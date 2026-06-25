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खासदार संजय दिना पाटलांनी केली पत्रकारांना शिवीगाळ; एकनाथ शिंदे यांनी दिलं उत्तर

संजय दिना पाटील यांच्याशी चर्चा झाली आहे. त्यांनी माझ्याकडे भावना व्यक्त केली आहे. त्यांना पत्रकारांचा अपमान करायचा नव्हता, असं एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.

संजय दिना पाटील
संजय दिना पाटील (Sanjay Patil X)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 25, 2026 at 5:07 PM IST

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मुंबई - उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडून एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत गेलेल्या खासदार संजय दिना पाटील यांनी पत्रकारांना शिवीगाळ केल्याची घटना घडली. तुम्ही परत इकडे आलात तर मी तुम्हाला मारुन पाठवेन. हे कॅमेऱ्यात रेकॉर्ड करा, परत आलात तर मारुन पाठवेन. हे मी तुम्हाला पोलिसांसमोर सांगतोय, तुम्हाला करायचंय ते करा, अशी अरेरावीची भाषा संजय दिना पाटील यांनी वापरली. यानंतर सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये पत्रकारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना घेरलं.



यावेळी बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, संजय दिना पाटील यांच्याशी चर्चा झाली आहे. त्यांनी माझ्याकडे भावना व्यक्त केली आहे. त्यांना पत्रकारांचा अपमान करायचा नव्हता. मात्र त्यांच्यावर जे रोज विरोधात अपशब्द काढतात अतिशय खालच्या दर्जाचे शब्द वापरतात, त्यांचा तो राग पत्रकारांवर निघाला. आपल्याकडून काही चुकीचे शब्द गेले असल्यास दिलगिरी व्यक्त करण्याच्या सूचना मी संजय पाटील यांना दिल्या आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले? - दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या विषयी बोलताना म्हणाले की, कोणीही अशा प्रकारची धमकी देणे योग्य नाही. मी याविषयीची माहिती घेतो आणि बोलतो, मात्र अशी धमकी देणं अतिशय अयोग्य आहे.

अर्जुन खोतकर काय म्हणाले? - शिवसेना आमदार अर्जुन खोतकर म्हणाले की, याविषयी मला माहिती नाही. मी विधानसभेमध्ये होतो. जर अशा प्रकारची धमकी दिली असेल तर मी त्याची निंदा करेन. मात्र मी माहिती घेऊन यावर स्पष्टीकरण देतो.

जयंत पाटील काय म्हणाले? - पत्रकारांशी बोलताना चुकीचे शब्द वापरणं नियंत्रण गमावल्याचं लक्षण असल्याचं जयंत पाटील म्हणाले. पत्रकारांशी बोलताना अदब राखला गेला पाहिजे, असं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार यांचे आमदार जयंत पाटील म्हणाले.



काय म्हणाले होते संजय दिना पाटील - तुम्ही परत इकडे आलात तर मी तुम्हाला मारुन पाठवेन. हे कॅमेऱ्यात रेकॉर्ड करा. परत आलात तर मारुन पाठवेन. हे मी तुम्हाला पोलिसांसमोर सांगतोय, तुम्हाला करायचंय ते करा. यासह इतरही काही असंसदीय शब्द वापरुन अरेरावीची भाषा संजय दिना पाटील यांनी वापरली.

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TAGGED:

SANJAY PATIL
पत्रकारांना शिवीगाळ
एकनाथ शिंदे
संजय दिना पाटील
EKNATH SHINDE

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