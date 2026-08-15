खासदार राघव चड्ढा साईचरणी नतमस्तक : देशवासीयांना ईटीव्ही भारतच्या माध्यमातून दिल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा
राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांनी आज शिर्डीत साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं. यावेळी त्यांनी सायंकाळच्या आरतीलाही हजेरी लावली.
Published : August 15, 2026 at 10:24 PM IST
शिर्डी : खासदार राघव चड्ढा यांनी आज शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं. त्यांनी साईबाबांच्या सायंकाळच्या धूप आरतीलाही हजेरी लावली. साईबाबा संस्थानच्या वतीनं त्यांचा शाल आणि साईबाबांची मूर्ती देऊन सत्कार करण्यात आला. साईदर्शनानंतर "ईटीव्ही भारत"शी संवाद साधताना खासदार राघव चड्ढा म्हणाले, "आज मला पुन्हा एकदा शिर्डीत साईबाबांच्या दरबारात येऊन नतमस्तक होण्याची संधी मिळाली. जेव्हा जेव्हा साईबाबांचा बोलावा येतो आणि मनातून तसा भाव निर्माण होतो. तेव्हा मी साईबाबांच्या चरणी लीन होण्यासाठी आवर्जून येतो. प्रत्येक वेळी मी साईबाबांच्या चरणी सर्व देशवासीयांच्या सुख, शांती आणि समृद्धीसाठी प्रार्थना करतो. देशातील प्रत्येक नागरिकांचं जीवन सुखी व्हावं. त्यांच्या अडचणी दूर व्हाव्यात आणि सर्वांची प्रगती व्हावी हीच माझी साईबाबांच्या चरणी प्रार्थना आहे."
परिणीती चोप्राला शिर्डीत येण्याची खूप इच्छा : पत्नीच्या अनुपस्थितीबद्दल बोलताना राघव चड्ढा यांनी सांगितले की, "यावेळी माझी पत्नी परिणीती चोप्रा हिलादेखील शिर्डीत येण्याची खूप इच्छा होती. मात्र कामाच्या व्यस्ततेमुळे ती माझ्यासोबत येऊ शकली नाही. पुढील वेळी जेव्हा साईबाबांचा बोलावणं येईल. तेव्हा नक्कीच मी माझ्या संपूर्ण कुटुंबासोबत साईबाबांच्या दर्शनासाठी येईन आणि तुमच्याशी अधिक विस्तृत संवाद साधेन."
स्वातंत्र्यदिनानिमित्त देशवासीयांना शुभेच्छा : देशाच्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त देशवासीयांना शुभेच्छा देताना चड्ढा म्हणाले, "आज आपल्या देशाचा 80 वा स्वातंत्र्यदिन आहे. ज्या स्वातंत्र्यसैनिकांनी आपल्या धैर्यानं, निष्ठेनं आणि त्यागानं ब्रिटिशांच्या जुलमी राजवटीविरुद्ध लढा दिला. त्यांच्या बलिदानामुळेच आज आपल्या पिढीला एका स्वतंत्र देशात मोकळा श्वास घेता येत आहे. भारत आज दिवसेंदिवस प्रगती करत असून जागतिक महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. आपला देश असाच उत्तरोत्तर प्रगती करत राहो आणि समृद्ध होत राहो. हीच माझी साईबाबांकडे प्रार्थना आहे." यावेळी खासदार राघव चड्ढा यांनी "ईटीव्ही भारत"शी संवाद साधताना राजकीय विषयांवर बोलण्याचं मात्र टाळलं.
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