला असता. शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह हे आमचेच आहे. ते आम्हालाच मिळाले असते याबाबत कोणतीही शंका नाही. शिवसेना नाही तर शिंदे गट संपला, असं त्यांनी यावेळी ठणकावून सांगितलं.

शिंदे गटातील नाराजांसाठी दरवाजे खुले, मात्र सर्वांसाठी नाहीत : शिंदे गटातील काही नेत्यांना पश्चात्ताप होत असल्याच्या चर्चांवर प्रतिक्रिया देताना राऊत यांनी पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली. "ज्यांना वाटतं की त्यांची दिशाभूल झाली. त्यांना भ्रमात ठेवण्यात आले, त्यांनी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घ्यावी. त्यांनी आपली भूमिका मांडावी. पक्ष त्याचा विचार करेल. मात्र याचा अर्थ असा नाही की सर्वांनाच पुन्हा प्रवेश मिळेल. प्रत्येकाचा स्वतंत्रपणे विचार केला जाईल, असं त्यांनी सांगितलं.

भाजपामध्ये मूळचे भाजपावालेच उरले नाहीत : भाजापवर जोरदार हल्ला चढवताना राऊत म्हणाले, "आज भाजपामध्ये मूळचे भाजपाचे कार्यकर्ते आणि नेते किती आहेत? काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि इतर पक्षांतून आलेल्या आयारामांनी भाजपा भरून गेला आहे. मूळ भाजपा कार्यकर्त्यांना बाजूला करण्यात आलं आहे. तेच आता पक्षाचे अध्यक्ष व प्रमुख होतील. एकेकाळी हेच लोक शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पायाशी बसायचे. सत्ता बदलली की भूमिका बदलणारे लोक आज आम्हाला निष्ठेचे धडे देत आहेत. उद्या पुन्हा सत्ता बदलली तर हेच लोक आमचे उंबरठे झिजवतील."

अहिल्यानगर जिल्ह्यात शिवसेना मजबूतच : अहिल्यानगर जिल्ह्यात शिवसेनेची ताकद कायम असल्याचा दावा करताना राऊत म्हणाले "महाविकास आघाडीचे दोन खासदार या जिल्ह्याचे आहेत. शिर्डी शहर गेल्या दोन दशकांपासून शिवसेनेच्या प्रभावाखाली आहे. जिल्ह्यातील शिवसैनिक आजही मोठ्या ताकदीनं काम करत आहेत. निवडणुका येतात-जाता राहतात पण जनतेच्या मनातील शिवसेना कायम आहे."

