तामिळनाडूतील राजकारणावरुन संजय राऊत यांना आली भगतसिंह कोश्यारींची आठवण; म्हणाले, 'काही धोतरातले तर..'
संजय राऊत यांनी राज्यातील महायुती सरकारवर टीका केली. पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूमधील राजकारणावरही त्यांनी भाष्य केलं.
Published : May 7, 2026 at 2:00 PM IST|
Updated : May 7, 2026 at 2:14 PM IST
नाशिक : भूसंपादनावेळी शेतकऱ्यांना मारहाण झाल्याचा आरोप खासदार संजय राऊत यांनी केला. यावरुन त्यांनी भाजपावर हल्लाबोल केला. “एकीकडं श्री काळाराम मंदिरावर धर्मध्वज फडकवता आणि दुसरीकडं शेतजमिनींच्या भूसंपादनासाठी शेतकऱ्यांना मारहाण करता,” असं म्हणत शिवसेना - उबाठा खासदार संजय राऊत यांनी महायुती सरकारवर जोरदार टीका केली. नाशिक दौऱ्यावर असताना ते पत्रकारांशी बोलत होते.
गृहमंत्री आणि राज्यपाल कुठल्याही थराला जाऊ शकतात : पश्चिम बंगालमधील राजकीय परिस्थितीवर भाष्य करताना राऊत म्हणाले, “घटनात्मक पेच निर्माण होईल की नाही, हे मी सांगू शकत नाही. मात्र, देशाचे गृहमंत्री आणि राज्यपाल कुठल्याही थराला जाऊ शकतात. ‘मी हरले नाही, 100 जागा हिसकावून घेतल्या गेल्या,’ असं ममता बॅनर्जी म्हणतात. ममता दीदी मोठ्या आंदोलनातून घडलेल्या नेत्या आहेत. मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा न देणे ही त्यांची आंदोलनाची भूमिका आहे.”
'टीव्हीके'ला सत्ता स्थापनेसाठी आमंत्रण दिलेले नाही : पंजाबमधील बॉम्बस्फोटाच्या घटनेचाही त्यांनी उल्लेख केला. “त्या माध्यमातून भाजपाने तिकडे निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. विजय थलपती यांच्या पक्षाला काही जागा कमी पडत आहेत. तिकडचे राज्यपाल भाजपाचे असल्याने त्यांनी अद्याप टीव्हीकेला सत्ता स्थापनेसाठी आमंत्रण दिलेले नाही. सगळीकडे कोशियारी आहेत, काही धोतरात तर काही सूट-बूटमध्ये आहेत,” अशी टीका संजय राऊत यांनी केली.
“सगळ्या गद्दारांना तुम्ही पक्षात घेतलं” : "बुधवारी श्री काळाराम मंदिरावर धर्मध्वज फडकवण्यात आला. हा संपूर्ण कार्यक्रम भाजपाचा झाला. भाजपाने हिंदुत्वावर ताबा घेतला आहे का? हिंदुत्वाच्या सातबारा उताऱ्यावर भाजपाचेच नाव आहे, असं त्यांना वाटतं का?” असा सवाल राऊत यांनी केला.“2029 च्या निवडणुकांची तयारी आम्ही नाशिकमध्ये सुरू केली आहे. श्री काळाराम मंदिरावर धर्मध्वज फडकवण्यात आला, त्याचं आम्ही स्वागत करतो. मात्र, या कार्यक्रमाला बाळासाहेब ठाकरे यांच्या कुटुंबातील व्यक्तीला का बोलावलं नाही? हिंदुत्वाचे धडे बाळासाहेब ठाकरे यांनी दिले. भाजपाचा हिंदुत्वाशी काय संबंध? धर्मध्वजावर जी चिन्हे आहेत, त्याप्रमाणे तुम्ही वागता का? सगळ्या गद्दारांना तुम्ही पक्षात घेतले,” अशी टीका संजय राऊत यांनी भाजपावर केली.
शेतकरी मारहाण प्रकरणी एसआयटी लावा : नाशिक रिंग रोडच्या भूसंपादनावेळी शेतकऱ्यांना झालेल्या मारहाणीवरही संजय राऊत यांनी संताप व्यक्त केला. “ही अतिशय गंभीर बाब आहे. हीच का तुमची धर्मध्वजाची भूमिका? शेतकऱ्यांना का उध्वस्त करता? हे सर्व भूमिपुत्र आहेत. खासदार आणि लोकप्रतिनिधींनाही विश्वासात घेतलं जात नाही,” असं ते म्हणाले. “एकीकडं धर्मध्वज फडकवता आणि दुसरीकडं शेतकऱ्यांना मारहाण करता. यावर काय कारवाई होणार? संबंधित प्रांताधिकारी कोण आहेत? हे सगळे कुंभमेळा मंत्री गँगचे आहेत. मुख्यमंत्री आणि कुंभमेळा मंत्र्यांची चमचेगिरी सुरू आहे. भाजपाचे लोक शंड झाले आहेत का? या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी नेमावी,” अशी मागणीही राऊत यांनी केली.
पंतप्रधान मोदींच्या खोटारडेपणाला एक वर्ष पूर्ण: "पहलगाम हल्ल्यानंतर केलेल्या 'ऑपरेशन सिंदूर'ला एक वर्ष पूर्ण झालं आहे. मोदींच्या खोटारडेपणालाही एक वर्ष पूर्ण झाले. बदला पूर्ण झाला नसताना ट्रम्प यांच्या सांगण्यावरून युद्ध थांबवण्यात आलं. इराणकडून धडे घ्यायला हवेत," असा टोला संजय राऊत यांनी भाजपाला लगावला.
